Когда-то ВЧК во главе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским сумела в суперкороткий срок в условиях нехватки ресурсов вернуть в общество, дать путёвку в жизнь миллионам беспризорных детей, сбившихся в банды в послевоенной Советской России.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище

В результате поражения СССР в холодной войне на улицы наших городов выплеснулась новая волна беспризорных, рожденных в 1985—1990 годах. Эта страшная волна схлынула без всякой ВЧК, часть детей ушла во взрослый преступный мир, часть погибла от голода, холода, наркотиков, алкоголя и болезней.

При всём сегодняшнем внешнем спокойствии улиц у нас под боком созрела еще одна волна «беспризорщины». Это дети, прошедшие через личностно-ориентированную систему образования, выросшие рядом с родителями, жесточайшим образом занятыми зарабатыванием на хлеб.

Выбросив на свалку советский принцип воспитания из ребенка человека-творца и приняв на вооружение идею создания из ребенка идеального потребителя, новая система образования с выхолощенной воспитательной составляющей выдала на-гора первую «плавку». Дети, отчуждённые от собственной творческой природы, от социализации (какая социализация в волчьей стае «идеальных потребителей?).

Вот вам и Коля из Уренгоя, и гомокурсанты, и школьники-убийцы, и девочки, плюющие в Вечный огонь. Вот вам постепенно звереющий молодняк на сходках-навальнингах.

Отчего же не срабатывают центры патриотического воспитания молодежи, которые тщится создавать власть, вкладывая в них немалые средства?

Да, всю историю человечества вечный вопрос «отцов и детей» был актуален. Да, и в послевоенное советское время он был актуален. Однако, согласно закону диалектики о количестве, переходящем в новое качество, мы сегодня уже имеем дело с качественно иным явлением отрыва поколений.

Нападения старшеклассников на учеников младших классов с ножами и топорами — это уже не Базаров и не советские «стиляги». Эпидемия гомосексуальных танцев парней героических профессий — это уже не молодёжная фронда субкультур Грушинского фестиваля или Ленинградского рок-клуба.

Тушение школьниками Вечного огня, тверк-танцы на фоне памятников войны и суицидальная группа «Синий кит» — это не банальное пьяное хулиганство. На что же направлен такой жёсткий ответ подрастающего поколения?

Ведь невозможно отгородиться простой фразой, мол, виной тут недостаточность воспитания. Недостаточность воспитания — фраза-пустышка, в гитлеровской Германии с воспитанием фашистского молодняка было всё в порядке, и мальчишки из гитлерюгенда яростно жгли в Берлине наши танки в то время, как взрослые уже сдавались.

А.М.Горький и А.С.Макаренко с группой девочек-воспитанниц и с группой воспитанников колонии. Куряж, 1928

Значит, фразу нужно дополнить — недостаточность воспитания в определенном ключе. С некоторым посылом. С явным привлекательным образом будущего.

А вот тут-то, как говорится, и основной «затык». Власть России в лице самого президента страны постоянно повторяет мантру, что привлекательный образ будущего — это комфортная жизнь.

«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Вы сказали: и чиновники, и бизнес, да и вообще все граждане работают для того, чтобы страна была сильнее. Потому что, если так будет, каждый из нас, каждый гражданин будет жить лучше — и достаток будет больше, и комфортнее будет, и так далее. Это и есть национальная идея», — сказал Владимир Путин на встрече с активом Клуба молодых лидеров.

На самом деле, эта великолепная фраза и есть квинтэссенция того, что сегодня происходит с молодежью — ведь заявленная формула «жирнее жрать и мягче спать» — не может не вызвать в молодых и очень живых людях отторжения. Эта формула — гимн мещанина, слоган обывателя, мантра мертвого вживе.

И не нужно говорить, что дети не слышат или не понимают эту мантру. Они её слышат и видят каждый день в окружающей жизни. В жизни родителей и знакомых. В кино и рекламе.

Эта жизнь в условиях отчуждения человека от своей творческой природы. И что вы им скажете? Что нужно быть патриотичным и жить в комфорте?

Тут сразу масса вопросов, начиная от того, что есть патриотизм, как любовь к Родине? Предполагает ли он (как национальная идея) возможность Родину улучшать и лечить её, как больную бандитским капитализмом мать? Или нужно просто её любить и следить за тем, как гангреной ей постепенно отжирает ноги и руки? А улучшение и лечение — как оно связано с комфортом?

В общем же, результат такой: детки, начинающие активнее скакать на наших площадях под дудочки разных крысоловов, — они не про борьбу с коррупцией. Они живые, там есть бешеный запрос на образ будущего, они его готовы зубами выгрызать у настоящего, а настоящее вместо «корабля, идущего в Эльдорадо» подсовывает «пластиковую кашу с планеты Плюк».

И мало того, что подсовывает, оно еще и называет эту кашу трюфелями и стейками из мраморной говядины, которые просто нужно немного «досолить и доперчить».

А дети вам уже не говорят, а орут в припадках, что нужно не «солить и перчить» действующую «кашу», а менять ингредиенты, повара и кухню в целом — на паруса и канаты.

Приведём слова главы организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Марии Мамиконян, которая подчеркнула — проблема нападения школьников на одноклассников гораздо шире, чем просто вопрос о безопасности учеников, и ее не решить школьными психологами и тем более такими мерами, как металлодетекторы на входах.

Наличие металлодетекторов будет побуждать детей лишь к обходу принятых мер, а вместо школьных психологов нужны нормальные уроки литературы. Основная же задача общества — «воспитывать людей, а не зверей», считает председатель РВС.

«Я не понимаю, почему они (школьники, прим. ИА REGNUM ) не должны устроить бесчинство в настоящем, если у них впереди нет ничего, что могло бы их по-настоящему увлекать», — говорит Мамиконян.

Они и устраивают. Металлоискатели… Более странного и даже хамского ответа на этот вызов и придумать было нельзя. Теперь хитрые и энергичные детки начнут соревноваться еще и в возможности обойти препоны. Кроме того, а что вы ДО металлоискателей делать будете? Разве до дверей школы нельзя устроить того же самого, что было в Перми, Улан-Удэ, Самаре? Так что же — каждого ребёнка будем конвоировать от квартиры до металлоискателя?

Вы прямо тогда скажите — нам начихать, что будет происходить вне стен учебного заведения с нашим «контингентом». У нас есть металлоискатели. А на улице пусть рулит МВД и т. д. То есть признайтесь, что на детей, по сути, вам наплевать, вам важно, чтобы не было ЧП в конкретных точках пространства.

Василий Перов. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы (фрагмент) 1862

Как говорил туповатый охранник из известного номера КВН: «Патамушта тишина должна быть в библиотеке!»

Ну, а коли так, нужно всегда держать в уме тот факт, что давление на стенки котла растёт, и бесплодные попытки сегодняшней государственной машины утилизировать энергию молодёжи в бессмысленных «Территориях смыслов» и «Селигерах» неизбежно кончатся. И кончатся тем, что в кипучую энергию будут вброшены деструктивные, но живые смыслы врагов российской государственности.

И тогда будет всё лихо, по-русски и с надрывным размахом: «Так не доставайся ж ты никому!»

Поэтому, господа, прекратите солить пластиковую кашу и создавать импотентные «капища патриотизма», а дайте детям образ не комфортного, а большого будущего. И да, один Павка Корчагин способен по эффективности воздействия на детские умы заменить миллионы металлоискателей. Только вот не слишком ли страшен образ Павки Корчагина для нынешней власти?