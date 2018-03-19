Наблюдая за событиями последних дней на политической сцене, невольно проникаешься пониманием, что определение, данное происходящему в Министерстве иностранных дел России, очень точное. Цирк — он и есть цирк.

Пауль де Вос. Охота на волка.1591-1592

Однако, припоминается, слово «цирк» пришло в современную масскультуру из Древнего Рима, где словом circus (круг, лат.) называлось соответствующей формы здание, в котором устраивались скачки, гладиаторские бои, а также травля и схватки диких зверей на потеху публике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обсуждая действия Запада (в частности, Великобритании) против России, назвала происходящее цирком «не смешным». И действительно, цирк в древнеримском понимании может быть смешным, только если ты сидишь в амфитеатре, а не борешься с разъярённым медведем или кабаном на арене.

Совет Федерации Мария Захарова

На память приходят строчки одной из наиболее известных песен Владимира Высоцкого «Охота на волков»:

«Рвусь из сил и из всех сухожилий,

Но сегодня — опять, как вчера, —

Обложили меня, обложили!

Гонят весело на номера!»

Мария Захарова талантливо, аргументированно и с известной долей театрального пафоса заклеймила Запад за несоблюдение норм международного права, за бездоказательную политизированность в принятии решений и за многое другое, однако данный страстный призыв, громко звучащий в российском медиаполе, вряд ли выйдет за его пределы.

Дело в том, что Россия может находиться в западном цирке-Колизее лишь в одном качестве. В том самом качестве волка на арене.

«…Не на равных играют с волками

Егеря, но не дрогнет рука!

Оградив нам свободу флажками,

Бьют уверенно, наверняка».

Увы, наша властная элита ни за что не хочет признать Россию тем самым обложенным волком. Её амплуа — делать вид, что наша страна есть кот Леопольд из известного мультфильма. И дело тут совсем не в размере клыков.

«Позвольте, вот у меня хвост, вот лапы, вот уши — я кот, кот, кот! Давайте жить дружно! — раздаётся тысячегласый вой из Госдумы, Совфеда и прочих институтов, включая Кремль. — Если вы будете сильно меня доставать, глупые западные мыши, я покажу вам когти, клыки и боевое кошачье дзюдо. Но давайте же скорее жить дружно!»

И всё бы ничего, всё правильно, так и должно быть — только если ты на самом деле миролюбивый кот, а не загнанный за флажки волк. Которого нужно добить, поскольку он с 2014 года повадился красть из овчарни жирных хозяйских баранов.

«…Волк не должен, не может иначе!

Вот кончается время мое.

Тот, которому я предназначен,

Улыбнулся и поднял ружье».

Стоит ли раз за разом говорить о том, какой марки ружьё поднял охотник, какая пуля в патроне, какая навеска пороха, правильно или нет он стоит за деревом и так далее? А ведь обсуждается не выход за рамки установленных хозяином правил игры, обсуждаются в широком информпространстве в основном тактические нюансы.

«…Наши ноги и челюсти быстры.

Почему же — вожак, дай ответ —

Мы затравленно мчимся на выстрел

И не пробуем через запрет?»

Еще можно привести аналогию более циничную, но и более яркую. В начале документального фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин» глава Российского государства рассказывает о своём видении международного положения в момент его прихода в высший эшелон власти в стране.

Президент России Владимир Путин использует образ персонажа по кличке Доцент, попавшего в камеру к матёрым уголовникам. Мол, России, после распада СССР попавшей в «камеру», то есть попытавшейся войти в Запад, указали место «возле параши». Образ сочный и по сути верный. Только вот — по словам Путина, основной задачей страны стал не выход из тюрьмы на свободу, а завоевание в западной «камере» лучшего места.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Иванович Серый. 1971. СССР Доцент

Сообразно пониманию жизни глобальной элиты такое отвоевание Россией «места под солнцем» неизбежно не будет принято, и вот почему.

Никакой разницы между Советской Россией и Россией сегодняшней для тех же США и Великобритании нет. Точнее, небольшая разница, конечно, есть, и эта разница — совсем не в пользу сегодняшней России. Это связано с тем, что «элита» и народ в конце 90-х годов прошлого века согласилась разменять остававшийся «красный» дух господства на миску чечевичной похлёбки.

«Советское — значит, лучшее», «Ты же советский человек» — хоть и вызывало ухмылку диссидентствующей прокладки общества, но «пахло» человеческим достоинством, гордостью. Человек — это звучит гордо. Отказался от гордости — тут-то ты и перестал быть человеком.

В западном обществе, построенном в существенной степени на «праве сильного», этот размен не мог не поместить страну в категорию… как бы так помягче выразиться. Неприкасаемых. В общем, конечно, не совсем людей. Таких терпят, только пока они, что называются, «дышат ровно и не отсвечивают».

После речи Владимира Путина в Мюнхене-2007 и уж после Крыма-2014 совсем ясно коллективный Запад понял, что навечно «опущенные» и списанные, по их мнению, русские сели за общий стол в их «камере» и нагло положили на стол ноги. Вдобавок эти, выбросившие белый флаг и согласившиеся быть «шестёрками» (простите за такую спец-терминологию), потребовали к себе отношения такого же, как и к прочим уважаемым «сидельцам».

Kremlin.ru Выступление Путина в Мюнхене

Стоит отметить, что коллективный Запад крайне дорожит своей победой над Советами в конце ХХ века, и униженное положение России для него — неотъемлемый маркер его победительности. Посему мало-мальски поднимающая голову Россия для Запада — не что иное, как покушение на великую ценность, на обоснование его, Запада, планетарного господства. «Моя прееелесть!», да.

Получается что? Сегодня ты пустил за стол неприкасаемого и позволил волку таскать твоих овец, а завтра ты сам уже сидишь «у параши»? Ну уж нет, господа. Поэтому все схватки в дипломатическом пространстве напоминают старый анекдот:

— Сударь, я вызываю вас на дуэль! Какое оружие изволите выбрать: шпагу или пистолет?

— Шпагу.

— Вот тут вам несдобровать. Я беру пистолет!

Россия, постоянно выбирая бонтонную «шпагу», сталкивается с силами, которым смешны попытки раба надувать щеки. Раба, добровольно отказавшегося от своей человеческой сути ради комфорта и потребления. По отношению к нашей стране со стороны победителей в холодной войне мы никогда не увидим «равноправного» отношения.

Никогда — до той поры, пока не поймём, что «взаимовыгодное сотрудничество» никогда не сможет заменить, избыть, сгладить грех предательства оставшихся «на том берегу» поколений предков.

А это крайне непросто, потому что

«Волк не может нарушить традиций.

Видно, в детстве, слепые щенки,

Мы, волчата, сосали волчицу

И всосали — «Нельзя за флажки!»

Это очень хорошо понимает Запад, поэтому мы и видим такую острую реакцию на фигуру действующего президента РФ. В нём западные элиты чуют слабый запах до конца не сдавшегося, не лёгшего под каток глобализаторов русского народа.

Ледовое побоище

Думается, нашему обществу (и народу, и правящему классу) очень на пользу пойдут очередные хамские выпады и с «сферическим отравлением в вакууме» предателя-ГРУшника. Не верится, что эти звонкие пощёчины заставят наш народ «залезть под лавку». А вот привести в соответствующее состояние холодного бешенства — могут вполне.

И давно пора, если честно. Пора окончательно выдавить из себя «горбачёвщину» и «козыревщину», и возрастающее внешнее давление нам в этом деле выдавливания только на пользу.

«Я из повиновения вышел —

За флажки — жажда жизни сильней!

Только сзади я радостно слышал

Удивленные крики людей»