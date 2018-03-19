Как нам, может быть, снова подружиться с Западом
Наблюдая за событиями последних дней на политической сцене, невольно проникаешься пониманием, что определение, данное происходящему в Министерстве иностранных дел России, очень точное. Цирк — он и есть цирк.
Однако, припоминается, слово «цирк» пришло в современную масскультуру из Древнего Рима, где словом circus (круг, лат.) называлось соответствующей формы здание, в котором устраивались скачки, гладиаторские бои, а также травля и схватки диких зверей на потеху публике.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обсуждая действия Запада (в частности, Великобритании) против России, назвала происходящее цирком «не смешным». И действительно, цирк в древнеримском понимании может быть смешным, только если ты сидишь в амфитеатре, а не борешься с разъярённым медведем или кабаном на арене.
На память приходят строчки одной из наиболее известных песен Владимира Высоцкого «Охота на волков»:
«Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня — опять, как вчера, —
Обложили меня, обложили!
Гонят весело на номера!»
Мария Захарова талантливо, аргументированно и с известной долей театрального пафоса заклеймила Запад за несоблюдение норм международного права, за бездоказательную политизированность в принятии решений и за многое другое, однако данный страстный призыв, громко звучащий в российском медиаполе, вряд ли выйдет за его пределы.
Дело в том, что Россия может находиться в западном цирке-Колизее лишь в одном качестве. В том самом качестве волка на арене.
«…Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка».
Увы, наша властная элита ни за что не хочет признать Россию тем самым обложенным волком. Её амплуа — делать вид, что наша страна есть кот Леопольд из известного мультфильма. И дело тут совсем не в размере клыков.
«Позвольте, вот у меня хвост, вот лапы, вот уши — я кот, кот, кот! Давайте жить дружно! — раздаётся тысячегласый вой из Госдумы, Совфеда и прочих институтов, включая Кремль. — Если вы будете сильно меня доставать, глупые западные мыши, я покажу вам когти, клыки и боевое кошачье дзюдо. Но давайте же скорее жить дружно!»
И всё бы ничего, всё правильно, так и должно быть — только если ты на самом деле миролюбивый кот, а не загнанный за флажки волк. Которого нужно добить, поскольку он с 2014 года повадился красть из овчарни жирных хозяйских баранов.
«…Волк не должен, не может иначе!
Вот кончается время мое.
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся и поднял ружье».
Стоит ли раз за разом говорить о том, какой марки ружьё поднял охотник, какая пуля в патроне, какая навеска пороха, правильно или нет он стоит за деревом и так далее? А ведь обсуждается не выход за рамки установленных хозяином правил игры, обсуждаются в широком информпространстве в основном тактические нюансы.
«…Наши ноги и челюсти быстры.
Почему же — вожак, дай ответ —
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет?»
Еще можно привести аналогию более циничную, но и более яркую. В начале документального фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин» глава Российского государства рассказывает о своём видении международного положения в момент его прихода в высший эшелон власти в стране.
Президент России Владимир Путин использует образ персонажа по кличке Доцент, попавшего в камеру к матёрым уголовникам. Мол, России, после распада СССР попавшей в «камеру», то есть попытавшейся войти в Запад, указали место «возле параши». Образ сочный и по сути верный. Только вот — по словам Путина, основной задачей страны стал не выход из тюрьмы на свободу, а завоевание в западной «камере» лучшего места.
Сообразно пониманию жизни глобальной элиты такое отвоевание Россией «места под солнцем» неизбежно не будет принято, и вот почему.
Никакой разницы между Советской Россией и Россией сегодняшней для тех же США и Великобритании нет. Точнее, небольшая разница, конечно, есть, и эта разница — совсем не в пользу сегодняшней России. Это связано с тем, что «элита» и народ в конце 90-х годов прошлого века согласилась разменять остававшийся «красный» дух господства на миску чечевичной похлёбки.
«Советское — значит, лучшее», «Ты же советский человек» — хоть и вызывало ухмылку диссидентствующей прокладки общества, но «пахло» человеческим достоинством, гордостью. Человек — это звучит гордо. Отказался от гордости — тут-то ты и перестал быть человеком.
В западном обществе, построенном в существенной степени на «праве сильного», этот размен не мог не поместить страну в категорию… как бы так помягче выразиться. Неприкасаемых. В общем, конечно, не совсем людей. Таких терпят, только пока они, что называются, «дышат ровно и не отсвечивают».
После речи Владимира Путина в Мюнхене-2007 и уж после Крыма-2014 совсем ясно коллективный Запад понял, что навечно «опущенные» и списанные, по их мнению, русские сели за общий стол в их «камере» и нагло положили на стол ноги. Вдобавок эти, выбросившие белый флаг и согласившиеся быть «шестёрками» (простите за такую спец-терминологию), потребовали к себе отношения такого же, как и к прочим уважаемым «сидельцам».
Стоит отметить, что коллективный Запад крайне дорожит своей победой над Советами в конце ХХ века, и униженное положение России для него — неотъемлемый маркер его победительности. Посему мало-мальски поднимающая голову Россия для Запада — не что иное, как покушение на великую ценность, на обоснование его, Запада, планетарного господства. «Моя прееелесть!», да.
Получается что? Сегодня ты пустил за стол неприкасаемого и позволил волку таскать твоих овец, а завтра ты сам уже сидишь «у параши»? Ну уж нет, господа. Поэтому все схватки в дипломатическом пространстве напоминают старый анекдот:
— Сударь, я вызываю вас на дуэль! Какое оружие изволите выбрать: шпагу или пистолет?
— Шпагу.
— Вот тут вам несдобровать. Я беру пистолет!
Россия, постоянно выбирая бонтонную «шпагу», сталкивается с силами, которым смешны попытки раба надувать щеки. Раба, добровольно отказавшегося от своей человеческой сути ради комфорта и потребления. По отношению к нашей стране со стороны победителей в холодной войне мы никогда не увидим «равноправного» отношения.
Никогда — до той поры, пока не поймём, что «взаимовыгодное сотрудничество» никогда не сможет заменить, избыть, сгладить грех предательства оставшихся «на том берегу» поколений предков.
А это крайне непросто, потому что
«Волк не может нарушить традиций.
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали — «Нельзя за флажки!»
Это очень хорошо понимает Запад, поэтому мы и видим такую острую реакцию на фигуру действующего президента РФ. В нём западные элиты чуют слабый запах до конца не сдавшегося, не лёгшего под каток глобализаторов русского народа.
Думается, нашему обществу (и народу, и правящему классу) очень на пользу пойдут очередные хамские выпады и с «сферическим отравлением в вакууме» предателя-ГРУшника. Не верится, что эти звонкие пощёчины заставят наш народ «залезть под лавку». А вот привести в соответствующее состояние холодного бешенства — могут вполне.
И давно пора, если честно. Пора окончательно выдавить из себя «горбачёвщину» и «козыревщину», и возрастающее внешнее давление нам в этом деле выдавливания только на пользу.
«Я из повиновения вышел —
За флажки — жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей»