Роман Самарин

Автор

Родился в России, о. Сахалин, в семье военнослужащего. Через два года с семьей переезжает на постоянное место жительство в Латвию, г. Даугавпилс. Учился в военном авиационном училище, в Ленинградском госуниверситете на факультете журналистики. 1989-1993 гг. — специальный корреспондент информационного агентства Postfaktum. Собкор по Прибалтике газеты «Коммерсант». 1994-2006 гг. журналист, работа в Латвии (газеты, журналы). С 2007 г. по 2016 г. — владелец, главный редактор еженедельной газеты «Dinaburg». 2008 г. — единственный журналист из стран Прибалтики и Польши, освещавший Грузинско-Осетинский конфликт. С 2009 г. директор студии «Dinaburg» (изготовление аудио-видео продукции). Лауреат международных конкурсов. Руководитель проектов, автор сценария, автор слов песен и музыки музыкальных клипов и фильмов. Автор рекламных роликов. Основные жанры — статьи, фельетоны, политическая сатира. Сайт <a href= http://din.lv/ target=_blank > din.lv </a> <a href= https://www.youtube.com/user/TheDinaburg target=_blank > YouTube канал</a>