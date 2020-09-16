Сегодня только ленивый не пинает Батьку. У меня тоже к нему претензии есть. Всегда были.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Но у меня огромный вопрос не к правящему режиму Минска, к правящему режиму Риги: вы што там сабе дазваляеце?! Што не в свое дело лезете? Без вас опять никак? Ну право дело: как кого Латвия под опеку не возьмет — труба дело! Что Южная Осетия, что Крым — все из-под опеки Латвии к России сбегают.

На что годится неживой осел

Как сейчас помню лето 2008-го. Наш латвийский тогдашний президент доктор Затлерс за одну неделю обругал Россию трижды! Война пять дней была, он по инерции ругал неделю. Сначала в Колумбийском университете Нью-Йорка, заявив, что Россия понимает только «позицию силы», затем при встрече с президентом Саакашвили и, чтоб совсем всем все понятно было, произнес гремучую речь в ООН. Почему России позволено, вопросил присутствующих, нарушать нормы международного права и конституционного порядка?

Кроме Латвии, никто на той сессии Генассамблеи ООН не поддержал добрым словом Америку, ни одна «собака» не тявкнула на Россию. Литовцы с эстонцами — и те отмолчались: высунули носы из нор и тихо стали держать их по ветру. И поймали: пусть не сразу, Европа таки осудила Грузию. В памяти одна Латвия радела за Грузию, утюжившую реактивными системами «Град» мирное спящее население Южной Осетии! Та самая Латвия, которая на официальном уровне взялась «учить демократии» Грузию…

Прошло шесть лет. Весна 2014-го. Кто на официальном уровне решил «учить демократии» Украину? Правильно! Латвия! И что… Крым отошел России!

Смотрю на календарь — прошло шесть лет. Латвийский премьер Кришьянис Кариньш назвал президентские выборы в Беларуси «несвободными и несправедливыми». На горизонте тут же явился Батька с автоматом. Что почем? Не желает, оказывается, «каб яго вучылі дэмакратыі» неудачники из Латвии! Кому достанется Белоруссия? Правильно. Хотя, казалось бы, причем здесь Путин?

Ieva Ābele, Saeima Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Короткая память, не помнят латвийские политики историю с Пыталово, цитирую, Путин: «Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши». Чувствую, что ВВП товарища Лукашенко на встрече в Сочи втихаря приобнял и заверил: «У нас хвост того самого осла остался. Автомат смажь и назад в схрон, не впервой, сами разберемся». Да и не в Путине дело, ей-богу: существуют законы природы. Вспышки света на Солнце, например, раз в 11 лет, тьма в головах латышских политиков беспросветная! «Латвия стратегический партнер Грузии, поэтому надо изыскать возможность ускорить процесс принятия Грузии в состав НАТО…», — конец цитаты! Где сейчас Грузия? Через год после Майдана, 2015 год: «По примеру Латвии для борьбы с коррупцией на Украине следует создать специальное Национальное антикоррупционное бюро». Создали! Какая самая нищая и коррумпированная страна в Европе? Правильно. И там снова война. Но история в Латвии предмет темный…

Чем занят просвещенный мир

Что меня подвигло на написание статьи, о том чуть позже. Но, подводя к этому разговор, хочется емко и коротко сказать: мир сошел с ума! Мир демократии! И Латвия тут даже ни при чем, темень в головах провинциальной латвийской элиты или, как там ее, опухоль мозга — всего лишь прыщик на заднице в глобальном масштабе скатывающегося в пропасть демократического мира.

Совсем коротко. США. Битвы на улицах, стрельба, бандитизм, протесты, открытое насилие. Заголовки: «В Сиэтле бунт», «Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку зоны». Чикаго: «Во время акций протеста в одном из городов США были ранены 17 офицеров», после Аризоны объявили режим чрезвычайной ситуации и комендантский час крупные города в штатах Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Нью-Йорк, Огайо, Техас, Вашингтон и других.

Европа. Франция. Два года назад начались погромы «желтых жилетов». Досмотры, обыски прохожих, слезоточивый газ, бутылки с зажигательной смесью, погромы, ответные жесткие действия полиции, закрытие станций метро и скоростных пригородных линий и т. д.

(сс) Mike Shaheen Протесты в США

Германия. «Сотни человек атаковали полицию», «Восемнадцать полицейских пострадали в результате беспорядков в центре Штутгарта…», «Полиция жестко пресекает действия бунтарей». Куда ни глянь: МВД Болгарии: «Провокаторы за деньги устроили беспорядки во время акций протеста», Сербия: «Провокаторы за деньги устроили беспорядки во время акций протеста»…

Это не давние события, это недавние события, это прямо сейчас…

Дадим по бездорожью санкциями!

И вот — выборы в Белоруссии. Не обсуждаем сейчас, как Батька их провел. Не суть: литовский язык станет в Белоруссии государственным или Лукашенко осталось править считаные десятилетия. Я живу в Латвии, мне интересно и где-то важно отношение нашей, самой демократической, власти к нынешним событиям. Мне, правда, важно, Рига снова за войну?! Потому как мой родной Даугавпилс в тридцати пяти километрах от границы с Белоруссией. Это ближе, чем до границы Грузии и Южной Осетии, куда меня журналистом во время той войны занесло. Не призовет ли меня министр обороны Латвии Артис Пабрикс воевать против Батьки? Ружье не всучит? Я не трус, но и не дурак, я твердо убежден, что с тем списанным военным оружием, что нам по дешевке по цене металлолома продал Запад, нас на минут пять-семь хватит, мы все — местные белорусы, русские и латыши не успеем спрятаться! Я не Батьку, я даже не Путина боюсь, я боюсь наших политиков! Шесть лет — новый цикл глупости на пороге! Цитирую: «Депутаты Сейма Латвии призвали власти Беларуси провести повторные выборы президента». Дальше больше: Латвия запрещает вмешиваться Москве в дела суверенной Белоруссии! Почему? Правильно. Это недемократично! Латвия призывает (прости, Господи) Европу ввести против Москвы новые санкции! И первая вводит. Цитата: «Латвия запрещает въезд 30 белорусским гражданам, включая Александра Лукашенко. Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Беларуси, мы поддерживаем независимую и демократическую Беларусь и ее граждан», — вбил гвоздь министр иностранных дел Латвии Ринкевичс.

Простой вопрос: коль весь мир бурлит, чего Латвия не вводит санкции, например, против Германии или там Франции? Против президента Америки? Там, в США, вообще все распоясались: и черные, и белые! И мирные граждане, и доблестная полиция! Взять и сделать официальное заявление: «Латвия запрещает въезд 30 американским гражданам, включая Дональда Трампа. Они ответственны за жестокость мирных черных и белых граждан против полиции и доблестных полицейских, которые дубасят и черных, и белых! Мы поддерживаем демократические Штаты!». Я б сразу нашу власть зауважал!

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс и государственный секретарь США Майк Помпео

Но нет. На днях власти Латвии выделили 50 тысяч евро на лечение белорусских оппозиционеров! Хотелось бы видеть этих белорусов в Латвии в марте: вышел из ворот больницы — а мимо шествие легионеров «Ваффен СС»…

Страна Латвия вымирает, молодежь бежит, у власти невежество и коррупция — кого в мире это беспокоит? В латвийских сетях сейчас широко обсуждается случай с полицейским, к чему, собственно, я и подводил разговор. Выполняя служебные обязанности (!), преследуя преступника, латвийский полицейский повреждает позвоночник. Человеку нужна интенсивная реабилитация. И читаем мы официальное (!) заявление полиции и обращение к родным, друзьям и неравнодушным гражданам. в помощи сбора средств! Нету средств у государства на попавшего в беду при исполнении служебных обязанностей полицейского! Зато мир знает, что не бросит в беду Латвия белорусских оппозиционеров. Латвия за повторные выборы в Белоруссии, готова стать на них, честных выборах, посредником! И чемпионата мира по хоккею 2021 года не станет проводить с такой (!) Белоруссией!

В Риге тоже прошли выборы. На днях пришла шальная мысль, а что, если бы в новостях появилось следующее заявление: «Президент Белоруссии Лукашенко не признает выборы в рижскую Думу! И предлагает посредничество в проведении новых честных выборов!».

За день этот мой твит стал самым популярным в Латвии! Перепостов тысячи! У рядовых латвийцев с юмором все в полном порядке!

Ой, потеряем мы с этой Латвией и Белоруссию…