Ростов-на-Дону, 31 января, 2020, 00:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону началась ставшая уже традиционной акция «Фронтовое письмо нашим Героям». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Участники акции изготовят письма, фронтовые треугольники ветеранам Великой Отечественной войны. Поздравления, адресованные освободителям, доставят адресатам волонтёры в преддверии годовщины освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских оккупантов. Часть поздравлений будет отправлена почтой в Санкт-Петербург.

«Сбор писем-поздравлений продолжится до 14 февраля 2020 года», — уточнили организаторы акции.