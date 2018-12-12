Открытие в Латвии первой онлайн-школы для русских детей вогнало в ступор нацпатриотов, добившихся утверждения поправок к закону «Об образовании», предусматривающих уже с нового года перевод всех школ республики на латышский, государственный язык обучения. Вся мощь государственной машины, вплоть до арестов активистов штаба защиты русских школ, была запущена на искоренение из жизни латвийцев русского языка, — и на тебе… 8 декабря в Риге, Даугавпилсе и Резекне прошли первые, пилотные уроки, организованные Санкт-Петербургским Государственным университетом и латвийской общественной организацией «Славия». Вроде заткнули все щели, забили все двери — а он, русский язык, как глоток свежего воздуха, в каждый дом — через «форточку».

«Азбука» Ивана Фёдорова — первая русская печатная книга и первый русский печатный учебник, 1574 год

Для начала упомянем: в Латвии сегодня проживают чуть более полутора миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. Русский имеет в стране статус иностранного. Окончательно и конкретно гайки в системе образования Латвии закрутили этим летом, лишив детей возможности не только учиться на русском в школах, но и получать на нём образование в вузах, даже частных.

Латвийская власть предсказуема. Можно долго говорить о недальновидности латвийской элиты, об ущербности политики разобщения, расслоения общества, но ей, власти, не откажешь в одном — целеустремленности. Поставили нацпатриоты задачу лишить треть народа права избирательного голоса — выполнили, пришло с утра в голову прописать в Сатверсме (Конституции — ИА REGNUM ) преамбулу: «Латвия для латышей» — к вечеру сделали, решили вытеснить конкретно русский язык из повседневной жизни — засучили рукава!

Надо быть очень наивным человеком, чтобы не задаться истинно русским вопросом: что теперь делать-то? Ведь факт, что поправки к закону «Об образовании» будут приняты, был очевиден для всех. Саботажем латвийская власть по поводу выполнения различных деклараций, нарушающих права человека, занимается постоянно, в Европе сказку о «молодой, неокрепшей еще демократии» проглотили, сегодня на повестке дня подобные вопросы просто не стоят. Изощряясь параллельно в словесности над русской (российской) духовностью, соревнуясь в эпитетах вроде «русских вшей», по сути латвийский бомонд проверял «на вшивость» Европу и запудрил-таки «европейским братьям» мозги разговорами о «молодой, неокрепшей еще демократии». Демократии, где русские есть люди второго сорта, точнее, «низшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости от национальности».

Иван Шилов ИА REGNUM Цензура в Латвии

Идея попробовать «приоткрыть форточку», как-то организовать обучение русских детей в режиме видеомоста пришла председателю правления общества «Славия» Вадиму Гилису в прошлом году при создании Штаба защиты русских школ, где на первом мероприятии в Риге он сам, будучи резекненцем, участвовал в режиме онлайн-трансляции. Пока шли дебаты, его и осенило.

— О необходимости альтернативной формы обучения я задумывался давно, будучи отцом дочки-школьницы, когда доставал ей в качестве дополнительных пособий российские учебники (сегодня она учится в престижном московском вузе), — рассказал в небольшом интервью ИА REGNUM Вадим Гилис. — И созрело: я решил, что нужно попробовать сделать что-то конкретно-реальное для всех русских детей в Латвии. Так пришла идея русской онлайн-школы, в которой нашим детям будут преподавать настоящие русские педагоги.

— На своей страничке в Фейсбуке вы написали: «Настоящие, российские, живущие там, на русской планете…»

— Да, те, кто не боится говорить о величии нашего Языка и нашей Истории, о той великой роли, которую играет Россия в становлении человеческой цивилизации. Те, кто горд своей принадлежностью к Стране, Языку, Истории и Культуре и желает поделиться знаниями со своими маленькими соотечественниками за рубежом.

Я обратился в Санкт-Петербургский Государственный университет с предложением о совместном создании Русской онлайн-школы Латвии. И нашел там понимание и поддержку.

На той же страничке Фейсбука Вадим Гилис написал, что не нуждается в деньгах. Довольно редкий посыл, но, как выясняется, шаг обоснованный.

— Мы провели наши первые уроки! Вот что важно сегодня. Пока что нас немного: 18 школьников в Резекне, 5 — в Даугавпилсе и еще 5 — в Риге. Всё получилось, создан некий клуб по интересам. Это две разные планеты, если на одной ребенок один на один с компьютером, а на другой — со своими сверстниками и педагогом.

Признаюсь, думал, что ситуация донельзя запущенная, но оказалось, что нет! Я смотрел на этих молодых людей и думал: вот оно, наше продолжение, им не нужны подсказки из мобильного телефона, они живут общением с учителем, этими уроками! Они пишут конспекты, они умеют задавать вопросы! Они — наше будущее и гарантия того, что мы, русские, останемся жить на этой, родной для нас, латвийской земле! А это то, что дороже денег!

bruce mars Ребенок за компьютером

Отвечая конкретно на вопрос ИА REGNUM уже как политолог, Вадим Гилис сразу четко обозначил, что вопрос образования в Латвии есть вопрос политический. Совершенно очевидно, что вся эта работа — под пристальным вниманием полиции безопасности. Он не удивится, если через несколько дней начнут стучаться в дверь различные «проверяющие». Отсюда и принципиальная позиция об отказе от всякой коммерческой составляющей. «Как оплачивается труд российских педагогов за той «стороной экрана» — не мое дело. Моя задача как председателя правления латвийского общества «Славия» проста: найти помещения для ребят и обеспечить связь. В Резекне я помещение арендую за свои деньги, надеюсь как-то решить вопросы и в остальных городах».

Диссидент — человек, отстаивающий взгляды, которые радикально расходятся с общепринятыми. В Латвии — это люди, отстаивающие в первую очередь право мыслить, учиться на русском языке. Вадим дружен с некоторыми правозащитниками, с журналистами Юрием Алексеевым и Владимиром Линдерманом, которых полиция безопасности уже год «прессует» вообще без всякого повода. Не думает ли он, что может разделить их судьбу? Вопрос, к сожалению, совсем не праздный. Не прихлопнут ли латвийские власти и эту «форточку»?

— Мы живем в век информационных технологий. Есть вещи, невозможные к запрещению! Вы думаете, на Украине, несмотря на всевозможные запреты и репрессии, нынешняя власть лишила людей информации? Конечно, нет — сквозит во все форточки! Это первый момент. Второй — данное начинание не есть коммерческий и уж точно не политический проект. Да, придраться можно и к столбу, но еще один плюс — полная прозрачность обучения.

Дело в школе поставлено так. За некоторое время до начала уроков Вадим высылает ребятам ссылку, которые через компьютер присоединяются к этому видеомосту. В Резекне, например, все сидели за одним длинным столом, во главе которого был установлен большой телевизор с выходом в интернет. Вадим шутит, что готов заранее высылать ссылку и полиции безопасности.

— Было бы здорово в режиме онлайн побывать на уроках и многим нашим политикам, ведь у нас с Россией во многом общая история. Преподаватели университета провели три урока — по русскому языку и литературе, а два часа было отведено как раз на историю России от начала V века до Крещения Руси.

По словам Вадима, за три часа занятий никто из школьников ни разу не достал мобильный телефон… Дети задавали вопросы, учитель отвечал, шел оживленный обмен мнениями. Что сказать? Напрашивается вывод, что латвийские ребята задают уровень, до которого не дотягиваются латвийские политики.

websubs Конференц-зал

Электронная почта Вадима забита письмами. Никто не ожидал, но идея русского образования востребована не только в бывших постсоветских странах. Помимо писем из Литвы, Украины, Казахстана — пишут из Норвегии, Англии, Франции. Там и вопросы, и множество весьма толковых предложений, и предложения оказания финансовой помощи, помощи, которая приятна в силу того, что люди оживают от такого позитива, понимают важность момента. Приятны и поучительны замечания российских учителей. Очень много предложений и пожеланий попробовать ввести новые предметы по точным наукам с традиционно сильным преподаванием.

Существует немало платных онлайн-школ. Но бесплатное обучение уровня Санкт-Петербургского Государственного университета, старейшего и одного из лучших ВУЗов России — это фантастика! По большому счету, для России копеечное дело, но сколько пользы это может принести одному славному народу, разбросанному волею судьбы по всем континентам.

И тут, как-то сразу, позитив кончается. Отношение российских властей к соотечественникам за рубежом ставят в тупик, не будет преувеличением сказать, что латышская этнократия, выжигая всякое инакомыслие, до сих пор проверяет «на вшивость» и Россию. До сих пор памятен эпизод, когда латвийский министр образования Карлис Шадурскис, главный инициатор закрытия русских школ, поставил на вид российскому послу в Латвии Евгению Лукьянову, который не только всё проглотил, но в ответ нашелся «позитивно оценить перспективы существующих на сегодняшний день двусторонних отношений».

Совсем недавно Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России заявил, что «Совет всегда занимает активную позицию… Это наша общая задача — отстоять права граждан России, где бы они ни находились, в любой точке земного шара».

Какие-то параллельные реальности. Когда-то Россия пробила «окно в Европу», сегодня в той же Латвии перед ее носом показательно захлопывают форточку.

Спасибо Санкт-Петербургу. Остается добавить, что онлайн-курс запланирован до конца мая, по окончании занятий каждый ученик получит сертификат. Проведенные уроки будут выложены на сайте Международного русского института СПбГУ. Второе занятие должно состояться 15 декабря.