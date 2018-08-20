Как украсть тысячу евро? Можно, не так уж сложно, но поймают — посадят: большие все-таки деньги! А как украсть миллион? Избитая кинематографом фраза, это работа уже для банды сообщников, чего уж тут оригинальничать: подкоп — и в банк! А миллиард, в твердой валюте — и чтоб ничего за это не было, и чтобы прослыть не бандой, а уважаемыми людьми?! Даже на ум не приходит?.. А всего лишь надо состоять в почетной гильдии латвийских чиновников. Чтобы, например, взять и одобрить «План политики Национальной идентичности и общественной интеграции на 2019−2020 годы». Много хапать не надо, всего на эти мудрые цели правительством Латвии предусмотрено потратить около 26 млн евро. А потом можно взять калькулятор и посчитать, что на всю эту «интеграцию», которая с треском и давно провалилась, на все это латвийское бедное во всех смыслах «гражданское общество» и прочую вымирающую на глазах «национальную идентичность» — из закромов Родины беззастенчиво уворован миллиард полноценных евриков! Фундамент дома рушится на глазах: на цемент денег нет, но продолжаем закупать песок!

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент). 1475–1502

Да, но откуда миллиард? Все просто. Со времен 90-х, как только русских Латвии использовали в общей борьбе за «независимость», наградив треть страны почетным титулом «неграждан», их тут же, как «вторсырье», стали подвергать насильственной ассимиляции. Момент понятен, когда дело идет о «смешении племен» равнозначных, как собирались латыши сделать своими соплеменниками «орду» русских — загадка. Но факт — по сей день интеграции (так звучит лучше) как таковой и воспитанию России в частности подчинена вся внутренняя и внешняя политика Латвии. Латвийское государство борется за своих русских, заставляет сдавать на гражданство и учить новую историю Латвии и ее гимн, государство мучается с русскими, прививая с детства латышский язык, «окультуривает», категорически запрещая учиться и развиваться на родном! Те, кто ощущают себя русскими и хотят ими оставаться, не желают «окультуриваться», — подвергаются дискриминации: их ограничивают в правах, в выборе профессии, называют «вшами» и «существами», не имеющими «ничего ценного, включая человеческую жизнь».

Прошло тридцать лет с начала той, новой Независимости, а работы непочатый край! И на всю эту «независимость» нужны деньги. Огромные деньги! Эти деньги заложены в бюджет государства и самоуправлений. На эти деньги созданы целые институты вроде Центра государственного языка и разные надзорные органы вроде языковой инспекции. Надо давать работу и полиции безопасности. На содержание «независимости» идут еврофонды и деньги от фонда Сороса, а также дружественных Латвии дипломатических представительств и американских спецслужб.

И при таком темпе освоения средств — нет света в конце тоннеля! Нет, работа кипит, ее почему-то все больше, а «окультуривания» нет!

Vadim Timoshkin Рига

Сейчас в стране обсуждается доклад Латвии на сессии комитета ООН по расовой дискриминации. Интересный факт: доклад о выполнении норм конвенции в Латвии был утвержден Кабинетом министров в октябре прошлого, 2017 года, а за семь месяцев этого 2018-го года Латвия по части «окультуривания» выдала: в окончательном варианте отвергла законопроект по автоматическому присвоению гражданства Латвии новорожденным детям неграждан, сейм принял закон о переходе нацменьшинств к обучению в школах исключительно на латышский язык, президент страны подписал закон о запрете учиться на русском языке даже в частных вузах! И несмотря на то, что общего мнения Комитета в отношении латвийского доклада пока просто нет, оно будет сформулировано и опубликовано в конце августа, МИД Латвии уже сделал свое заявление о том, что комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации якобы увидел «существенный прогресс, достигнутый Латвией в искоренении всех видов дискриминации».

Ну при таком-то старании по перевоспитанию русских впору требовать деньги у той же России! В конце концов, именно страны Прибалтики на передовой по перевоспитанию и сдерживанию соседа-агрессора. А на что содержать свою армию, запросы США не обсуждаются, сказал же г-н Трамп о 4% от ВВП — считай, приказ к исполнению.

И совершенно несправедливо не указать, что от такого «освоения средств» в панике русские латыши! Нет. Первым о незамеченном прессой июльском «Плане политики Национальной идентичности и общественной интеграции на 2019−2020 годы» на днях заявил как раз публицист и ученый, профессор и доктор наук латыш Артур Приедитис, описавший размах дела «величайшим воровством, после еще большего воровства в хозяйственной сфере».

Вкладывать деньги в экономику — это одно, всегда есть что посчитать и сравнить с результатом. В подобных проектах: воруй — не хочу, деньги просто вылетают в трубу! И поди измерь, сколько денег через нее «окультурено»?!

По мысли автора, дело не только в материальных категориях. С момента обретения независимости все в Латвии, что было связано с «интеграцией», «гражданским обществом», «национальной идентичностью», покрыто агрессивным мракобесием.

Приедитис пишет, что интеграция жителей в одно целое и консолидация общества для общих целей — это психологический процесс, а национальная идентичность — вообще специфическая духовная конструкция. Они не связаны с определенным сроком или суммой затраченных денег. Национальная идентичность — это нечто вечное, передаваемое из поколения в поколение. Она меняется с течением истории, но не подчиняется министерским планам.

«На интеграцию и консолидацию жителей влияет общий фон в государстве. А также репутация, уважение, доверие, чувство безопасности. Чтобы добиться успехов на поприще интеграции, необходимы общая вера в будущее, доверие основной нации государства, его политической системе, интеллигенции, властной элите. Нужна серьезная уверенность в истинных целях интеграции и консолидации, в честности намерений, в моральной чистоте, социальной ответственности».

Vadim Timoshkin Рига

А пока Латвия готовится к октябрьским выборам в сейм. И уже нет сомнения, что страна плывет по геополитическому морю без карты и компаса. Раньше было проще — нужно было держать курс на такие маяки, как ЕС и НАТО. Но сегодня штормит на море, маяки сами в свободном плавании и прыгают, как волчки, по волнам. Да, политические вожди Латвии и всей Прибалтики нервно ищут с утра, что там за ночь в социальных сетях накропал Трамп, что ел, где был; и на душе сразу легче — на свадьбе министра иностранных дел Австрии замечен не был. Но перемены курса после выборов, увы, никто не ждет. Новые правила игры, где Меркель с Трампом бранятся — только тешатся, — просто очевидны, курс один — продолжать осваивать деньги! На обучение «русских дикарей» внутри страны и защиту от таких же с востока.

А проектов «окультуривания» немерено. Сегодня в Латвии налицо демографический кризис, повальное бегство молодежи из страны за лучшей долей, крах системы образования и здравоохранения. Страна вымирает, но, вероятно, не теми все-таки темпами. Но опыт ведь приходит.

«Когда Артур Приедитис говорит о разворованном миллиарде, он имеет в виду порядок расходов на все идеологические цели в течение последних десятилетий. — комментирует ИА REGNUM ситуацию депутат европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. — Но так называемая интеграция — это лишь часть государственных благоглупостей, на которые пошли деньги латвийских налогоплательщиков и иностранных спонсоров. Просто на разных этапах свои приоритеты. В 90-е годы была мода на прикармливание «ручных» организаций национальных меньшинств. Их показывали иностранным делегациям, чтобы те удостоверились, что в Латвии все замечательно с правами человека. Однако, после того как с внешним миром от имени нелатышского населения стали говорить избранные его голосами политики, смысл в «ручных инородцах» исчез — слово депутата несравнимо весомее.

В середине 2000-х деньги на интеграцию выводились через фонд имени той же самой интеграции. Был даже министр по делам общественной интеграции.

Когда оказалось, что Запад больше не следит с прежним вниманием за делами в Латвии, а слово «интеграция» вызывает отторжение у латышского большинства, власти ликвидировали должность специального министра.

В последние же годы термин был заменен на «общественное сплочение». Поскольку в большом мире латышский язык мало кто знает, этот поворот не вызвал большого интереса, хотя от нового термина на версту разит банальным фашизмом.

Что касается денег, то профильным министерством, которое должно заниматься надзором за расходованием средств и участвовать в их распределении, является как раз министерство культуры. Да, да — та самая «прачечная» из анекдота про телефонный звонок, руководимая к тому же министром из Национального объединения».

Миллионы евро, говорит профессор Приедитис, ничего не изменят, если интеграция и консолидация на деле являются примитивной имитацией и преступной дележкой средств. Последствия подобной трагедии, считает Приедитис, несут большую опасность, так как проникают «глубоко в мораль последующих поколений» и полностью меняют менталитет народа. «Только тупицы могут работать на госслужбе в национально-радикальном и олигархически-криминальном латвийском обществе. Остановить эту тупость могут только кол, ремень, розги, изгнание, тюремная камера».

А пока суд да дело, пока сами латыши бегут из страны — госслужбы и иже с ними радикалы всех мастей продолжают «отоваривать культурой» русских.