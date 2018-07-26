Кухня была и осталась местом раздумья, обсуждения и принятия решений для человека родом из Советского Союза. Все, как было. Телевизор на кухне, современные технологии и подключение к единой сети окончательно вытеснили иконы со святых мест, сделали политически подкованными от млада до велика, порой дающих фору даже маститым политологам и политикам. Они не оторваны от земли и — да, от кухни, потому как знают цену завтрака на своем столе. И если латыш, согласно своей природе, больше держит в себе, русский электорат в преддверии октябрьских выборов в сейм — бурлит и негодует! И, в отличие от латышей, негодует и на чужих, и на своих! Еще четыре года назад такое было немыслимо!

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Для начала полезно вдохнуть запах этой самой кухни. Что по факту за это время предложила русским (договоримся, что это общее понятие) латвийская элита? Какие шаги сделаны в сторону пресловутой интеграции, о которой было столько разговоров? Ответ: ни шага! Репрессии на все русское только усилились! Окончательно отвергнув законопроект по автоматическому присвоению гражданства Латвии новорожденным детям неграждан в начале года, по ходу поставив на свое место «еще даже размышляющего на эту тему» президента Латвии Раймонда Вейониса, — воспользовавшись поводом, латышская этнократия пошла в резкое наступление на школьное образование на русском языке. И добилась своего! Министр образования Латвии Карлис Шадурскис (в народе Черный Карлис) ликовал! Плач, стенания, ссылки на нарушения всевозможных конвенций, попытки обращения к здравому смыслу и цивилизованной Европе были встречены просто с издевкой. Это была пощечина. Будучи негражданином, но натурализовавшись, получив паспорт гражданина Латвии — ту самую заветную корочку, которая вроде как гарантирует тебе «равенство и братство», придя домой, ты обнаруживаешь, что ты все равно русский. А учиться твоим детям придется только на латышском! (Новый закон предусматривает, что с 2019/2020 учебного года в средних школах нацменьшинств начнется переход к обучению только на латышском языке).

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Дальше — больше. Не теряя темпа, националисты решают запретить любую предвыборную агитацию на русском! Даже заместитель председателя фракции Союза зеленых и крестьян Армандс Краузе согласился, что закон направлен против партии «Согласие» и нынешнего русского мэра Риги Нила Ушакова. Номер не прошел, он не мог пройти по многим причинам, но прошла замечательная бесплатная рекламная кампания Нацблока.

Удар же, за говорильней, готовился на другом фланге. Тут же, буквально в срочном порядке, сейм Латвии принимает поправки о запрещении учиться в вузах (даже в частных) на русском языке! (В 2005 году Латвия после десяти лет проволочек все же ратифицировала Рамочную конвенцию по защите национальных меньшинств, обязывающую участников «воздерживаться от политики или практики, направленной на ассимиляцию лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, против их воли»). Не говоря о чисто финансовых потерях зависимой и слабой в финансовом отношении страны, мы говорим о родном языке каждого третьего гражданина Латвии! И снова пиар! Между делом тот же Шадурскис ставит на место и российского посла в Латвии Евгения Лукьянова, который в ответ не находит ничего более умного, чем «позитивно оценить перспективы существующих на сегодняшний день двусторонних отношений», несмотря на эти поправки! Прямо сладкое к обеду Нацблоку.

Baltnews.lv Евгений Лукьянов

И это лишь малая часть меню, которое правящая верхушка Латвии предложила русским за это время. На фоне оголтелой русофобии сверху перестали стесняться в выражениях те, кто еще как-то держал себя в руках. За эти полгода русские услышали на своих кухнях о себе, что они «вши», им напомнили, что с ними можно строить отношения, если «постоянно бить в морду», им разъяснили, что «так называемый День Победы прославляет смерть, уничтожение и оккупацию», с научной латышской точки зрения русские есть «генетическая ошибка, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь».

Все приведенные выше цитаты есть сказанное людьми публичными, они депутаты сейма, ведущие журналисты, писатели… И никакого «разжигания ненависти», в то время как полиция безопасности Латвии за эти же полгода начала практиковать «отлов» инакомыслящих прямо на улицах. И если Владимира Линдермана и Юрия Алексеева, помурыжив, все-таки под подписку выпустили, припаяв последнему «разжигание национальной розни и незаконное хранение боеприпасов», то еще один яркий пример — апрельский арест и содержание под стражей представителя Штаба защиты русских школ и главы «Конгресса неграждан» Александра Гапоненко. Его вина против латвийского государства до сих пор даже не озвучена.

И вот в разгул этих диких игрищ перед выборами в сейм и «одним из важнейших событий в календаре — празднованием 100-летия Латвии» русские латвийцы сидят на кухнях и думают: нас еще пока не режут, но что-то знакомое в истории уже явно было. И задают себе извечный русский вопрос: что делать? Потому как ответ на другой извечный вопрос: «Кто виноват?» — вроде как очевиден.

И тут на горизонте возникает «новая русская партия» — Русский Союз Латвии (РСЛ). Которая совсем не новая, просто вышла из укрытия и известна не только своим лидером Татьяной Жданок. Та самая партия, которая редко, но не робко, всегда говорила о возрождении фашизма в Латвии. Именно их неформальный Штаб защиты русских школ руководил протестами в период «Школьной революции» 2003−2004 годов, выводя на улицы десятки тысяч людей!

ИА Красная Весна Татьяна Жданок

Народ стал задумываться. Будучи гражданами Латвии, патриотами и национально ориентированными избирателями, они, русские, всегда голосовали за «Согласие», но прошло четыре года — и сердце не велит. «Согласие» отказывается от русскости как таковой, в смысле ее идентичности, политика партии снова сводится к старому лозунгу «Мы никого не делим, мы за всех!», что каждый раз на практике приводит к тому, что после выборов есть «все» и те, кому можно «бить в морду», — уж плевать в душу точно! Как-то непонятно: а что делать русским либералам? Или разве не общеизвестно, что часть латышских социал-демократов молится на европейские ценности и латышский язык как незыблемый и единственный со всеми вытекающими последствиями? А позиция по Крыму? Здесь водораздел не просто серьезный, он во всех смыслах эпохальный! Когда мы говорим «Партия», подразумеваем… какую-то идеологию. Для человека, воспитанного в русском духе, — «Крымнаш», у лидера «Согласия» Нила Ушакова и «оккупация» была, и Крым «ихний». А последние голосования в сейме по животрепещущим вопросам образования на русском языке? Если коротко: это разве так актуально?

За «Согласие» голосовать модно, мэр Ушаков молод и хорош. Его штрафуют за применения русского языка на Фейсбуке. Он не упускает случая высмеивать власть. Умеет доносить свои мысли… и не свои тоже, даже когда они противоречат друг другу. Пиар там налажен, деньги есть. И их никто тупо не клюет. В силу того, что в сейме партия подвергнута конкретному остракизму, никто никакое правительство с «Согласием» создавать априори не будет. Их присутствие в сейме — демократия в действии, и, имея полную поддержку по «итогам оккупации» — фундамент, на котором сегодня стоит Милда (Памятник Свободы), — национально озабоченным можно гнуть свою линию бесконечно.

И вот, казалось бы. Наконец-то пришли те, у кого есть идеология, наработанная годами программа с выверенными позициями. Пришли те, кто не боятся, конкретно говорят о дискриминации, проводят акции протеста, вступаются за русский язык и русское образование. Имеют четкую позицию по Крыму и ситуации в Донбассе. Они с трибун говорят о том, о чем говорит их избиратель на кухне. И парадокс: пассионарий на кухне, возле избирательной урны — он не готов отдать свой голос РСЛ! При всем том, что жаждет перемен! Как будто не было 2004 года, когда, по некоторым оценкам, против проводимой в Латвии политики именно эти люди вывели на улицы до ста тысяч человек! За эти годы режим истощил Латвию, никогда за всю ее историю ни одна власть так не измывалась над собственным народом, не эксплуатировала с таким паразитизмом материальные и нематериальные ценности, полученные от прежнего поколения. Никогда еще сами латыши не бежали так массово со своей Родины!

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

«Согласие» удобно устроилось, им давно комфортно и лениво думать о каких-то переменах. Ну вот он, поворотный пункт: войди представительство РСЛ в сейм, не заживешь сразу лучше, но эти хотя бы молчать не станут! Если упорно долбить в дверь, ее либо откроют, либо, наконец, проломишь! Сразу после скандальных поправок к закону «Об образовании» два европарламентария от Латвии Мирослав Митрофанов и Андрей Мамыкин, представляющие РСЛ, собрали подписи 115 своих коллег под обращением к премьер-министру и сейму Латвии! Мирослав Митрофанов обратился к властям Латвии с обращением выпустить хотя бы до суда больного Александра Гапоненко, сам же готов лишиться депутатского иммунитета и заменить его в тюрьме. Казалось бы, каких еще лидеров русским надо? К действиям РСЛ в Европарламенте — никаких претензий никем публично не предъявляется. Они работают, постоянно на виду и дают о своей работе отчеты в сети и прессе.

Но нет. Дискриминация существует и вызывает возмущение. Но Ушаков «сладенький», а от этих «перчит». А третьей силы просто нет! Правда, на горизонте явилась новая партия «Движение «за»!», но ее адепты поголовно выходцы из ныне правящего «Единства», и все их лозунги «забыть про национальности и действовать в интересах всех латвийцев» — для совсем уж слабоумных.

И вот последние данные центра изучения общественного мнения SKDS. Будь выборы сегодня, «Согласие» имело бы 21 процент — больше всех! РСЛ, как, впрочем, и «Движение за!», в списках не значатся. Наивные помыслы объединения «русских сил» канули в Лету. Их представители ругаются, лечат друг друга по принципу сумасшедшего дома: кто первый халат одел — тот и доктор!

Да, с рекламой у РСЛ дела обстоят неважно, нужного, регулярного больной душе чтива нет, а от лозунгов все устали. Лидеры партии успокаивают себя тем, что до выборов есть время, надеясь (согласно опросу), что в каждом четвертом не определившимся с выбором — есть и их электорат.

Для РСЛ эти выборы — шанс вернуться в национальную политику. Но, похоже, он призрачный. Бешеный отток народа, в первую очередь русских, неверие оставшихся вообще никому и ни во что, инерция мышления в пользу «Согласия», слабая реклама, игра ультра на разобщенности — может поставить окончательную точку в «русском вопросе». Жалко людей, да. Но они такие, какие есть. Сколько раз они хотели быть лояльными, нужными этой стране, вылезти из трясины, их же ровно столько раз заталкивали в это болото снова. И чужие, и свои. Когда человек понимает, что партия, за которую он все эти годы голосовал, никогда, ни при каких обстоятельствах не получит представительства в сейме, он просто не идет на выборы. И уже никому не верит, надежды тоже умирают. Сложно представить, что должно еще произойти, чтобы РСЛ за оставшиеся два месяца мог наделить своей верой сомневающихся. Лидеры РСЛ не святые, но их прошлые «косяки» и раздрайчики помнят. «Согласие» «косячит» по плану, но в последний момент не телевидении вновь появится Ушаков, все убедительно объяснит — и всем сомневающимся станет за себя стыдно.

Когда-то у «Согласия», как гиря на ногах, висел договор с путинской «Единой Россией», теперь в друзьях американцы, оценившие работу «над ошибками» в сочинении «Чей там Крым?» Не очень хорошая новость. Но у «Согласия» свой электорат, и на наивный вопрос новичка: «Как это понять?» — каждый получит на выбор от расплывчатого: «Территориальную целостность Украины» до короткого и емкого: «Жалко тратить на вас время!» Хотя, повторимся, нацобъединение давно провело свою «красную линию», оно сегодня законодатель мод во внутренней политике, и кроме рейтинга — более никаких перспектив «Согласию» не видать. Это работа нацобъединения — не пущать! И иногда давать бонусы! О РСЛ же голова вообще не болит: русские грызутся, их паровоз пыхтит.

И русские грызутся. В соцсетях война! Не зная точно, что надо делать, каждый русский уверен, что точно знает ответ на вопрос «Кто виноват?» Воздух накален, русский бурлит и негодует! И, в отличие от латышей, негодует и на чужих, и на своих! И никогда — на себя! Он главный на своей кухне!

Ефим Волков. Болото.1880

В целом история Латвии и латышей идет к концу, медленно, но верно — и это справедливая плата за недальновидность и несправедливость. Их паровоз Европа сдаст в металлолом. Если все процессы будут идти нынешними темпами, еще при нашей жизни население страны уполовинится, и второе столетие независимости праздновать будет уже некому. Не будет ни латышей, ни латвийских русских.

Именно туда, к тупику, ведут все выборы…