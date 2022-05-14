Ольга Демиденко

Автор

Образование: Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, факультет немецкого языка и литературы. В журналистике с 1998 года. Работала в ГТРК "Дальневосточная", в краевой газете "Тихоокеанская звезда". Собственный проект - газета "Деловой город", просуществовал 8 лет и был закрыт "по многочисленным просьбам чиновников". За проект в газете "Тихоокеанская звезда" "Пираты Охотского моря" имею благодарности от Главного управления на транспорте МВД РФ.