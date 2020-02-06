Город Санья, провинция Хайнань, Китай. Один из самых востребованных курортов в АТР. Январь и февраль здесь традиционно — «высокий сезон», на пляжах буквально яблоку негде упасть, к отелям день и ночь подъезжают автобусы, доставляющие туристов из аэропорта. Сейчас Санья выглядит совершенно необычно. Карантин, объявленный в связи с коронавирусом, не обошел и курортную жемчужину Китая. Пляжи, отели, улицы, бассейны с голубой водой, рестораны и кафе пусты. О том, как живет Санья в условиях карантина, рассказал Михаил Демиденко, предприниматель из России, живущий в Китае 11 лет.

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Михаил Демиденко «Я живу в Китае 11 лет, включая время учебы в университете. Но таким пустым Санья не видел ни разу. Я вообще этот город не видел малолюдным. Здесь всегда очень оживленно, очень весело. Сейчас — не так. Это грустно, конечно. Все ждут окончания карантина. Но ситуацию все — и китайцы, и иностранцы воспринимают спокойно. Так получилось. Власти принимают все возможные меры. Значит, скоро всё закончится, жизнь войдет в привычное русло».

Михаил Демиденко Лифт в жилом доме в городе Санья: салфетки и зубочистки — так жильцы заботятся друг о друге — чтобы не трогать кнопки руками

Михаил Демиденко Пустые улицы и парки Санья

На Хайнане, по словам Михаила, как и во всём Китае, принимаются беспрецедентные меры по недопущению распространения вируса.

Михаил Демиденко «Закрыты бассейны, закрыты кафе, рестораны. Город продезинфицирован буквально насквозь! Я даже не знаю, смогла бы какая-то другая страна принять такие меры, так мобилизоваться в столь короткое время. Здесь, так же как и в России, поначалу нашлись те, кто принялся зарабатывать на вирусе, например на продаже масок. Но подобные вещи были очень быстро пресечены. Да и сами китайцы к таким людям относятся крайне негативно».

Несмотря на карантин, в Санья остается немало иностранцев — кто-то здесь живет и работает, кто-то решил не прерывать отдых. Нашлись и туристы, вынужденно оставшиеся на острове.

Михаил Демиденко «Сегодня встретил двух туристов из Казахстана. Их самолет улетел без них. Они рассказали, что звонили в свое консульство, но им там ответили, что это — их личные проблемы. Но они не унывают — ходят в масках, загорают, купаются. Здесь все поддерживают друг друга, стараются помогать».

Михаил Демиденко Пустые улицы Санья

Михаил Демиденко Контроль температуры на улице в Санья

Тех, кто живет, работают в Китае, не может не волновать волна синофобии, распространяющаяся в разных странах. И Россия не исключение.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что Китай справится с этой проблемой. Советую всем соотечественникам брать с него пример и не разгонять панику». Михаил Демиденко «Очень хочу обратиться к соотечественникам. Не стоит разгонять антикитайскую истерику. Читаешь некоторые СМИ, социальные сети — если честно, мороз по коже. Вирус не имеет национальности. Это просто болезнь. И люди, которые живут в Китае, такие же люди, как и все остальные. Многим сегодня не по себе. Считаю, что нужно протянуть руку помощи, а не отгораживаться от Китая и китайцев. Границы закрыты, но пусть они останутся открытыми в наших сердцах, душах. В конце концов, планета ведь у нас одна. А любая рознь, противопоставление одной нации другой приводит к самым ужасающим последствиям. Уж кому, как не россиянам, это понимать? Это просто необъяснимо: когда в Японии случилась трагедия на АЭС Фукусима, россияне переживали и сочувствовали. Вирус, каким бы он ни был — не радиация. Почему же сегодня приходится читать обвинения в адрес Китая, особенно в социальных сетях? И очень мало слов сочувствия. Горжусь тем, что наш президентвыразил уверенность в том, что Китай справится с этой проблемой. Советую всем соотечественникам брать с него пример и не разгонять панику».

Михаил Демиденко Пустые рестораны Санья

Михаил Демиденко Объявления на русском и английском с извинениями о закрытии бассейнов

В Санья сегодня солнечно. Впрочем, здесь солнечно почти круглый год. Дальневосточники, давно полюбившие Хайнань за доступный и качественный отдых, скучают по острову.

Михаил Демиденко «Мне на почту приходит очень много сообщений от россиян, которые хоть однажды побывали на Хайнане. Все пишут, что ждут прекращения карантина, чтобы опять приехать сюда. Мы все надеемся, что скоро ситуация изменится».

Михаил Демиденко Пустые улицы Санья

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа закрыта граница Китая и России на Дальнем Востоке, остановлены почти все авиаперелеты, автобусные и железнодорожные туры. Из эпицентра эпидемии — провинции Хубэй — эвакуированы российские граждане. Организованные группы российских туристов были эвакуированы из Китая, в том числе с острова Хайнань. Туроператоры выразили готовность вернуть им деньги.