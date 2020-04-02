Карантин строго соблюдают в портовом Ванино Хабаровского края: на улицах ни души, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Изредка на улицах можно увидеть людей — преимущественно это владельцы собак, выгуливающие своих питомцев. Защитные маски далеко не на всех — люди бы носили, но их просто нет в продаже.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Улицы пусты

Пусто сегодня в парках, скверах, пусты спортивные сооружения, детские игровые площадки.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Детские площадки пусты

Глава Ванинского района Александр Наумов призвал всех жителей предельно дисциплинированно отнестись к карантину. Люди прислушались.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Улицы пусты

Ольга Демиденко ИА REGNUM Улицы пусты

Сейчас в Ванино работают только порты — их нельзя остановить, на порты завязаны целые сектора экономики — шахтеры, лесозаготовители, металлурги и рыбаки. В портах приняты все необходимые меры безопасности, защищающие работников от инфекции. Работают медицинские учреждения, продовольственные магазины. Многие торговые предприятия организовали доставку необходимых товаров на дом. Не стали исключением и магазины товаров для животных — корма для питомцев они также доставляют на дом.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Масок в продаже нет уже больше месяца.

На посту сотрудники МВД и МЧС, службы жизнеобеспечения, представители власти.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край, как и многие другие регионы ДФО, перешел на режим полной самоизоляции.