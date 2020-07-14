В Хабаровском крае продолжаются акции протеста в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала. На четвертый день количество протестующих значительно снизилось, однако это продиктовано тем, что выходные закончились и люди вышли на работу. Социальные сети продолжают кипеть призывами продолжать протесты. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не устаёт называть эти протесты стихийными. Но с таким мнением согласны далеко не все в Хабаровском крае.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Фургал

Этот протест создавался с сентября 2018 года…

Известный хабаровский журналист Евгений Николенко, пристально наблюдавший за всем, что происходило в регионе и во время скандальных выборов в 2018 году, и после них, убежден: протест создан искусственно, причём на его создание потрачены недюжинные силы и средства.

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«У нас же предвыборная кампания не прекращалась с сентября 2018 года. Ни на минуту. Постоянная накачка протеста через телевидение, интернет-ресурсы, СМИ не останавливалась. Почва была, чего уж там говорить — люди были обижены сначала на то, что им навязывали бывшего уже губернатора Шпорта, затем — на то, что у Хабаровска отобрали статус столицы ДФО. Эта обида никуда не ушла, и на ней и строилась хабаровская оппозиционность. Людям внушили, что они — особенные, самые крутые, самые свободные, «а не то, что все остальные». Разумеется, воспринимали эту накачку не все, но очень многие. Губернатор Фургал лично вещал, что называется, «из каждого утюга». Даже выступал в кулинарных шоу — режет лучок и рассказывает о том, как он, представитель оппозиционной партии, никогда не голосует за законы, ухудшающие жизнь людей. Телезрители — домохозяйки, пенсионерки, мамы, сидящие дома с детьми, записывали рецепты от губернатора и внимали. Никто из них ведь не изучал сайт Госдумы. А если бы изучал, то знал бы, что за 12 лет своего пребывания в федеральном парламенте господин Фургал не инициировал ни одного закона, не отправил ни одного депутатского запроса. Он вообще ничего не делал, можно сказать, он просто там был», — рассказал Евгений Николенко.

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У журналиста очень большие сомнения и в стихийности народных волнений. По мнению Николенко, людей очень грамотно «завели», но организаторы у протестов и были, и есть.

«Я не первый год живу на свете, не один десяток лет в профессии. Я прекрасно понимаю, и не только я, что такая махина сама по себе, «стихийно» не поднимется, это невозможно! Ведь не только в Хабаровске, акции по всему краю проходят — в Комсомольске-на-Амуре, в Ванино, в Советской Гавани, Амурске, Охотске, даже в маленьком Де-Кастри. Ещё до ареста Фургала мы наблюдали какую-то нездоровую «движуху» в Хабаровске, появилось много приезжих — иностранных и российских оппозиционных телеоператоров, журналистов, не понятно было, зачем. А сразу же после ареста Фургала у правительства края уже были иностранные журналисты, съёмочные группы. В первый день протестов я лично наблюдал, как организованно убирали ограждение с площади, как формировались колонны, как мгновенно появились буквально тонны печатной продукции — листовки, майки, футболки баннеры и плакаты с призывом «Свободу Фургалу». Это же очень большие деньги! И мне говорят о стихийности протеста? Я своими глазами видел, и не только я, как формировались колонны, как отдавались распоряжения. В Хабаровске сегодня находится не только огромное количество иностранной прессы — в наш город съехались и профессиональные провокаторы, участники различных протестных акций по всей стране. И вот это уже очень плохо, на мой взгляд. Мы сейчас готовим небольшой фильм, на основе того, что удалось снять. Обязательно выложим фильм в сеть, чтобы люди видели, насколько «стихийным является этот протест». Вовсе не хочу ничего сказать плохого о людях, которые сегодня ходят на акции протеста. Но правду рассказать мы обязаны», — прокомментировал Евгений Николенко.

Цитата из видео «Митинг и шествие хабаровчан в поддержку губернатора Сергея Фургала. GuberniaTV» пользователя GuberniaTV. youtube.com Протестующие в Хабаровске

Какой же он народный губернатор?

Старейший депутат городского совета депутатов небольшого портового городка Советская Гавань в Хабаровском крае Светлана Балашова возмущена и шокирована многотысячными акциями протеста, которые проходят под призывом освободить «народного губернатора». Светлана Балашова знакома с Сергеем Фургалом давно, ещё с тех времен, когда он был депутатом Госдумы РФ от Хабаровского края.

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«Люди кричат «народный». Да какой же он народный?! Ещё когда он был депутатом Госдумы, я обращалась к нему, просила помочь с приобретением томографа для нашей больницы. А во время выборов в ГД РФ он по Советской Гавани набрал не много голосов. Так он мне прямо и сказал: ничего не получите, голосовать нужно было активнее. Это народный? Я ему отправляла запрос, он не ответил. Я была в Москве, пыталась до него достучаться, но он даже разговаривать не стал. Я от него зашла в администрацию президента, рассказала о проблеме. Я еще домой доехать не успела, а решение о приобретении томографа для нашей больницы уже было принято. А Фургал потом всем рассказывал, что это он добился. Но ведь это — ложь! Хорошо, в 2018 году выбрали его губернатором. Он приехал в Советскую Гавань. У него попросили 19 млн рублей на ремонт больницы, у нас больница аварийная. Он пообещал не 19 млн, а 450. Ещё пообещал построить дом для врачей. Велел городской администрации землю выделять. Всё это — под телекамеры. Землю выделили. Фургал про обещание забыл. Дорогу обещал отремонтировать — тоже забыл. Так и живём — с аварийной больницей, бездомными врачами, разбитой дорогой и «народным» губернатором», — возмущена депутат.

Duma.gov.ru Сергей Фургал в бытность депутатом Госдумы

Народная власть с судимостями

С приходом к власти в Хабаровском крае Сергея Фургала в различные властные структуры стали приходить на работу люди, имеющие в прошлом судимости.

Наиболее громким стал скандал с судимым ранее сенатором Дмитрием Приятновым. Он был делегирован в Совет Федерации от краевой думы, где в сентябре 2019 года подавляющее большинство заняла ЛДПР. Судимость свою, пусть и погашенную, Приятнов скрыл. Когда о ней стало известно, он сложил полномочия, проработав сенатором всего неделю.

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Скрыл свою судимость, тоже погашенную, за избиение человека, и зампред по вопросам строительства Юрий Сальников. Когда же об этом рассказала хабаровский журналист Ольга Шабалина, Сальников принялся грозить ей уголовным преследованием, заявив, что она нарушила его право на частную жизнь. Журналистка в ответ заявила, что имеет право не хотеть, чтобы на высшие должностные посты в её родном крае проникали люди с судимостями.

Одновременно в задержанием Фургала в Хабаровске были задержаны депутаты краевой думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Их подозревают в мошенничестве на заводе «Амурсталь», где Козлов и Кузнецов работали топ-менеджерами. Кузнецов был генеральным директором, он был смещен с должности после того, как основной акционер единственного в ДФО электроплавильного завода московский предприниматель Павел Бальский потребовал полного аудита финансовых дел предприятия. В ходе аудита были обнаружены серьёзные нарушения, а завод пришлось буквально спасать от банкротства. Но даже эта информация не успокаивает протесты. Соцсети полыхают возмущением.

(сс) Вячеслав Реутов. khabkrai.ru Сергей Фургал в должности губернатора Хабаровского края

В Хабаровском крае запущен процесс десакрализации власти

Доктор политических наук, директор института политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин очень встревожен происходящим в Хабаровском крае.

«Сегодня в регионе фактически запущен механизм десакрализации власти. Мы уже были свидетелями протестных выступлений на Сахалине после ареста губернатора Хорошавина. Но сахалинский протест и близко не был таким, какой сейчас происходит в Хабаровске. Этот протест очень умело и профессионально разжигается — через соцсети, через иностранные СМИ. И это началось ведь не сегодня — мы наблюдали нечто подобное и во время выборов в 2019 году, когда в Хабаровском крае практически вся власть досталась ЛДПР. Происходящее вызывает всё большую тревогу. К чему могут привести такие выступления? Ни к чему хорошему», — считает эксперт.

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Политолог убежден в том, что сейчас очень многое зависит от решения президента РФ Владимира Путина о назначении врио губернатора.

«Самое главное — здесь ни в коем случае не нужен политикан! Иначе регион просто погибнет. Разговоры о назначении врио от ЛДПР, «чтобы успокоить протестующих», не выдерживают никакой критики. Так и хочется спросить: «вам нужны шашечки или ехать?». Вам нужен нормально развивающийся российский регион или «чтобы митинги по улицам не ходили»? Митингов не будет с врио от ЛДПР. А что будет? А будет «тлеющий пожар в торфянике», который готов будет вспыхнуть в любую минуту вновь. У нас промышленный регион. У нас край судостроителей, авиастроителей, у нас оборонка, порты и много других крупных предприятий. У нас в крае работают успешные крупные российские компании. Я думаю, что вполне уместно будет спросить у руководителей этих компаний, какой губернатор нужен региону. А нужен — человек дела, который сумеет переключить людей с протеста на реальные дела. Чтобы люди увидели разницу между популизмом и нормальной работой», — считает Илдус Ярулин.

Sledcom.ru Доставление губернатора Сергея Фургала в аэропорт Хабаровска после задержания

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к организации убийств предпринимателей. В этот же день его этапировали в Москву, где предъявили обвинения. Позже суд удовлетворил ходатайство следствия и Фургала поместили под стражу в СИЗО на два месяца. А в Хабаровске начались массовые несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала. И это несмотря на ограничительные меры, введённые для недопущения распространения коронавирусной инфекции.