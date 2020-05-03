Войну Камчатка встретила позже всех в Советском Союзе. Только вечером 22 июня пришла на полуостров страшная весть о нападении гитлеровской Германии на СССР.

Рыбный порт. Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. 1941-1943

В Петропавловске-Камчатском, других населённых пунктах региона в тот же вечер прошли митинги. Добровольцы шли в военкоматы — записываться на фронт.

Всё для фронта, всё для Победы!

Мобилизация экономики в те годы стала важнейшей и сложнейшей задачей. На фронт ушла значительная часть мужского населения — квалифицированные рабочие, рыбаки, моряки, полностью прекратился приток сезонных рабочих на путину. Сократились поставки оборудования, комплектующих для предприятий сельского хозяйства, промышленности.

Вид на город. Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. 1943-1944

Но Камчатка работала. Да ещё как работала!

Судоремонтная верфь не только переквалифицировалась на ремонт военных судов, но и наладила производство гранат и мин.

Деревообработчики Ключевского лесокомбината в кратчайшие сроки освоили технологию и изготовили для фронта тысячи пар лыж.

Сельскохозяйственные предприятия Камчатки работали даже не на пределе, а за пределами всех человеческих возможностей, поставляя на фронт продовольствие.

Камчатка тогда испытывала колоссальный дефицит кадров — опытные работники ушли воевать. На предприятия были мобилизованы женщины, старики и подростки. И работали они ударно на производствах, требующих мужской выносливости и сноровки: на добыче рыбы, на добыче золота, заготовке леса, в охотничьем промысле. На Камчатке тогда открыли несколько ремесленных училищ, чтобы готовить кадры для трудового фронта.

В 1941 году на Камчатке проживало 135 859 человек. Почти всё взрослое и не очень взрослое население работало, осваивало новые профессии — всё для фронта.

Промысловый флот Камчатки перешёл на круглогодичный лов рыбы. Добыча в годы войны выросла почти в два раза: с 3840 центнеров в 1940 году до 6707 в 1945.

На лесозаготовках производительность труда выросла на 61%, а производство сельскохозяйственной продукции — в два раза.

Тогда же на Камчатке появились «тысячники» и «сотники» — те, кто выполнял задание на 1000% и более и на несколько сотен процентов соответственно.

Бригады камчатских тружеников, работавших ради снабжения фронта, носили звания «фронтовых».

Уже 23 августа 1943 года Указом Президиума Верховного Совета ССР государственными наградами за выполнение задания по снабжению Красной армии были награждены: Орденом Ленина директор Кихчинского рыбокомбината Иван Павлович Доний, Орденом Трудового Красного Знамени директор Пымтинского рыбокомбината Иван ТрофимовичКовтун, Орденом Знак Почета директор рыбокомбината им. Микояна Василий Поликарпович Коробкин. Это — не полный список героев трудового фронта Камчатки.

Орденами и медалями за доблестный труд ради Победы были награждены бригадир невода Пымтинского рыбокомбината Еремей Богомолов, резчица Кировского рыбокомбината Екатерина Лось, бригадир женской бригады рыболовецкого колхоза им. 18 партсъезда Антонина Аверина, мойщица рыбы рыбокомбината им. Микояна Александра Шахова и многие другие.

Петропавловский порт. Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. 1944. Из архива С.В. Гаврилова

Кадры — фронту

В подразделениях Всеобуча в те годы обучались стрелки, радисты, автоматчики, минометчики, истребители танков, медсёстры и санинструкторы.

Камчатка подготовила для фронта 15 830 стрелков, 900 пулеметчиков, 1400 снайперов, военных специалистов других специальностей.

Всего на фронт ушли 23 292 жителя Камчатской области.

Камчатка, работая для нужд фронта, не ограничивалась только выполнением государственного задания. На полуострове был объявлен сбор средств для строительства танков и самолётов.

Всего за годы Великой Отечественной войны на средства, собранные и заработанные трудящимися Камчатки, были построены танковые колонны «Камчатский рыбак», «Месть матери», «Советская Камчатка», «Имени ВЛКСМ», «Имени XIV годовщины РККА», «Боец Всеобуча», а также: авиаэскадрильи «Камчатка — фронту», «Связист», несколько звеньев санитарных самолетов и другие виды вооружения.

Порт. Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. 1944-1945

За годы Великой Отечественной войны трудящиеся Камчатки собрали для фронта более 70 млн рублей, 185 965 теплых вещей для воюющих бойцов. От трудового народа Камчатки поступило более чем на 80 млн облигаций государственных займов, тысячи оленей, тысячи центнеров рыбной продукции, другого продовольствия.

Петропавловск-Камчатский рыбный порт в 1941 — 1942 годах занял исключительное положение в связи с поставками оборонных грузов из США по программе ленд-лиза. В течение 1941 — 1945 годов СССР получил по ленд-лизу 15 тысяч самолётов, 7 тысяч танков, 8 тысяч зенитных орудий, 132 тысячи пулеметов, автомобили, тракторы, мотоциклы, продовольствие, обмундирование.

Американские истрабители-бомбардировщики «Кингкобры». На заднем плане вулкан Корякская Сопка. Елизовский район. Камчатский край. 1945

Петропавловск-Камчатский порт мог сыграть ключевую роль в поставках из США. Но порт был маломощен, он не отвечал потребностям военного времени. Поэтому, в 1943 году, в самый разгар войны, было начато строительство нового порта. Интересы государства требовали ввода его в эксплуатацию в кратчайшие сроки, и строители работали по-фронтовому. Порт был сдан в феврале 1945 года, но уже с 1943 года на вводимых в строй причалах, перерабатывались и отправлялись на фронт сотни тысяч тонн оборонных грузов.

Героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны стал лётчик Василий Александрович Борисов, который до войны одним из первых прокладывал воздушные трассы по полуострову. С июля 1941 года он был командиром эскадрильи, перегонявшей самолёты на фронт. С января 1942 года Василий Александрович сам воевал с фашистами, уже в июле 1942 года он совершил 80 боевых вылетов в тыл врага, за что был удостоен высокой награды.

Василий Александрович Борисов

Является лучшим лётчиком, первым вылетает на любое боевое задание

Героями Советского Союза стали камчатцы Тит Парфенович Новиков, Гавриил ГеоргиевичКалинин, Гавриил Федорович Кирдищев.

За Курильский десант 1945 года Героями Советского Союза стали камчатцы Петр Иванович Ильичев, Николай Александрович Вилков, Василий Иванович Сигов, Дмитрий Георгиевич Пономарев, Алексей Романович Гнечко, Петр Иванович Шутов, Тимофей Алексеевич Почтарев, Василий Андреевич Кот, Степан Аверьянович Савушкин.

Отдавая все силы на снабжение фронта, сама Камчатка жила, как и вся страна, тяжело. В государственном архиве Камчатки сохранились продуктовые карточки, по которым жители полуострова, работавшие без сна и отдыха, получали продукты питания.

Воюя и побеждая на фронтах в море, на рыбацких сейнерах, в заводских цехах, Камчатка, как и вся страна, думала о будущем: обязательное школьное обучение детей было объявлено не менее важным, чем Победа над врагом. Школьная сеть полуострова постоянно росла в годы войны, к 1945 году там насчитывалось 43 школы, в которых учились почти 7 тысяч детей. Каждый школьник знал, что прилежная учёба не менее важна, чем подвиги фронтовиков и заводчан, рыбаков и колхозников, дети знали, что их знания потребуются в мирной жизни. Камчатские школьники учились по вечерам, засыпая от усталости, потому что днём им приходилось работать, заменяя ушедших на фронт взрослых.