Медики Камчатки назвали ситуацию в здравоохранении региона в период пандемии коронавируса «коллапсом». Но этот коллапс возник не в связи с пандемией, а потому что здравоохранение одного из самых отдалённых регионов России разваливали методично, на протяжении многих лет. При полном попустительстве, если не соучастии, региональных властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Здравоохранение Камчатки: пациент скорее мёртв …

Из года в год чудовищный бардак, который камчатские чиновники продолжают, видимо по привычке, именовать «здравоохранением», прорывался на Большую землю в виде публикаций в СМИ.

NASA Камчатка. Вид из космоса

Суды ежегодно выносят решения о взыскании многомиллионных компенсаций пациентам либо родителям юных пациентов за гибель либо причинение тяжкого, необратимого вреда здоровью ввиду ненадлежащего лечения, либо из-за несвоевременного лечения, либо из-за грубейших ошибок врачей, которые минздрав Камчатки признаёт крайне неохотно и только в зале суда.

8 млн заплатила в июле 2019 года детская больница Петропавловска-Камчатского родителям за ослепшего из-за неправильного лечения ребёнка. В декабре того же года минздрав региона по решению суда заплатил родителям ставшего инвалидом из-за неправильного лечения ребёнка 6 млн рублей. В мае 2019 года суд обязал больницу Елизово заплатить 4,5 млн рублей за смерть маленькой девочки, которой назначили неправильный препарат.

5 лет судились родители малышей из Елизово с минздравом Камчатки и больницей из-за того, что их детей в медицинском учреждении заразили золотистым стафилококком. Суд обязал больницу выплатить родителям по 800 тыс. рублей. В октябре 2019 года на борту самолёта, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался грудной младенец, которого перевозили в сосудистый центр для проведения операции. Минздрав Камчатки стоял на том, что ребёнок умер из-за множественных патологий. Очевидцы рассказывали, что у врача, сопровождавшего мать и ребёнка, не оказалось приспособлений для подачи кислорода и нужных лекарств. СК РФ возбудил уголовное дело. На Камчатке медицинских учреждений, способных спасать детей с тяжелыми заболеваниями, нет.

В январе 2020 года ещё одна шокирующая история, и опять про минздрав Камчатки. Чиновники этого ведомства наотрез отказывали тяжело больной девочке в приобретении жизненно важного американского препарата, назначенного консилиумом московских врачей. Более того — несколько месяцев от семьи ребёнка скрывали, что право на этот препарат подтверждено ещё пять месяцев назад и региональному минздраву поручено его приобрести. Жизнь ребёнку спасло обращение родителей в администрацию президента России. Собственно, именно позвонив туда, родители девочки и узнали о праве на приобретение препарата. Только после этого лекарство девочке, страдающей муковисцидозом, приобрели.

Страшный список таких историй с минздравом Камчатки можно продолжать…

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Хорошие врачи у минздрава Камчатки не в чести?

Камчатка занимает первое место в России по дефициту медицинских кадров. Проще говоря: лечить на полуострове людей практически некому. Местные жители неоднократно жаловались в редакцию ИА REGNUM на то, что вместо врачей в больницах и поликлиниках их встречают выходцы их стран Центральной Азии, плохо говорящие по-русски, не умеющие порой даже выписать рецепт.

В конце 2019 года на Камчатке разразился очередной скандал: в Камчатской краевой больнице им. А. С. Лукашевского, в её подразделении — Региональном сосудистом центре — умер пациент, поступивший с инфарктом. Заведующий отделением, врач Андрей Кубанов, сообщил СМИ, что пациента можно было спасти, но в отделении нет необходимых для этого материалов. При этом заявку главврачу подавали, как положено, ещё в июле 2019 года. Потом 10 раз напоминали в письменном виде. Однако заявка на приобретение материалов, необходимых для спасения человеческих жизней, была размещена на сайте Госзакупок только в начале декабря. После того как врачи и журналисты подняли шум, материалы поступили, пациента взяли на операцию, но было поздно — человек умер. Руководство больницы и минздрав Камчатки стояли на том, что все свои обязанности они выполнили.

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Однако история эта стала лишь закономерным продолжением череды совершенно безобразных событий, происходивших в системе здравоохранения Камчатки много лет.

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

История началась в 2013 году, когда минздрав Камчатки, видимо, устав от бесконечных жалоб пациентов, пригласил специально для создания Регионального сосудистого центра врача Андрея Кубанова. Его руководителем стал врач Александр Ханин. За три года им и ещё нескольким врачам удалось наладить, буквально с нуля, работу центра, оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. Но их работа столкнулась с противодействием медицинских чиновников, которые, судя по всему, и не собирались менять в системе здравоохранения региона хоть что-то. На Андрея Кубанова даже уголовное дело завели, обвиняя в установке пациентам просроченных стентов. После двух с половиной лет расследований и жесткого прессинга дело рассыпалось: суды первой и апелляционной инстанции вынесли в отношении Андрея Кубанова оправдательный приговор с правом реабилитации. В ходе следствия вместо уличения врача Кубанова в нарушениях всплыли совершенно невероятные нарушения в организации здравоохранения на Камчатке.

В 2017 году уволили очередного главврача краевой больницы Олега Филиппова. А вместо него управлять главным медицинским учреждением региона назначили местного патологоанатома Ольгу Зубкову. Андрей Кубанов взял себе за правило письменно уведомлять руководство обо всех нарушениях и недоработках.

После очередного скандала со смертью пациента из-за отсутствия расходных материалов теперь уже бывший, а тогда действующий губернатор Камчатки Владимир Илюхин назначил служебную проверку в Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского. Логично было бы предположить, что итогом проверки должно было стать исправление всех нарушений?

Kremlin.ru Владимир Илюхин

Очередной и. о. главврача краевой больницы Андрей Кисляков уволил Александра Ханина, начальника Андрея Кубанова и единственного на всю Камчатку нейрохирурга, оперирующего аневризмы мозга и сложные опухоли.

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Осознавая катастрофические последствия такого «управленческого решения», врачи и пациенты возмутились тогда столь громко, что Ханина вернули и он продолжил работу в своей должности. Главврач краевой больницы Кисляков тогда издал приказ, запрещающий медикам и пациентам общаться с журналистами. «Успокаивать» зарвавшегося чиновника пришлось депутату Госдумы РФ и Генеральной прокуратуре.

Громко возмущаться по поводу увольнения немногочисленных хороших врачей, которые не хотят мириться с бардаком в здравоохранении Камчатки, жителям полуострова приходилось неоднократно. Дошло до того, что в декабре 2019 года пациенты краевого онкологического диспансера, отделения онкогинекологии, вышли на стихийный митинг, требуя вернуть на работу врача-онколога высшей квалификационной категории Наталью Корниенко. Она уволилась по собственному желанию. Но пациенты были уверены: к этому «желанию» её подвели. Руководство учреждения очень уклончиво комментировало ситуацию. Но врач осталась на работе.

И это тоже далеко не полный перечень тех созданных искусственно трудностей, с которыми приходится сталкиваться немногочисленным врачам Камчатки в их попытках отстоять право своих пациентов на жизнь и здоровье.

Надо ли удивляться тому, что Камчатка занимает первое место в стране по дефициту медиков?

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Медики Камчатки о ситуации с коронавирусом: «Сталина на наш минздрав нет!»

Пандемия коронавируса тяжело ударила по системе здравоохранения России, да и не только России. Наверное, нет в мире страны, в которой системе не пришлось бы экстренно перестраиваться, совершая порой невозможное, порой — подвиги. Проклятая всеми врачами России «оптимизация» здравоохранения не могла не дать о себе знать: пандемия показала, насколько честны были чиновники, которые называли кошмарное сокращение коечного фонда, наплевательское отношение к врачам и больницам «благом». Однако в большинстве регионов России, пусть и с огромным трудом, но с ситуацией справляются.

Камчатка с коронавирусом не справляется. И этот факт необходимо признать как можно быстрей, чтобы не допустить катастрофы, — это утверждают медики Камчатки.

Mzco.info Коронавирус

Согласно официальным данным, по состоянию на 7 июня на полуострове с начала наблюдений лабораторно подтверждено 1125 заражений коронавирусом. Из них 83 ребёнка. 391 пациент вылечен. 23 человека умерли. Коечный фонд на Камчатке составляет 406 коек, из них, если верить официальным данным, 403 заняты зараженными. За сутки, 7 июня, выявлено 40 новых случаев заражения.

Однако медики Камчатки, с десятками из которых в ходе подготовки этого материала поговорил корреспондент ИА REGNUM, утверждают: данные по заражениям коронавирусом в регионе занижены — просто потому что заражения, даже среди медиков, не успевают выявлять.

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«Мы предупреждали, зная ситуацию полностью: нужно было полностью закрывать регион с самого начала пандемии! Мы предупреждали, что Камчатка, имеющая крайне ограниченный ресурс медработников, не справится с массовым заражением. Вот мы и не справились. И то, что происходит сейчас, только начало. Заработок на путине перевесил здравый смысл. На полуостров хлынули тысячи вахтовиков. Они завезли коронавирус. После этого уже было ясно, что погасить эту вспышку силами местных медицинских служб не получится. Сейчас, чтобы спасти ситуацию и не допустить массовых смертей, необходим режим ЧС в городах Камчатки», — рассказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM врач Андрей Кубанов.

Вот такие сообщения приходят в последние дни в адрес редакции:

Медсестра Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашесвкого. «Краевая. Держимся. Зараженных медиков уже очень много. Но нас на карантин всё равно не закроют. Потому и перестали обследовать на коронавирус. Нет обследований — нет выявленных зараженных».

Медик Камчатки «Нам последний раз брали анализы 27 мая. Да и то — обследуют, если есть симптоматика».

Медсестра Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского. «По правилам, все сотрудники, абсолютно все, в Краевой больнице не должны завтра выходить на работу! Это опасно! В первую очередь — для пациентов! Там очаг! Нужно изолироваться, не выходить на работу, кричать, пытаться обратить на себя внимание за пределами Камчатки, сделать всё, что угодно, потому что так нельзя! Это коллапс!».

Медик с Камчатки «Нужно требовать немедленного закрытия больницы на карантин!».

Врач Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского. «Нужно требовать закрытия всей Камчатки на карантин! Ещё немного, и начнётся то, что называют «4 стадией эпидпроцесса» — неконтролируемая эпидемия!».

Врач одной из больниц Петропавловска-Камчатского «А в минздраве никому не стало страшно от того, что наши терапевты уже месяц не проверяются на коронавирус? Господа из минздрава, это как? В старые добрые времена это называлось вредительством. Поневоле Сталина добрым словом вспомнишь».

Андрей Кубанов убежден: в ситуацию на полуострове обязаны вмешаться федеральные власти.

«Всё слишком далеко зашло. А ещё даже не пик эпидемии на Камчатке. Невероятных масштабов развал здравоохранения в крае сейчас начал убивать, в буквальном смысле, людей. И поверьте, умерших от пневмоний гораздо больше, чем показывает официальная «ковидная» статистика. Только в «красной зоне» краевой больницы сейчас лежит 59 человек с пневмониями — на 40 койках! 1-я и 2-я горбольницы заполнены коронавирусными больными, СПИД-центр выписывает домой на долечивание. Очень много пациентов с пневмониями лечатся на дому. Нет ни одного отделения, ни одной больницы, где не заболели бы медработники. У меня три друга — врача сейчас дома с пневмониями, к ним не могут даже врачей прислать. Лекарств даже для медработников в стационарах — нет! В аптеках вы не найдёте противовирусные препараты, антибиотики, даже банальный Эуфиллин. Две бригады врачей на город Петропавловск-Камчатский и на два района. Это уже даже не коллапс. Это равноценно остановке системы здравоохранения. Завтра люди начнут умирать дома!» — рассказал Андрей Кубанов.

Врач возмущен тем, в каких условиях приходится работать медикам Камчатки, борющимся с коронавирусом.

Андрей Кубанов «В «красной зоне» краевой больницы врачи и медсестры по нужде в ведро ходят! А переодеваются в туалете, в малярные многоразовые костюмы. Если собрать всё происходящее воедино, непосвящённый человек с ума сойдёт от осознания реальности. Это ведущее медучреждение края! Жёлтые пластиковые ведра вместо туалета для всей смены! А на голову им штукатурка сыплется и ржавчина с труб, которым больше 50 лет! На помощь прислали несколько медиков Минобороны и Минздрава. Спасибо, конечно, огромное. Но ситуацию это не спасёт. Тут не меньше 30 врачей нужно при условии введения полного карантина».

Сейчас медики Камчатки готовят коллективное обращение в Генеральную прокуратуру России, Минздрав РФ, Следственный комитет РФ с просьбой проверить и дать оценку происходящему на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, согласно официальным данным, коронавирусом заразились 110 сотрудников скорой помощи. Один из них, водитель 60 лет, умер.

Массовое заражение медиков на скорой помощи минздрав региона признал только после сообщений в СМИ. Критическую ситуацию в краевой больнице минздрав не признает.

Kamgov.ru Владимир Солодов

Медсестра Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского Елена Толстова обратилась в СМИ в связи с тем, что ей пришлось лечить коронавирусную инфекцию дома самой. После публикаций в СМИ к женщине прислали врача и позвонил врио губернатора края Владимир Солодов.

Медики, работающие с риском заразиться инфекцией, в ужасающих условиях возмущены тем, что им, согласно разъяснениям минздрава региона, не положены допвыплаты. Тем же, кто заразился коронавирусом, обещают выплатить только страховку.