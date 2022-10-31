Олег Стеклов
Автор
Украинский журналист и эксперт, публикует свои материалы под разными псевдонимами. Автор более двухсот интервью и комментариев с общественными деятелями постсоветского пространства.
Последние публикации
Киргизия может снова изменить решение по границе, Узбекистан к этому готов
Узбекистан пошел на серьезные уступки, чтобы урегулировать нерешенные приграничные вопросы с Киргизией. Если договоренности будут постоянно срываться, Ташкенту это может надоесть. Об этом в интервью ИА REGNUM сказал эксперт по безопасности в Туркестане Рустам Бурнашев. ИА REGNUM: Как в Ташкенте...
31 октября 2022
Лидер белорусского «Гражданского согласия»: «Войны не будет»
На днях в Минске по инициативе Республиканского общественного объединения «Гражданское согласие» состоялась дискуссия на тему «Хочешь мира — готовься к войне? Учения «Союзная решимость — 2022» и международная напряжённость вокруг Белоруссии». Спикерами выступили председатель общественного...
16 февраля 2022
Белорусский учёный: главная европейская ценность – это русофобия
Русофобия на постсоветском пространстве давно приковывает внимание учёных, анализирующих причины, по которым ни один из вычлененных из России лимитрофов так и не стал «второй Швейцарией». Украина, Белоруссия, Литва, Молдавия — везде были громкие заявки на неизбежный успех, обусловленный...
29 октября 2021
«Дело Палецкиса» — испытание для Литвы, России и ООН
Знаменитое и уже ставшее хрестоматийным уголовное преследование литовского диссидента Альгирдаса Палецкиса стало невыводимым пятном на репутации официального Вильнюса. Позорная для прибалтийской постсоветской республики история началась 10 лет назад: в 2011 году его привлекли к уголовной...
8 октября 2021
17 сентября должно стать официальным праздником для Союзного государства?
Дата 17 сентября стала в Белоруссии праздничной. Много лет белорусская общественность требовала признания эпохальной даты на государственном уровне. Однако лишь в нынешнем году Александр Лукашенко придал ей статус государственного праздника. О значении даты 17 сентября 1939 года в интервью ИА...
18 сентября 2021
Реальный суверенитет Белоруссии возможен только в большом русском Отечестве
Интеллигенция находящейся под внешним управлением Украины не может возвысить свой голос в защиту исторической правды с опровержением фальсификаторов. Такого мнения придерживаются белорусские учёные, отмечающие возрождённое празднование воссоединения Западной Белоруссии с БССР и Западной Украины с...
17 сентября 2021
Альгирдас Палецкис: так что же такого я «нашпионил»?
Спецслужбы постсоветской Литвы не оставляют надежд снова упрятать за решётку по сфабрикованному уголовному делу известного литовского публициста и в недавнем прошлом — общественного деятеля Альгирдаса Палецкиса. Его штрафовали за отрицание современных литовских националистических мифов и почти...
9 июня 2021
Выбор Белоруссии: гражданская война или вступление в состав России
Белорусские эксперты по-разному оценивают причины и перспективы белорусского политического конфликта, продолжившегося в 2021 году и явно далёкого от завершения. Рассуждая на эту тему, полярные точки зрения в интервью ИА REGNUM высказали два белорусских специалиста — кандидат юридических наук Кирилл...
8 апреля 2021
Юрий Алексеев: власти Латвии просто хотят запугать независимых русских
В соседней Латвии периодически возникают скандалы, вызывающие широкий общественный резонанс и приковывающие внимание зарубежной общественности. Власти постсоветской республики возвели в норму дискриминацию части сограждан, прославление гитлеровских пособников, преследование антифашистов и...
2 марта 2020
Украинцы Крыма: мы хотим, чтобы Украина и Россия были вместе
После воссоединения Крыма с Россией прошло более пяти лет. Официальный Киев до сих пор считает полуостров «своим», а его жителей — гражданами Украины. Не утихают баталии на международных площадках: муссируются темы «ущемления» и «угнетения» крымских татар и украинцев в России. О том, как всё...
27 февраля 2020
Белорусы Крыма: Мы — триединый народ, как нас можно разделить?
Из первых уст об этих инициативах, активности общины на площадках ООН и ОБСЕ 21 февраля в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель ОО «Региональная национально-культурная автономия белорусов Республики Крым «Белорусы Крыма», член Общественной палаты Республики Крым и Общественной...
26 февраля 2020