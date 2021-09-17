Интеллигенция находящейся под внешним управлением Украины не может возвысить свой голос в защиту исторической правды с опровержением фальсификаторов. Такого мнения придерживаются белорусские учёные, отмечающие возрождённое празднование воссоединения Западной Белоруссии с БССР и Западной Украины с УССР в составе единого Отечества. О символизме даты 17 сентября 1939 года и эпохальном значении Освободительного похода РККА в интервью ИА REGNUM рассказал соавтор книги «Польский террор в Белоруссии в годы Второй мировой войны», доктор философских наук, профессор, сопредседатель Международной гражданской инициативы «Русский союз» Лев Криштапович.

Митинг в западнобелорусском городе. 1939

Читайте новости сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

В чём ценность книги, изданной накануне нового белорусского государственного праздника 17 сентября?

Книга «Польский террор в Белоруссии в годы Второй мировой войны» рассказывает об одном из главных событий нашей истории. Что может быть более важным для народа, чем его воссоединение в рамках единого государства, в рамках единой цивилизационной общности?

ИА REGNUM Книга

Пока ещё значение этого события не в полной мере осознано нашими современниками, хотя оно повлияло и на наше настоящее, и будет влиять на наше будущее.

Мы 17 сентября 1939 года не только восстановили единство нашего народа в рамках единого белорусского государства, но и вернулись в свою общерусскую цивилизацию. Мы показали себя неотъемлемой, составной частью нашего единого Большого Отечества от Бреста до Владивостока.

Ранее на эту тему: Эксперт: 17 сентября — ключевая дата истории нашего Большого Отечества

17 сентября показывает, что подлинную независимость и подлинный суверенитет наш народ может иметь лишь только в рамках своей цивилизационной системы, в рамках нашего единого Большого Отечества. Все иные варианты «защиты суверенитета и независимости» некоей отдельной Белоруссии являются несостоятельными.

ИА REGNUM Лев Криштапович

События последнего времени как раз ясно подчёркивают: только в рамках нашего Большого Отечества, нашей цивилизации, нашего Союзного государства мы можем обладать реальной независимостью и реальным суверенитетом. В этом и заключается главное значение даты 17 сентября, которую мы сегодня празднуем уже как государственный праздник — День народного единства.

Не логично ли внести 17 сентября в календарь праздников Союзного государства России и Белоруссии?

Логично! Потому что это не только лишь наше белорусское событие, но событие для всей нашей цивилизации, для всего нашего Большого Отечества. Воссоединение с Западной Белоруссией и Западной Украиной сыграло огромную роль в победе нашего народа над фашизмом. Это признавали все историки и политики того времени.

Население Западной Белоруссии встречает советские войска. 1939

Тем важнее это событие сегодня, когда наше Большое Отечество подвергается атакам так называемого коллективного Запада. В этом контексте интересно, как современное польское правительство играет роль поджигателя конфликта в Европе, провоцируя столкновения между нациями и народами — роль поджигателя войны.

17 сентября 1939 года в большом общерусском контексте показывает: в тот период Советский Союз не занимал никакой «польской территории» — он именно восстановил справедливость, присоединив к себе свои территории. Британский политик того времени Дэвид Ллойд-Джордж писал в 1939 году о том, что Советский Союз не захватывал польские территории, а вернул себе территории, которые Польша заняла силой после Первой мировой войны — именно силой. Он подчёркивал: было бы актом преступного безумия ставить рядом русское продвижение в сентябре 1939-го и германское продвижение.

Читайте о презентации книги: Эксперт: Довоенная Польша была фашистским государством и союзником Гитлера

Обращение к политической мысли того времени разрушает все современные попытки фальсификации истории. В частности, рушится миф о том, что СССР якобы вместе с гитлеровской Германией разгромил и разделил Польшу. На самом деле наша страна, наш советский народ восстановил справедливость, и это справедливость самой истории. В этом тоже важнейшее значение даты 17 сентября.

Советские солдаты раздают газеты жителям Западной Белоруссии. 1939

Почему же на Украине в наши дни не видят этой «справедливости истории»?

Не только не видят, но и саму дату замалчивают и всячески противодействуют её осмыслению. Потому что Украина сегодня — это не самостоятельное государство, она находится под внешним управлением коллективного Запада. Украинская элита проводит линию современного польского правительства — так называемой польской исторической политики на Востоке.

Фактически нынешнее так называемое украинское руководство является марионеткой, реализуя польско-шляхетские амбиции на нашем большом пространстве. Оно не является представителем украинского народа, не заявляется защитником украинских интересов. Современная украинская элита — это передовой отряд извечного западного натиска на Восток.

С этой точки зрения всё становится логичным: для них нет никакого воссоединения, для них нет восстановления справедливости. Потому что они действуют в русле польско-шляхетских фальсификаций истории.

И всё же: почему значение 17 сентября, воссоединения Западной Украины с УССР замалчивает украинская интеллигенция — профессура, доктора наук?

Не все доктора и профессора на Украине поддерживают официальную или квазиофициальную позицию, отстаиваемую местным политическим руководством. Например, доктор исторических наук, академик НАН Украины Пётр Толочко как раз доказывает, что все попытки создать некую «новую украинскую историю» в отрыве от общерусской истории являются заурядными фальсификациями.

Поэтому я бы не ставил так вопрос в отношении всех украинских учёных. Отрицающим польско-шляхетскую фальсификацию истории не дают возможности публично высказывать свою позицию. Существует информационный террор, есть угрозы физической расправы. Мы же прекрасно видели, как те политологи и эксперты, которые разоблачали фальсификации нынешних украинских политических деятелей на тему происхождения Украины и украинцев, подвергались остракизму вплоть до убийства. Наглядный пример — Олесь Бузина(убит украинскими националистами в Киеве 16 апреля 2015 года — прим. ИА REGNUM).

Идёт борьба. И в этой борьбе, я в этом убеждён, большинство украинского народа не на стороне нынешних правителей Украины. Сами бы они никак не удержались бы у власти без мощной поддержки западных сил, в первую очередь — со стороны США и Евросоюза.