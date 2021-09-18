Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Белоруссии

В чём значение даты 17 сентября 1939 года для Белоруссии и России, Союзного государства в целом?

Безусловно, в первую очередь 17 сентября символизирует восстановление исторической справедливости. Это ликвидация последствий Рижского договора, вынужденно заключённого советской властью в 1921 году, и воссоединение разорванных частей одного, единого народа. Причём не только народа Западной и Восточной Белоруссии, но в целом триединого русского народа, значительная часть которого вернулась в общее цивилизационное пространство.

Во-вторых, дата 17 сентября стала государственным праздником, получила признание на официальном уровне — это важное событие. Оно демонстрирует, что время заигрывания Белоруссии с Польшей прошло. Это правильный ответ на тот демарш, который устроил польский сейм в 2019 году, приравняв Советский Союз к гитлеровской Германии, объявив их в равной степени виновными в развязывании Второй мировой войны. На мой взгляд, сейчас на это дан симметричный ответ. Никакой ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны и речи быть не может.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 сентября в День народного единства принял участие в форуме патриотических сил Символ единства

Восстановление исторической справедливости, начавшееся 17 сентября 1939 года, произошло уже в тот момент, когда польское государство перестало существовать. Освободительный поход РККА был объявлен 17 сентября, по всей Западной Белоруссии начались народные восстания. И в тот же день польское правительство, безотносительно начала похода Красной армии, оказалось в Румынии. Фактически оно бросило на произвол судьбы свою страну.

Государство без правительства — это не государство. Польское государство перестало существовать. Советский Союз в таких условиях сделал правильный шаг, взяв под защиту население Западной Белоруссии и Западной Украины от немецкой агрессии.

Об этом неплохо было бы помнить потомкам тех, кто оказался на территории Западной Белоруссии. Потому что они живы исключительно благодаря Освободительному походу Красной армии, начавшемуся 17 сентября 1939 года. В первую очередь это касается потомков еврейского населения, хотя и не только его: потомки и поляков, и многих других смогли пережить Вторую мировую войну только благодаря тому, что не оказались на оккупированной III рейхом территории.

Имеет ли значение дата 17 сентября для Союзного государства России и Белоруссии? Белорусская общественность много лет ставит вопрос о придании такого статуса именно на уровне Союзного государства.

President.gov.by На форуме патриотических сил Символ единства. Белоруссия

Безусловно, да. Такое решение подтвердило бы, что Белоруссия и Россия являются неразрывными частями целого. Освободительный поход РККА 17 сентября 1939 года ведь не был заслугой исключительно Белоруссии, но всего единого государства, которое в то время называлось Союз Советских Социалистических Республик. В освобождении Западной Белоруссии участвовали не какие-то локальные формирования из белорусов, но все военнослужащие нашей общей на то время армии — и русские, и многие другие.

17 сентября — объединяющая дата, праздник, который может служить дополнительному осознанию нашего единства и нашей неразрывности, нашей общей цивилизационной миссии. Мы можем по-разному относиться к нашей советской истории, но в данном случае начавшееся 17 сентября 1939 года событие носит исключительно прогрессивный, позитивный характер.

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Почему же этого не осознают на Украине, где дата 17 сентября упорно замалчивается? Если нет этого осознания на уровне правительства, то что происходит с учёными, которые этому событию не посвятили даже скромной книги?

В нынешних условиях на Украине издать книгу не так-то просто.

Наверное, вполне реально издать её в России, в Канаде, в интернете?

Всё зависит от сознательности интеллигенции. Два фактора влияют. Первый — это прагматизм: «за это никто не платит — я этого делать не буду». Второй — страх. Вы издадите такую книгу, и к вам придут ребята из эскадрона «С14» (организация, деятельность которой запрещена в России), которые как минимум вам отравят жизнь, а как максимум вы можете последовать путём Олеся Бузины — то есть вас попросту убьют. Люди элементарно боятся.

(сс) Russianname Олесь Бузина

Не надо забывать, что сейчас на Украине доминирует дискурс антироссийский, русофобский. Подверженные ему люди или принимают его, или отвергают, шушукаясь на кухне, как в самые мрачные времена нашего прошлого.

Поэтому наша книга вышла в России. Она может быть издана и в Белоруссии, её можно и нужно предлагать к прочтению не только в высших учебных заведениях, но и в школах.

Мы книгу «Польский террор в Белоруссии в годы Второй мировой войны» с белорусскими соавторами создали исключительно на общественных началах. Её появление на свет, от начала и до конца — полностью инициатива и силы нашего фонда и частных лиц. Нет ни копейки какого-то гранта, всё собрано с миру по нитке. Всё сделано по зову сердца.

Есть какие-то вещи, которые, как мы привыкли, должно делать государство. На самом деле важная функция гражданского общества — делать по зову сердца то, чем должно заниматься государство. Легче всего, сидя на диване, обвинять во всём государство: оно не сделало, оно во всём и виновато.

Кстати, на Украине та же история: люди ждут, что за них кто-то что-то сделает. Может быть, многие думают, что раз их государство против такой исторической правды, то и делать ничего не надо. Мол, придёт другое государство, которое будет «за», — оно и будет этим заниматься, и тогда можно будет с удовольствием писать книжки, участвовать в конференциях и т. д.