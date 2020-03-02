В соседней Латвии периодически возникают скандалы, вызывающие широкий общественный резонанс и приковывающие внимание зарубежной общественности. Власти постсоветской республики возвели в норму дискриминацию части сограждан, прославление гитлеровских пособников, преследование антифашистов и инакомыслящих. Об этой многолетней практике на собственном примере в интервью ИА REGNUM рассказал латвийский журналист, ныне обвиняемый в рамках громкого политического процесса в рижском суде Юрий Алексеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Алексеев

Юрий Георгиевич, наш первый вопрос — по нынешнему громкому процессу в Латвии, по которому Вы проходите обвиняемым. Кого или что на самом деле судят?

Пожалуй, стоит начать «от печки». 9 лет назад, в 2011 году, я и ещё пара единомышленников, Дима и Пётр, затеяли интернет-проект ИМХОклуб. Подразумевался эдакий «гайд-парк», где люди смогут публиковать свои мнения, и главное — потом обсуждать, спорить. Отличие его от массы интернет-форумов в том, что этот клуб жестко модерируется, там требуется регистрация, все интернет-тролли и провокаторы отсекаются почти мгновенно. Потому уровень общения на нём настолько серьёзный, что в качестве спикеров клуба выступали действующий президент Латвии, министры, посол России, известные политики и бизнесмены…

Юрий Алексеев. Фото: Дмитрий Жилин

За год наш ИМХОклуб вышел на уровень очень серьёзного информационного и дискуссионного ресурса в Латвии и приобрёл заметное политическое влияние. Я не хвастаюсь, набивая цену, наши успехи задокументированы в отчёте Полиции безопасности Латвии (это такое латвийское КГБ) за 2012 год в разделе «Контрразведка и защита конституционного строя».

Вот дословная цитата из их отчёта (перевод с латышского — мой): «За последний год интернет-портал IMHOclub стал одним из значимых ресурсов, на котором рассматриваются актуальные вопросы, связанные с политикой отдельных национальностей. IMHOclub действует как платформа для публикации определенных противоречивых и тенденциозных взглядов и идей…»

Вот с этого и началось. Вот и ответ на ваш вопрос «Кого или что на самом деле судят?» Судят ИМХОклуб в лице меня — его председателя. За публикацию «определенных противоречивых и тенденциозных взглядов и идей» от «отдельных национальностей». Мне надо рассказывать, какие «национальности» имеются в виду?

Зачем вообще понадобился этот процесс именно сейчас?

Вот как раз «процесс» им и не нужен. Ни сейчас, ни завтра, а лучше вообще никогда. Для справки: первое уголовное дело на меня заведено ещё в далёком сентябре 2017 года. А первый суд по нему состоялся только на днях, 25 февраля 2020 года. Суд был коротким, полчаса: зачитали обвинение и назначили следующее заседание на 26 мая 2020 года. А там, возможно, прокурор заболеет коронавироусом, и суд перенесут на сентябрь… А там, возможно, прорвёт трубу канализации, суд перенесут на февраль 2021 года…

Да, это такое мээээдленное латышское правосуууудие, до конца которого я, боюсь, не доживу. Это у вас в России между преступлением и наказанием два-три месяца. В Латвии — многие годы, десятилетия. Редкие подсудимые долетают до середины Днепра (Даугавы)…

А зачем им понадобился сей процесс вообще? Так известно — припугнуть таких, как я. Независимых, русских, имеющих смелость и наглость высказывать своё мнение.

Видите ли, суды в Латвии — довольно «стеснительные», они не готовы выносить полностью беспредельные приговоры. Над ними есть вторая инстанция, за ней — Верховный суд, над ним ЕСПЧ… Но есть у них способ — затянуть, замылить, заболтать, отложить, отложить, отложить… Кто через 10−15 лет вспомнит, что когда-то был такой журналист Алексеев, которого в 2017 году арестовали и обвинили?

В латвийском суде. Фото: Дмитрий Жилин

А дело в том, что «досудебное наказание» я несу уже сейчас. Два с лишним года я невыездной с территории Латвии. Полтора года — под полицейским надзором и ночным домашним арестом. Для журналиста, который двух недель до этого не сидел на месте, это наказание серьёзное. Я его уже отбываю. И конца-края не видно…

Когда Вас обвиняют в «антигосударственной деятельности», то как это обосновывают?

Никак. Мой ИМХОклуб, который я затеял 9 лет назад, ни разу не перешел рамки закона. Ни к одной из 10 тысяч статей, опубликованных в нём, ни к одному из 750 авторов, ни к одному из сотен тысяч комментариев нет претензий. Хотя они очень искали, когда ИМХОклуб пересечёт ту грань, которую можно «пришить к делу». Девять лет искали, носом рыли — не нашли…

Юрий Алексеев. Фото: Дмитрий Жилин

Но — по совокупности! То есть, представьте: вы идёте по улице: шаг левой, шаг правой, шаг левой, шаг правой… Ни один ваш шаг не является преступлением. Но по совокупности ваше движение по улице является государственным преступлением, о котором вы даже не подозреваете… Я недавно перечитал Кафку — «Процесс». Вот один в один.

Пресловутые «действия, заведомо направленные на возбуждение национальной или расовой вражды либо розни» в интерпретации латвийских властей обосновываются так же, как и в Белоруссии по известному «делу регнумовцев«?

Политическая охранка Латвии действует совсем иначе. У нас всё сильно проще. Она подключается к моему домашнему вай-фаю и накачивает в Сеть с моего айпи-адреса под разными псевдонимами, на разных форумах сотни гнуснейших комментариев, где я якобы призываю убивать латышей.

Я, у кого мама латышка. У кого дед — латышский стрелок, герой Первой мировой. Я, который горжусь своей половиной латышской крови, героической. И я, типа, призываю убивать латышей? Ага…

Юрий Алексеев. Фото: Андрей Татарчук

А потом на этом основании они приходит ко мне домой, изымают все мои компы-планшеты-телефоны-архивы… А попутно, чтобы закрепить достигнутое, «находят» в моей квартире два мешочка патронов от пистолета Макарова — 34 штуки. Причём ищут явно адресно: где сами положили, там и нашли. За подвесным потолком.

У латышей сильно проще, чем в Белоруссии. Латыши — они парни без комплексов. Особенно новое поколение латышских «товарищей майоров», которым по 25−30. Эти никак не ограничивают себя в методах. Моему другу, журналисту Владимиру Линдерману, они подбросили в квартиру динамит, например…

DL24 Патроны к пистолету Макарова

Кто конкретно «возбудился» на вражду или рознь в Латвии по версии следствия? Явлены ли потерпевшие — представители какой-либо расы, или более-менее многочисленная группа лиц определённой национальности?

Кто конкретно возбудился — не знаю. И, наверное, никогда не узнаю. Тайна следствия… Но кто-то написал в Полицию безопасности заяву, что в сентябре 2017 года мой домашний айпи-адрес взбесился и начал генерировать в Сеть на десяток разных сайтов и форумов под разными псевдонимами призывы «убивать латышей» в товарном количестве. Эдакое трёхнедельное безумие… Ни до, ни после такого не было. Не найдено. Вдруг появилось, и вдруг пропало. Причём тот, кто писал эти призывы, явно не был носителем русского языка. Слишком много у него в комментариях пунктуационных и грамматических ошибок. Я так неграмотно писать не умею.

Если принять версию следствия о некоем умысле на некое действие с якобы хранившимися у Вас патронами от пистолета, то чего реально радикального можно сделать в современной Латвии с тем количеством патронов — даже с пистолетом, который в деле отсутствует?

С 34 патронами к «макарову», которые нашли у меня под потолком? Очень даже можно много чего сделать — перестрелять 1/3 латвийского Сейма. В нашем Сейме — 100 депутатов. На треть патронов хватит. Вот с пистолетом проблема. Его у меня не нашли. И я понимаю, почему. Подложить мне пистолет сильно сложнее, чем патроны. Сначала надо найти «чистый» ствол, спилить на нём номер, чтобы не определялся, откуда украден. А это — время и деньги. И голову надо включать… А у латвийской Полиции безопасности с головой проблемы, её у неё нет по жизни. Сейчас объясню, почему.

Эмблема полиции безопасности Латвии

Представьте: они нашли у меня патроны, которые сами же и подложили. Отдали их на дактилоскопию. Ни на патронах, ни на пластиковых мешочках, где они лежали, не нашли моих отпечатков. Ну это понятно. Патроны от ПМ я последний раз держал в руках в 1983 году, когда служил лейтенантом Советской армии. Кстати, у меня был первый офицерский разряд по стрельбе из «макарова». Выбивал, бывало, 30 из 30. Горжусь до сих пор!

Я потребовал генетическую экспертизу. Они сняли у меня мазок с языка и отправили его на экспертизу вместе с патронами. Так вот, на этих патронах и мешочках экспертиза не нашла даже моего генетического материала. Забавно, правда? Это я, значит, подкладывал себе под потолок патроны, одевшись в «коронавирус-костюм». В резиновых перчатках, в противогазе и комплекте ОЗК?

Ну реально дебилы. В квартире любого человека его «генетического материала» — вагон. Берёшь в ванной мочалку (зубную щётку, полотенце) проводишь ими по патронам — и вот он — генетический материал хозяина! Они даже до этого не допёрли…

Что за «материалы порнографического характера» присутствуют в материалах обвинения?

А вот это меня сначала удивило. Вот кажется: у меня нашли призывы «убивать латышей», нашли соответствующие призывам боеприпасы к «макарову». Обе статьи — неслабые, по пять лет можно по каждой огрести. Потом на меня навесили статью «нанесение вреда латвийскому государству группой лиц по предварительному сговору» — там вообще от пяти до 15 лет срок… Зачем им понадобилось пристёгивать ещё и «хранение детского порно»? За эти шалости — ну штраф, ну три месяца исправительных работ…

А позавчера на суде я понял — для того, чтобы сделать суд надо мной закрытым. Прокурор на первых минутах суда потребовала изгнать из зала прессу. Дескать, статья про «детское порно» оскорбляет общественную нравственность. Потому суд должен быть закрытым. Судья удовлетворила её требование. Прессу прогнали. В зале суда остались: судья, прокурор, адвокат и я. Мне нужно рассказывать, почему и зачем из зала суда изгнали прессу?

Про «порно». Расскажу, как было. Эти «черепашки-ниндзя» из Полиции безопасности изъяли у меня при обыске в декабре 2017 года все мои компы-диски-архивы. Прошёл год… Меня вызывают на допрос в ПБ и сообщают: Юрий, на одном из ваших внешних жестких дисков мы нашли детское порно! И показывают мне распечатанные сканы… Год искали… Ага! Реально — да, дикая мерзость. Настолько же реальная, как и патроны к «макарову», на которых не нашли даже моего «генетического материала». На этом детском порно они тоже не найдут моего «генетического материала». Поскольку оно — как и патроны, оно мне подгружено ими же самими.

Юрий Алексеев в суде. Фото: Андрей Татарчук

Применялись ли к Вам пытки?

Три ареста в течение года, три обыска с изъятием всех носителей информации, от компов до телефонов… Не пытки, конечно, но больно.

А последний раз 25 ноября 2019 года было особенно больно. Пятница, вечер, вдруг в квартире вырубается электричество, я открываю дверь на лестничную площадку — проверить, что стряслось с пробками. Вдруг вижу, что за дверью мечутся фигуры в чёрном, рвут ручку двери на себя. Я, упираясь коленом в стену, держу ручку со своей стороны. Моя ручка не выдержала, отломилась, я лечу спиной по полу, ударяюсь затылком в батарею отопления.

В квартиру вваливаются четверо «черепашек-ниндзя» в балаклавах — Полиция безопасности, лежать, бояться! Я лежу, оглушенный с отломанной ручкой от двери…

И — третий обыск, третье изъятие всех компов-планшетов-телефонов. А потом меня сажают в следственный изолятор (СИЗО). На двое суток. И ко мне в камеру (6 кв. метров) подсаживают юного наркомана в ломке. Он ревёт, крутится, ему плохо, он писает под себя, стучит башкой об шконку и стенку. И так двое суток без перерыва. Возможно, это — не пытка. Но я же вижу, что в этом СИЗО — ещё десяток свободных камер. Почему этого бедолагу в ломке подселили именно ко мне? Ну мы-то понимаем…

Юрий Алексеев. Фото: Андрей Татарчук

Оказывалось ли давление на Ваших родственников и близких, знакомых людей накануне или во время процесса?

Моих родственников в Латвии уже нет. Мама умерла, дети разлетелись по миру. Им в этой стране нечего делать. Я сам тут как-то нелепо задержался…

Присутствуют ли на процессе правозащитные организации, какую помощь они оказывают Вам?

Нет. Никаких. Им это не интересно. Вот в 10 минутах пешком от моей квартиры — офис самого «правозащитного» ресурса — «Медуза». Кто не в курсе: штаб-квартира «Медузы» находится в Риге. Так вот: за 2,5 года ни одна «медуза» даже не позвонила мне, не выразила сочувствие. Хотя я лично знаю трёх из этих «медуз», раскланиваемся при встрече на улице. В «фейсбуках» общаемся.

Знакомы ли с обстоятельствами дела «Репортёры без границ», Комитет ООН по правам человека и другие международные структуры?

На эту тему есть отличный анекдот: летит Санта-Клаус со своими оленями над Африкой. А снизу голодные чёрные детки тянут худенькие ручки: «Санта, дай нам тоже подарочка…» А Санта сверху: «Нет, детки, мои подарочки только тем деткам, которые хорошо кушают!»

Так вот: все «международные правозащитные структуры», все «репортёры без границ» и прочие «комитеты по правам ООН» — для тех, кто хорошо кушает.

По Вашему ощущению, приговор уже написан?

Да.