Украинцы Крыма: мы хотим, чтобы Украина и Россия были вместе
После воссоединения Крыма с Россией прошло более пяти лет. Официальный Киев до сих пор считает полуостров «своим», а его жителей — гражданами Украины. Не утихают баталии на международных площадках: муссируются темы «ущемления» и «угнетения» крымских татар и украинцев в России. О том, как всё обстоит на самом деле, в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель РОО «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина.
Чем живёт сегодня «Украинская община Крыма»?
«Украинская община Крыма» направила все свои силы на сохранение украинской культуры в Республике Крым. Мы совершенно иначе занимаемся популяризацией украинского языка, чем это было в период, когда Крым находился в составе украинского государства. Тогда украинский язык навязывался, мы стараемся сделать его более привлекательным. Мы стараемся показывать украинский язык с другой стороны — насколько он певуч, насколько он красив.
Свобода выбора языка обучения повлияла на его востребованность родителями школьников, учащимися?
Сейчас школьники проявляют меньше интереса к украинскому языку. Учащиеся школ и вузов связывают своё будущее с Россией, с русским языком. На фоне популярного английского языка украинский проигрывает, поэтому мы и уделяем большое внимание популяризации украинского языка.
Украинская диаспора в Крыму — вторая по численности. Украинский язык используется на бытовом уровне, на нём разговаривают в семьях.
Что конкретно делает РОО «Украинская община Крыма» для популяризации украинского языка?
Мы ежегодно проводим большой фестиваль «Обжинки». Мы знаем, что в Белоруссии есть аналогичные «Дожинки».
Наш фестиваль связан с народным сельскохозяйственным календарём, он проходит очень красочно и ярко, ежегодно в конце августа. Во время праздника звучат народные песни, проводятся другие мероприятия в рамках фестиваля. При этом мы не ощущаем никаких недобрых взглядов, какого-нибудь осуждения со стороны людей, которые говорят на русском или на крымско-татарском языках.
Я говорю об этом потому, что некоторые люди на Украине считают, что «украинского языка в Крыму нет» или на нём говорить запрещено. Ничего подобного — украинский язык есть, он используется и вполне свободно.
Помимо «Обжинок» у нас есть и другие праздники, другие мероприятия. Например, мы ежегодно проводим календарные мероприятия, посвящённые дням рождения наших великих поэтов — Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко. У нас существуют множество других мероприятий, но центральный — именно фестиваль «Обжинки».
Ваша деятельность по популяризации украинской культуры в Крыму поддерживается информационно?
Да, конечно — и властями республики, и на общественном уровне. К примеру, у нас при поддержке главы Республики Крым вещает первый информационный портал на украинском языке — «Переяславська Рада 2.0». Портал украиноязычный, и в этом его уникальность для России.
Название портала, видимо, выбрано неспроста?
Действительно так. Мы хотим перезагрузки отношений с Украиной. Мы хотим, чтобы Украина и Россия были вместе. Этому посвящены публикуемые на портале материалы — в том числе и те, которые готовлю я сама.
В свете упомянутой «перезагрузки»: как сейчас в Крыму воспринимаются даты, связанные с 2014 годом?
Крымские украинцы не отмечают тех дат, которые в связи с 2014 годом отмечаются в Киеве. Слава Богу, мы этих «памятных дат» не прочувствовали, связанных с ними событий не пережили. Ни этих «сотен», ни прочего подобного у нас не было.
Я уже рассказала, какие праздники отмечает наша община. У нас также есть общекрымские и общероссийские праздники. Мы общаемся в преддверии 6-летия воссоединения Крыма с Россией — конечно же, людям решать, как его отмечать.
Отмечу, что не только украинская община — все в Крыму чтят память крымских «беркутовцев», погибших на киевском «майдане». Помним о погибших крымчанах во время трагедии 19 февраля 2014 года под городом Корсунь-Шевченковский.
Как официальный Киев контактирует с вашим общественным объединением?
Мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы сохранить украинскую культуру, украинский язык и связи с Украиной. При этом я на сайте «Миротворец» и персона нон грата на Украине. Меня там были бы рады видеть спецслужбы.
В интернете читаю много небылиц — о себе, о нашей украинской организации Крыма. Мол, мы куплены, «проплачены». Полагаю, этот поток идёт с вполне определённой стороны на Украине. Поэтому об адекватном общении с властями Украины и прикормленными ими общественниками говорить не приходится.
В то же время есть общественные деятели, которые работают не на властные структуры Украины — с ними мы поддерживаем контакты. Естественно, поддерживаем отношения с гражданами Украины в Крыму. Причём у этих граждан не вызывает никакого негатива факт принадлежности Крыма к Российской Федерации.
Столь интересные отношения отражаются на восприятии Вас на международных площадках?
На международные площадки приезжают, помимо официальных украинских делегаций, делегации общественников, которые положительно относятся к нам. Некоторые сочувствуют, боятся находиться рядом со мной и переживают, как бы совместное фото не попало куда-нибудь, чтобы дома к ним не были применены санкции.
К сожалению, расправа возможна — на Украине это давно уже «нормально». Тем не менее в целом общение с ними у нас складывается и проходит хорошо.
Предсказуемый ответ, но тем не менее: как официальная украинская делегация реагирует на ваше участие в международных мероприятиях?
Негативно, очень нервно. Сразу начинается скандал. Они разыгрывают «крымскую карту»: якобы притесняются украинцы в Крыму, притесняется украинский язык. Аналогично и по крымским татарам. Доходит до невероятных фантазий.
Естественно, с таким созданным ими «спросом» я как глава РОО «Украинская община Крыма» востребована на международных площадках. Яркие примеры подобного поведения официальной украинской делегации были продемонстрированы во время моих поездок на площадку ОБСЕ в Варшаве (в сентябре) и в Женеве.
На женевском ноябрьском форуме ООН, посвящённом нацменьшинствам и языкам, я выступала с докладом: рассказывала, как сохраняется украинский язык в Республике Крым, что делается для его развития. Но не смогла закончить выступление. Украинская делегация стала меня перебивать, шуметь, стучать ногами, по столу — это происходило прямо в зале ООН, где обсуждалась проблематика прав человека. Они сорвали моё выступление.
Модератор ООН лишил меня слова, ссылаясь на то, что украинская сторона ему сообщила, что я нахожусь на площадке ООН нелегитимно, что я представляю какую-то «Республику Крым», которая по украинскому законодательству «Автономная Республика Крым». Меня зарегистрировали как представительницу Крыма и предоставили слово для выступления, а потом модератор ООН лишил меня слова. Он так поступил, идя на поводу у украинской делегации.
Такие ситуации для меня уже привычны. На форуме ОБСЕ в Варшаве, когда мне предоставили слово, поднялась и ушла американская делегация, вслед за ней — украинская. Причём представители делегации США не могли даже правильно прочитать название нашей делегации с бумажки, но демарш устроили.
Представители США и Киева педалируют на таких форумах две темы: крымские татары и украинцы в Крыму. Они постоянно разыгрывают эти две темы «ущемления» и знать иного мнения от самих крымчан не хотят. У этих делегаций странное представление о Крыме: чуть ли не все уехали, школы позакрывали и так далее.
Сейчас украинские власти вроде как ставят вопрос о том, чтобы миссия ОБСЕ приехала в Крым — заехала через Украину и ознакомилась с «нарушениями». Мы готовы встретиться со всеми, спокойно всё обсудить, показать, рассказать. Самое смешное, что украинские власти сами же и стопорят свою же инициативу — якобы не могут решить вопрос о въезде делегации ОБСЕ в Крым через Украину. И кто виноват в этой ситуации? Со стороны Украины мы слышим, что мы виноваты.
Уместно ли поставить вопрос о государственной политике «постмайданных» властей Украины и их западных кураторов в отношении Крыма и украинской общины Крыма?
Думаю, да. Судя по многим фактам, власти Украины имеют не одну статью расходов на финансирование и иную поддержку деятельности, связанной с крымской тематикой. Ряд западных проектов специально «заточены» на поиск негатива в Крыму. Этим занимается, в частности, «Радио Свобода» (иностранный агент на территории Российской Федерации. — прим. корр.).
Мне постоянно пишут в социальных сетях сообщения с угрозами, в том числе физической расправой. Угрожают расправиться со мной, моими родственниками чуть ли не до десятого колена. Я уже не обращаю на это внимания.
Обидно другое: я занимаюсь вопросами поддержки и развития украинской культуры в Крыму, а власти Украины демонстрируют такое ко мне отношение.
Такую политику украинских властей можно назвать провокационной?
Политические провокации устраиваются постоянно. Официально заявляется в Киеве про какие-то «ущемления», дискриминацию крымчан. Приезжайте и посмотрите — ни один житель Крыма не подвергнут дискриминации. У всех равные права — и у крымчанина-украинца, и у крымчанина-русского, и у крымских татар — у всех одинаковые, равные права. Они такие же граждане Российской Федерации, как и те, которые живут вне полуострова.
Я всегда, на всех форумах открыто говорю: мы можем говорить на украинском языке, мы можем приобретать украинскую литературу. Украинский язык в Крыму — государственный, наравне с русским и крымско-татарским. Никакого ущемления по языковому признаку нет.
Другое дело, как жители Крыма сейчас относятся к украинскому языку. И здесь, видимо, дело в их воспоминаниях о жизни при Украине.