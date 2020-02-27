После воссоединения Крыма с Россией прошло более пяти лет. Официальный Киев до сих пор считает полуостров «своим», а его жителей — гражданами Украины. Не утихают баталии на международных площадках: муссируются темы «ущемления» и «угнетения» крымских татар и украинцев в России. О том, как всё обстоит на самом деле, в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель РОО «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина.

ИА REGNUM Председатель РОО «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина

Чем живёт сегодня «Украинская община Крыма»?

«Украинская община Крыма» направила все свои силы на сохранение украинской культуры в Республике Крым. Мы совершенно иначе занимаемся популяризацией украинского языка, чем это было в период, когда Крым находился в составе украинского государства. Тогда украинский язык навязывался, мы стараемся сделать его более привлекательным. Мы стараемся показывать украинский язык с другой стороны — насколько он певуч, насколько он красив.

Свобода выбора языка обучения повлияла на его востребованность родителями школьников, учащимися?

Сейчас школьники проявляют меньше интереса к украинскому языку. Учащиеся школ и вузов связывают своё будущее с Россией, с русским языком. На фоне популярного английского языка украинский проигрывает, поэтому мы и уделяем большое внимание популяризации украинского языка.

Украинская диаспора в Крыму — вторая по численности. Украинский язык используется на бытовом уровне, на нём разговаривают в семьях.

Что конкретно делает РОО «Украинская община Крыма» для популяризации украинского языка?

Мы ежегодно проводим большой фестиваль «Обжинки». Мы знаем, что в Белоруссии есть аналогичные «Дожинки».

Наш фестиваль связан с народным сельскохозяйственным календарём, он проходит очень красочно и ярко, ежегодно в конце августа. Во время праздника звучат народные песни, проводятся другие мероприятия в рамках фестиваля. При этом мы не ощущаем никаких недобрых взглядов, какого-нибудь осуждения со стороны людей, которые говорят на русском или на крымско-татарском языках.

Фото из личного архива Анастасия Гридчина

Я говорю об этом потому, что некоторые люди на Украине считают, что «украинского языка в Крыму нет» или на нём говорить запрещено. Ничего подобного — украинский язык есть, он используется и вполне свободно.

Помимо «Обжинок» у нас есть и другие праздники, другие мероприятия. Например, мы ежегодно проводим календарные мероприятия, посвящённые дням рождения наших великих поэтов — Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко. У нас существуют множество других мероприятий, но центральный — именно фестиваль «Обжинки».

Ваша деятельность по популяризации украинской культуры в Крыму поддерживается информационно?

Да, конечно — и властями республики, и на общественном уровне. К примеру, у нас при поддержке главы Республики Крым вещает первый информационный портал на украинском языке — «Переяславська Рада 2.0». Портал украиноязычный, и в этом его уникальность для России.

Фото из личного архива Анастасия Гридчина

Название портала, видимо, выбрано неспроста?

Действительно так. Мы хотим перезагрузки отношений с Украиной. Мы хотим, чтобы Украина и Россия были вместе. Этому посвящены публикуемые на портале материалы — в том числе и те, которые готовлю я сама.

В свете упомянутой «перезагрузки»: как сейчас в Крыму воспринимаются даты, связанные с 2014 годом?

Крымские украинцы не отмечают тех дат, которые в связи с 2014 годом отмечаются в Киеве. Слава Богу, мы этих «памятных дат» не прочувствовали, связанных с ними событий не пережили. Ни этих «сотен», ни прочего подобного у нас не было.

Я уже рассказала, какие праздники отмечает наша община. У нас также есть общекрымские и общероссийские праздники. Мы общаемся в преддверии 6-летия воссоединения Крыма с Россией — конечно же, людям решать, как его отмечать.

Отмечу, что не только украинская община — все в Крыму чтят память крымских «беркутовцев», погибших на киевском «майдане». Помним о погибших крымчанах во время трагедии 19 февраля 2014 года под городом Корсунь-Шевченковский.

Как официальный Киев контактирует с вашим общественным объединением?

Мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы сохранить украинскую культуру, украинский язык и связи с Украиной. При этом я на сайте «Миротворец» и персона нон грата на Украине. Меня там были бы рады видеть спецслужбы.

В интернете читаю много небылиц — о себе, о нашей украинской организации Крыма. Мол, мы куплены, «проплачены». Полагаю, этот поток идёт с вполне определённой стороны на Украине. Поэтому об адекватном общении с властями Украины и прикормленными ими общественниками говорить не приходится.

В то же время есть общественные деятели, которые работают не на властные структуры Украины — с ними мы поддерживаем контакты. Естественно, поддерживаем отношения с гражданами Украины в Крыму. Причём у этих граждан не вызывает никакого негатива факт принадлежности Крыма к Российской Федерации.

Фото из личного архива Анастасия Гридчина

Столь интересные отношения отражаются на восприятии Вас на международных площадках?

На международные площадки приезжают, помимо официальных украинских делегаций, делегации общественников, которые положительно относятся к нам. Некоторые сочувствуют, боятся находиться рядом со мной и переживают, как бы совместное фото не попало куда-нибудь, чтобы дома к ним не были применены санкции.

К сожалению, расправа возможна — на Украине это давно уже «нормально». Тем не менее в целом общение с ними у нас складывается и проходит хорошо.

Предсказуемый ответ, но тем не менее: как официальная украинская делегация реагирует на ваше участие в международных мероприятиях?

Негативно, очень нервно. Сразу начинается скандал. Они разыгрывают «крымскую карту»: якобы притесняются украинцы в Крыму, притесняется украинский язык. Аналогично и по крымским татарам. Доходит до невероятных фантазий.

Естественно, с таким созданным ими «спросом» я как глава РОО «Украинская община Крыма» востребована на международных площадках. Яркие примеры подобного поведения официальной украинской делегации были продемонстрированы во время моих поездок на площадку ОБСЕ в Варшаве (в сентябре) и в Женеве.

На женевском ноябрьском форуме ООН, посвящённом нацменьшинствам и языкам, я выступала с докладом: рассказывала, как сохраняется украинский язык в Республике Крым, что делается для его развития. Но не смогла закончить выступление. Украинская делегация стала меня перебивать, шуметь, стучать ногами, по столу — это происходило прямо в зале ООН, где обсуждалась проблематика прав человека. Они сорвали моё выступление.

Модератор ООН лишил меня слова, ссылаясь на то, что украинская сторона ему сообщила, что я нахожусь на площадке ООН нелегитимно, что я представляю какую-то «Республику Крым», которая по украинскому законодательству «Автономная Республика Крым». Меня зарегистрировали как представительницу Крыма и предоставили слово для выступления, а потом модератор ООН лишил меня слова. Он так поступил, идя на поводу у украинской делегации.

Такие ситуации для меня уже привычны. На форуме ОБСЕ в Варшаве, когда мне предоставили слово, поднялась и ушла американская делегация, вслед за ней — украинская. Причём представители делегации США не могли даже правильно прочитать название нашей делегации с бумажки, но демарш устроили.

Фото из личного архива Анастасия Гридчина

Представители США и Киева педалируют на таких форумах две темы: крымские татары и украинцы в Крыму. Они постоянно разыгрывают эти две темы «ущемления» и знать иного мнения от самих крымчан не хотят. У этих делегаций странное представление о Крыме: чуть ли не все уехали, школы позакрывали и так далее.

Сейчас украинские власти вроде как ставят вопрос о том, чтобы миссия ОБСЕ приехала в Крым — заехала через Украину и ознакомилась с «нарушениями». Мы готовы встретиться со всеми, спокойно всё обсудить, показать, рассказать. Самое смешное, что украинские власти сами же и стопорят свою же инициативу — якобы не могут решить вопрос о въезде делегации ОБСЕ в Крым через Украину. И кто виноват в этой ситуации? Со стороны Украины мы слышим, что мы виноваты.

Уместно ли поставить вопрос о государственной политике «постмайданных» властей Украины и их западных кураторов в отношении Крыма и украинской общины Крыма?

Думаю, да. Судя по многим фактам, власти Украины имеют не одну статью расходов на финансирование и иную поддержку деятельности, связанной с крымской тематикой. Ряд западных проектов специально «заточены» на поиск негатива в Крыму. Этим занимается, в частности, «Радио Свобода» (иностранный агент на территории Российской Федерации. — прим. корр.).

Мне постоянно пишут в социальных сетях сообщения с угрозами, в том числе физической расправой. Угрожают расправиться со мной, моими родственниками чуть ли не до десятого колена. Я уже не обращаю на это внимания.

Обидно другое: я занимаюсь вопросами поддержки и развития украинской культуры в Крыму, а власти Украины демонстрируют такое ко мне отношение.

Фото из личного архива Анастасия Гридчина

Такую политику украинских властей можно назвать провокационной?

Политические провокации устраиваются постоянно. Официально заявляется в Киеве про какие-то «ущемления», дискриминацию крымчан. Приезжайте и посмотрите — ни один житель Крыма не подвергнут дискриминации. У всех равные права — и у крымчанина-украинца, и у крымчанина-русского, и у крымских татар — у всех одинаковые, равные права. Они такие же граждане Российской Федерации, как и те, которые живут вне полуострова.

Я всегда, на всех форумах открыто говорю: мы можем говорить на украинском языке, мы можем приобретать украинскую литературу. Украинский язык в Крыму — государственный, наравне с русским и крымско-татарским. Никакого ущемления по языковому признаку нет.

Другое дело, как жители Крыма сейчас относятся к украинскому языку. И здесь, видимо, дело в их воспоминаниях о жизни при Украине.