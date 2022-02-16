На днях в Минске по инициативе Республиканского общественного объединения «Гражданское согласие» состоялась дискуссия на тему «Хочешь мира — готовься к войне? Учения «Союзная решимость — 2022» и международная напряжённость вокруг Белоруссии». Спикерами выступили председатель общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов, сопредседатель ГС Андрей Иванов, представители общественных объединений «За труд и справедливость», «Патриоты Белоруссии», «Спектр», партии левых «Справедливый мир», оргкомитета партии «За Отечество», а также другие общественные деятели, политологи и журналисты.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Лидер белорусского «Гражданского согласия» Артём Агафонов в интервью ИА REGNUM высказал своё мнение о том, будет ли Россия воевать с Украиной в неоднократно заявленные «экспертами» сроки, и примет ли Белоруссия участие в боевых действиях со своей южной соседкой.

Артём Агафонов Войны не будет. Очень многие в мире ожидали, что буквально со дня на день Россия вторгнется на Украину, на войну она в очередной раз не пришла. Отработав на учениях, российские войска сегодня начали покидать полигоны учений и возвращаться к местам постоянной дислокации.

Как Вы в Белоруссии видите объективную сторону ситуации со всё никак не наступающим нападением российской армии на Украину?

Масштаб милитаристской истерии в этом году был беспрецедентным как минимум со времен Карибского кризиса. Десятки стран эвакуировали из Киева своих дипломатов и призывали своих граждан воздержаться от поездок на Украину. Некоторые даже добавляли в список нежелательных для поездок стран Белоруссию, в которой как раз проходили совместные с Россией учения. Дошло до того, что сам Байден рискнул остатками своего авторитета и лично заявил, что вторжение состоится 16 февраля. Вот только если за Карибским кризисом стояла реальная опасность военного столкновения сверхдержав, то сейчас мы имеем дело с беспрецедентной по масштабам, но, прежде всего, проявлением информационной войны.

Какое объяснение этой истерии видите Вы?

Это можно описать популярным термином «постправда». Информация подается так, будто объективные факты являются менее значимыми, чем обращения к эмоциям и личным убеждения. Таким образом информационный поток создает виртуальную, отличную от действительности, реальность с целью формирования нужного заказчику общественного мнения и манипулирования общественным сознанием.

Учитывая, что подобное проводники русофобской пропаганды позволяли себе и ранее, какую особенность нынешней ситуации могли бы Вы отметить?

Мишенью информационной атаки в этот раз стала не только Россия, но и Белоруссия. В республике в это время проходили совместные с Россией военные учения «Союзная решимость — 2022». Подобные учения всегда используются Западом и его клиентеллой из числа белорусской прозападной оппозиции для разжигания антироссийских настроений. Казалось бы, для стран, состоящих в военном союзе, совместные военные учения — дело нормальное и обыденное, но каждый раз, когда российские военные оказываются на территории Белоруссии, «змагары» («борцы с режимом Александра Лукашенко» — прим. ИА REGNUM), как заведённые, начинают кричать о том, что обратно они не выйдут и республика будет оккупирована. В этот раз учения наложились на обострение вокруг Украины, и в ход пошли картинки с картами, на которых российские танковые колонны устраивают марш на Киев через полесские болота и Чернобыльскую зону.

Официальный сайт президента Республики Беларусь Александр Лукашенко

На днях Вы с коллегами из других белорусских НГО обсуждали проблему гипотетического втягивания Белоруссии в не менее гипотетический российско-украинский военный конфликт. К какому выводу пришли участники дискуссии?

В воскресенье 13 февраля я в офисе «Гражданского согласия» проводил общественную дискуссию «Хочешь мира — готовься к войне», посвященную учениям и обострению международной напряженности в регионе. Мероприятие планировалось еще в январе и тогда мы не могли предвидеть того, что накал истерии достигнет такого уровня. Однако, несмотря на все разговоры о большой войне, которая начнется через три дня, никакого напряжения в зале не чувствовалось. Никаких алармистских заявлений не звучало, разговор был спокойный, многие даже уходили в оффтоп — вопросы конституционной реформы и социальная повестка явно интересовали собравшихся больше. Похоже, в грядущую войну в Белоруссии всерьез поверили разве что «змагары».

Кризис завершается и уже входит в фазу деэскалации. Воевать никто не будет, это никому не выгодно. Даже просматриваются контуры будущей конфигурации сил. Как ни странно, многие оказываются в выигрыше. Байден сможет рассказывать о том, как он предотвратил начало мировой войны. Имидж президента-миротворца будет ему очень кстати после позорного бегства из Афганистана. Россия признает ЛДНР, и в отношении народных республик образуется долгосрочная определенность. И даже Лукашенко восстановил часть международной субъектности, став вновь востребованным на внешнеполитической арене.

Разве что Украина уже потеряла большие деньги в связи с бегством капитала с территории, которая потенциально могла оказаться зоной боевых действий. Но она в глобальной политике по-настоящему уже мало кому интересна.

Тем временем: США рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Белоруссию