Никита Соколов
Автор
Родился в Москве. Получил историческое образование в Российском Университете Дружбы Народов. В настоящее время обучается в РУДН на кафедре сравнительной политологии.
Последние публикации
Новороссия и Слобожанщина должны быть в России, Галичина — под её контролем
Писатель, член писательских союзов СССР, современной России и Черногории, основатель Русского общества им. А. Пушкина Сергей Сокуров рассказал ИА REGNUM об истории и ликвидации русского движения в Галичине, о развитии русофобии среди жителей б. УССР и граждан России. ИА REGNUM: Вы являлись...
28 октября 2022
Крис Роман: Гитлер делал Европу Judenfrei. ЕС делает её Russenfrei
Бельгийский политолог и публицист Крис Роман рассказывает о жизни в Донбассе, о воссоединении новых регионов с Россией, а также делится мнением о политике Евросоюза в отношении русских и инакомыслящих. ИА REGNUM: Вы недавно вернулись из Донецка. Как Вы можете описать настроение населения в Донбассе...
13 октября 2022
Дандыкин: моряки Черноморского флота России выполнили поставленные задачи
Российские войска оставили остров Змеиный в порядке жеста доброй воли и ввиду нецелесообразности его обороны. Об этом 8 июля ИА REGNUM заявил военный эксперт Василий Дандыкин. «Уже было объявлено, и официальную точку Минобороны вы знаете. «В порядке доброй воли», для того чтобы никто не говорил...
8 июля 2022
Вывод наших сил с острова Змеиный не создаст больших проблем
Ранее стало известно о выводе российских сил с острова Змеиный, который успешно удерживался еще с первых дней специальной операции. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в интервью ИА...
8 июля 2022
Алина Липп: «В России гораздо больше свободы, чем в Германии»
Немецкая журналистка Алина Липп ответила на несколько вопросов, связанных с её биографией и Германией. Как она оказалась в Донбассе, как работает «незыблемая» западная свобода слова, как относятся к России русские немцы и другое — в интервью ИА REGNUM. Вы жили в Германии. Что побудило вас, девушку...
6 июня 2022
Адвокат: властям Казахстана могут быть нужны провокаторы-русофобы
В последнее время приходится всё чаще слышать о растущей русофобии и антирусских акциях в Казахстане и других бывших азиатских республиках Советского Союза, часто подогреваемых в том числе и со стороны их руководства. При этом пророссийски настроенные жители региона подчас подвергаются репрессиям...
13 мая 2022
Эксперт: Выплаты России по евробондам никак не связаны с угрозой дефолта
Выплаты по евробондам никак не связаны с возможным объявлением России дефолта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. «С выплатой евробондов дефолт не связан. Нам важно...
29 апреля 2022
Чтобы уничтожить Запад, нужно просто дать ему делать то, что он делает
Беседа с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным о двойных стандартах Запада в освещении специальной военной операции ВС России на Украине, о том, в чём состоит трагедия Европы, об убийственных для Запада «нефтедолларах» и о необходимости пресечения деятельности...
21 апреля 2022