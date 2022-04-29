Москва, 29 апреля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Выплаты по евробондам никак не связаны с возможным объявлением России дефолта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«С выплатой евробондов дефолт не связан. Нам важно показать миру, что как бы это многим не хотелось, но экономика России не рушится. Наша страна помнит, что отдавала долги и Царской России, и России Советской. Потому и по этим обязательствам платить придётся», — заявил эксперт.

Напомним, что министерство финансов России исполнило обязательства по евробондам, выплаты прошли в долларах.