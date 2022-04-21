Беседа с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным о двойных стандартах Запада в освещении специальной военной операции ВС России на Украине, о том, в чём состоит трагедия Европы, об убийственных для Запада «нефтедолларах» и о необходимости пресечения деятельности враждебных для России СМИ во время проведения спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

Ввиду обострения международной напряженности, когда Россию обвиняют во всех смертных грехах, вновь встает вопрос о двойных стандартах Запада. Что Вы можете сказать на этот счет?

Конечно же, вопрос «есть ли на Западе двойные стандарты» — умозрителен, потому что там уже и тройные, и четверные стандарты есть. Вообще, с точки зрения лицемерия, Запад может давать мастер-классы, на самом деле.

Всё бы хорошо, но проблема состоит в том, что двойные стандарты всегда сопровождаются потерей ментальной суверенности, что очень сильно отражается на социальном и экономическом статусе разных стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Двойные стандарты

Вот Европа, Европейский союз — типичный хрестоматийный пример того, что происходит со странами, когда они начинают лгать себе и другим. Есть Брюссель, который в значительной степени был, я считаю, коррумпирован Соединенными Штатами, которые пытаются издалека руководить национальными экономиками. Есть экономики европейских стран, политические системы разных стран, которые вынуждены подчиняться Брюсселю.

Трагедия Европы состоит в том, что там достаточно мало политиков. В последнее время выделились два, это Александр Вучич и Виктор Орбан, которые последовательно проводят линию на суверенизацию своих стран.

Достаточно посмотреть, как сильно они третируются своими европейскими «собратьями», которые чуть ли не гордятся тем, что фактически действуют в интересах так называемой «атлантической оси» и в формате «атлантической солидарности», по сути разваливая европейские национальные экономики в интересах внешних акторов, а именно Вашингтона и Лондона.

Что в условиях такой жесткой информационной войны может сделать наше государство? Особенно если мы говорим о двойных стандартах, есть ли смысл апеллировать к прецедентам?

В жесткой информационной войне и вести себя нужно жестко, сочетая эту тактику с применением «мягкой силы». Не зря нынешние наши сложные взаимоотношения с так называемым «коллективным Западом» называют гибридной войной, потому что она уже не совсем информационная.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная война

Конкретные примеры: мы уже достаточно умело уходили и ушли с начала нулевых годов от финансовой зависимости от Запада, но не до конца, что и показывают нынешние события. Если перед МВФ у нас нет долговых обязательств и мы суверенны с точки зрения экономики, то наша финансовая система, к сожалению, осталась частью мировой системы, которая подчиняется диктату доллара. За это мы сейчас и страдаем.

Но заморозка валютных резервов России, которая была произведена, прежде всего губительна для тех стран, которые это сделали. Для США, потому что подрывает доверие к доллару, а доллар — это валюта на доверии. Вот сейчас наша главная задача сделать так, чтобы отойти от монополии доллара и евро и применять в дальнейшем многоступенчатую систему работы с национальными валютами, и мы успешно, на мой взгляд (пока во всяком случае), этого добиваемся.

Может ли переход большинства стран мира на расчеты в национальных валютах «убить» экономику США и убить легендарнейший «нефтедоллар»?

Дестабилизировать экономику США достаточно легко, потому что те действия, которые сейчас предпринимают американцы, сами по себе самоубийственны. То есть не надо там что-то «убивать» целенаправленно, достаточно не мешать «западным партнёрам» делать то, что они и так делают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Условия

Запад давно живёт в соответствии с моделью, когда признаком экономической развитости стран является безудержное кредитование. Они все живут в долг, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на уровень закредитованности так называемых «развитых стран». Сразу становится понятным, что эта система имеет все признаки финансового мошенничества — пирамиды.

Украина хорошо и наглядно это показала. Ведь что делали украинцы, когда решили встроиться в эту западную систему? Они стали активнейшим образом просить и брать в долг, подразумевая, что чем больше они будут должны западным странам, тем больше западные страны будут о них заботиться и всячески прикрывать, надеясь, что Украина им отдаст эти деньги.

Но западные страны живут по такому же принципу. Они создали эмиссионные центры, которые выпускают необеспеченную валюту — евро и доллары, и любой человек, любая страна, на территории которых действовали финансовые пирамиды, понимают, что действие этой финансовой схемы заканчивается ровно тогда, когда люди понимают, что их обманули.

Судя по тому, как ведут себя многие страны — Индия, Китай, Россия, Иран, и так далее, они уже поняли, что их обманули, и потихонечку начинают выходить из состояния финансовой зависимости от так называемых «развитых стран», которые продолжают настаивать и делать вид, что всё нормально. Боюсь, что сколько веревочке не виться, конец уже близок. То есть финансовая пирамида «доллар: мировая валюта» разваливается.

Может ли такой кризис, жизненно опасный для Соединенных Штатов, привести к их попытке каким-то силовым способом сохранить своё господство?

Конечно, уже приводит. А разве нынешняя ситуация с Россией не является тому ярким свидетельством?

Нет какого-то именно мирового военного конфликта, это я имею в виду.

А с кем мы воюем на Украине?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Но там же нет прямой войны…

Восемь лет украинские ВСУ и нацбаты тренировали инструкторы НАТО, которые и сейчас осуществляют непосредственное руководство некоторыми операциями. Непосредственно воюем.

Это же гибридная война, там же нет американской армии.

Нас тоже «там не было» восемь лет. В реальности там были все.

То есть Вы считаете, что такая война, как Вторая Мировая, в данной ситуации маловероятна?

Почему? Вероятно все. Судя по уровню интеллектуального развития наших западных партнёров и их эмоционально-истероидному статусу, я не исключаю и каких-то суицидальных вещей.

Вернемся к теме информационных войн. Как в данной ситуации государству могут помочь СМИ?

Во-первых, для того, чтобы они могли помочь государству, сначала государство должно им помочь: либо создавать комфортные коммерческие условия для того, чтобы они жили и процветали, либо субсидировать их. Многие средства массовой информации получают государственные субсидии, особенно в регионах, именно поэтому у нас такая развитая медийная сетка на местах.

В свою очередь, СМИ должны вести себя ответственно. Этому обычно помогают различные журналистские кодексы, о которых мало кто слышал, а напрасно, потому что на самом деле это очень действенный метод: достаточно ввести эти условия в контракт при приёме на работу журналистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньюс

И, безусловно, необходимо проводить политику, строго пресекающую деятельность СМИ, существующих на иностранные деньги и являющихся иностранными агентами.

Вы, наверное, заметили, что градус напряжения в обществе сильно упал, когда из информационного поля были выведены разные там «Эхо Москвы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и так далее? Эта мера, безусловно — чрезвычайная, поскольку в нормальных условиях, невоенных условиях, можно допустить определенный процент таких медиа. Но в условиях военных, когда требуется полное сосредоточение на предмете, разрешать вещать таким медиа — гражданское самоубийство. Собственно, поэтому это и произошло.

К правам человека и свободе слова это не имеет отношения. Это инстинкт самосохранения.

Могут ли как-то обычные неравнодушные люди помочь в информационной войне?

Конечно. Сейчас любой человек может стать средством массовой информации, достаточно зарегистрироваться в какой-нибудь социальной сети. Вот я, например, — средство массовой информации (смеётся).