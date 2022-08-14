Немецкая журналистка Алина Липп ответила на несколько вопросов, связанных с её биографией и Германией. Как она оказалась в Донбассе, как работает «незыблемая» западная свобода слова, как относятся к России русские немцы и другое — в интервью ИА REGNUM.

Из личного архива Алины Липп Алина Липп

Вы жили в Германии. Что побудило вас, девушку, которая до 18 лет разговаривала исключительно на немецком, заинтересоваться Россией и начать изучение русского языка?

У меня русский отец и немецкая мать. Я иногда бывала в России, поэтому у меня есть связь с этой страной.

Почему Вы отправились в Донбасс?

Чтобы своими глазами посмотреть на то, что там происходит, чтобы понять ситуацию, почему она не решается в течение восьми лет. И осталась там, когда поняла, что происходит, и что немецкие СМИ совершенно ничего об этом не сообщают.

Что Вас больше всего поразило в Донбассе?

Что в Донецке и Луганске, а также в серой зоне, погибают люди — уже восемь лет. Их убивает Украина, но на Западе об этом молчат.

То есть Вы были свидетелем совершения военных преступлений?

Я не видела своими глазами, как их убивали, но ведь там видны последствия — разрушенные дома, люди без ног и так далее.

Что Вы считаете необходимым предпринять по отношению к тем людям, которые запятнали себя как военные преступники на территории Донбасса?

Их должны судить.

Как в Германии отреагировали на то, что вы завели блог «Новое из России»?

В СМИ началась травля, против меня возбудили уголовное дело. Власти закрыли не только мой банковский счет и конфисковали все средства на нём, но и банковский счет моего отца.

Бундестаг. Берлин

По телевидению постоянно утверждают, что всё, о чем я пишу, — ложь, а на меня наклеили ярлык сумасшедшей.

То есть начали преследовать и Ваших родных?

Да. В данном случае — моего отца.

Как же свобода слова, которую возвели в абсолют на Западе?

На Западе давно уже нет никакой свободы слова. Уже много лет. Особенно в Германии.

Это страна, которая больше всех в мире удаляет и запрещает ролики на видеохостинге YouTube. Больше нет таких стран, которые удаляют материал в таком количестве. Особенно в последние годы было закрыто очень много ютуб-каналов, преследовались журналисты, которые выступили против государства. Всё это длится уже несколько лет.

Что Вас ждёт, если вы вернетесь в Германию?

Я не знаю, что именно. Конечно, меня не предупреждали, что со мной хотят сделать.

Но я знаю, что других людей задерживали без оснований, бросали в тюрьму или в психиатрическую лечебницу. На них оказывают сильное давление.

Много ли немцев при определенных условиях, таких, как резкая исламизация, падение жизненного уровня, каких-либо других негативных явлениях согласились бы приехать на постоянное место жительства в Россию?

Очень много. Несколько тысяч. Меня постоянно спрашивают о том, как можно переехать в Россию, именно коренные немцы. И очень многие уже переехали за последние годы. Существуют даже немецкие поселения, хотя это, возможно, были и русские немцы, которым переехать легче и получить какие-то разрешения на проживание.

Сейчас и коренные немцы хотят переехать, но им это сделать невозможно, потому что если в России у тебя нет родственников, то нужно получать разрешение на временное проживание (РВП), а количество РВП ограничено квотами.

Mcc-moscow.ru Разрешение на временное проживание

И ты получаешь это РВП только, например, через три года, а до этого момента стоишь в очереди со всеми своими успехами. И каждые три месяца тебе надо уезжать из страны, с визой. И это очень большая проблема.

То есть немцам в принципе хочется жить в России, очень многим. Я, например, провела опрос в своём телеграм-канале, и порядка 30 тысяч немцев ответили, что они по-настоящему хотят переехать в Россию.

Не просто как «может быть», но «обязательно хочу переехать».

Но им это в принципе невозможно, это самая большая проблема. Нужны какие-то специальные программы для переселения в Россию таких людей.

Это именно немцы или это проживающие в Германии русские?

Это именно коренные, «немецкие» немцы.

Касательно русских немцев. Как они относятся к войне в Донбассе, вообще к России?

Большинство из тех, кого я знаю, поддерживают Россию и поддерживают специальную военную операцию, и много есть тех, что переехали обратно в Россию в последние месяцы.

Сколько вообще сейчас проживает русских в Германии?

Где-то 3,5 миллиона. Ещё больше русскоязычных — порядка 6 миллионов.

То есть это очень значительная цифра?

Да.

Что Вам видится в качестве позитивных сторон в России и что в качестве негативных?

Интересный вопрос… Мне нравится, что в России есть еще свобода слова (смеется). В России есть свобода слова, вообще больше свободы, чем в Германии. Например, бюрократия улучшается в последние годы, но можно еще что-то облегчить для людей. Чувства ответственности, как в Германии, немного не хватает (смеется).

Пресс-служба партии «Единая Россия» Центр гуманитарной помощи в Херсоне

Вы являетесь носителем двух менталитетов — немецкого и русского. Что, на Ваш взгляд, хорошо было бы русским заимствовать у немцев и наоборот?

Это то, о чем я только что говорила, — чувство ответственности, пунктуальность. Если обещаешь что-то, даже в бизнесе, например, доставка будет через неделю, в определенный день, к такому-то часу, то в России это в принципе очень плохо работает.

Потом через несколько дней звонят и говорят: «Нет, у нас были проблемы, еще не готово, будет через две недели только». Или если даже говорят, что приедут завтра в 12 часов, — не приезжают, а приезжают только вечером. Вот такие вещи бывают нередко в России. В Германии такое невозможно.

Если обещаешь, договариваешься, то это обязательно так и будет. И это гораздо эффективнее, лучше для бизнеса, чтобы зарабатывать, лучше жить.

Что заимствовать немцам у русских? Русские — духовный народ. Они больше ценят отношения между людьми, чем в Германии. Вот там, например, соседи безразлично относятся друг к другу, никто не знает, как друг друга зовут, даже если живут рядом в течение 20 лет. И поэтому там у людей меньше радости.

В России больше тепла в отношениях. Например, можно прийти к соседу, собрать 10 человек и вместе пойти на барбекю. В Германии такого не бывает. Поэтому немцы часто, можно сказать, жесткие по характеру. Одинокие, жесткие и холодные. У русских людей менталитет гораздо теплее.