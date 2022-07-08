Российские войска оставили остров Змеиный в порядке жеста доброй воли и ввиду нецелесообразности его обороны. Об этом 8 июля ИА REGNUM заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Фотонак Остров Змеиный

«Уже было объявлено, и официальную точку Минобороны вы знаете. «В порядке доброй воли», для того чтобы никто не говорил, что мы блокируем пути выхода перегрузки украинской пшеницы.

Это Украина все время говорит, что Россия мешает, а мы говорим, что главный момент в том, что заминированы все фарватеры. Они накидали мин, и, на мой взгляд, как человека, имеющего отношение к флоту, Украина своими силами их разминировать не сможет, у них просто нет для этого необходимых сил и ресурсов.

Но это уже проблемы Украины и ее союзников. Мы дело своё сделали. На мой взгляд, есть еще проблема военной целесообразности, потому что сейчас поступили американские системы залпового огня, которые позволяют бить на расстояние 70 километров и больше. Также в устье Дуная могут их расположить (если уже не расположили), и гаубицы M777, которые стреляют на расстояние до 40 километров.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

Остров Змеиный достаточно далеко находится от Одессы, но очень близко по отношению к Измаилу и к территории Румынии. В общем, наш героический гарнизон Змеиного туда был определен, когда мы фактически без сопротивления в начале СВО заняли остров, уже отразил три штурме. Украина понесла существенные потери в самолетах, вертолетах. В том числе практически был уничтожен морской спецназ ВСУ.

Отбивать атаки ВСУ, в особенности артиллерийские, гаубичные, — это значит подвергать риску людей, которые там находятся. Поэтому вывели гарнизон как из политической целесообразности, так и из военной.

Любое размещение украинской какой-либо структуры вооруженной или попытки будут пресечены нашими силами, флотскими ракетами, «Бастион» или «Бал», особенно первыми, и ВКС.

Потому остров будет необитаемым.

Теперь мяч на стороне Украины, и как они будут на всё это реагировать с точки зрения разминирования фарватера, опасений нашего десанта.

Потому что пшеница сейчас идёт скорее всего баржами вверх по Дунаю, перегружается на колесный транспорт.

Что касается пшеницы, это мизерный процент от всей пшеницы, и никакой угрозы мирового голода именно из-за украинской пшеницы не существует. Здесь в большей степени может сработать фактор влияния самой России: Владимир Путин заявил, что, согласно прогнозу, мы можем поставить 50 млн тонн на рынок, но это сложно из-за объявленных самим Западом санкций против нашей страны.

Alexxx Malev Сухогруз

Так что здесь сошлись такие компоненты. Соответственно у нас есть возможности на этом направлении: Кинбурнская коса под нашим контролем — это рядом с Очаковым. Следующие задачи могут быть поставлены в Донбассе, в районе Харьковской области, в оставшейся части Запорожской области и, я так понимаю, в Днепропетровской области.

Но это уже решит Генеральный штаб ВС РФ. По сути дела, такое решение уже состоялось, и мы ждём реакции со стороны Киева и центров принятия решений (Вашингтон, Брюссель). Как они будут реагировать, мы увидим в ближайшее время.

Я хочу еще раз подчеркнуть мужество моряков-черноморцев, которые в таких сложных условиях смогли выполнить свои задачи по мониторингу за надводной и воздушной обстановкой, отразили 3 штурма на этот маленький, скалистый островок».