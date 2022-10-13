Бельгийский политолог и публицист Крис Роман рассказывает о жизни в Донбассе, о воссоединении новых регионов с Россией, а также делится мнением о политике Евросоюза в отношении русских и инакомыслящих.

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ИА REGNUM: Вы недавно вернулись из Донецка. Как Вы можете описать настроение населения в Донбассе перед референдумом?

Крис Роман: Я был там за неделю до референдума, знаю Донецк уже много лет, и за восемь лет я не встретил там ни одного человека, который хотел бы вернуться под власть Киева. Я бы назвал чудом, что проголосовало не 100, а 97% населения.

У всех людей просто ненависть к киевскому режиму. В день, когда я приехал в Донецк, погибло 16 человек. Люди очень злы на киевский режим и никогда не вернутся под его власть, они страдали от него слишком долго. Это то, что я сам видел.

Когда едете от границы с Россией до Донецка по дороге, впереди асфальт, справа поля, слева поля. И однажды вечером, когда мы ехали по этой дороге, я увидел слева большое зарево. Водитель сказал, что туда прилетели две ракеты, запущенные бандеровцами. У меня сразу же появился вопрос — если бы они попали на 500 метров ближе, то мы бы погибли?

В Донецке я остановился в гостинице Park Inn. Я слышал, что на днях по ней стреляли ВСУ. Я там был неделю назад. И каждые пять минут я слышал взрывы.

Александр Погожев ИА REGNUM Обстрел центра Донецка

В Донецке нет воды, мне приходилось помогать подруге носить воду с улицы, за 500 метров от дома, по 30 литров. Я прекрасно понимаю, как живет там местное население. Это, конечно, ужасно. Сейчас там тяжелее, чем в 2014 году. Я сам всё видел, я был на улице, это страшно. Мы каждые пять или десять минут слышали взрывы, потому что обстреливали наш район. Они стреляют просто так. Так киевский режим продолжает уничтожать Донецк.

То есть ВСУ обстреливают не конкретно военные цели, а просто терроризируют город?

Да, это абсолютная правда. Это терроризм. Ракеты, что падают на Донецк, в основном американские — это РСЗО HIMARS. Также для обстрела города используются 155-мм гаубицы западного производства. Оружие блока НАТО с помощью солдат киевского режима убивает мирных людей. Я это видел. Также разрушено много жилых домов.

Как Вы оцениваете отношение к этому со стороны ЕС и населения ЕС? Вас как-либо санкции коснулись как официальные, так и неофициальные?

Я в курсе, что в Евросоюзе уже заявили о том, что все, кто участвовал в выборах в качестве наблюдателей, должны быть осуждены. Я звонил одному своему французскому другу, который там был, я знаю его много лет, и он мне сказал по телефону, что он не хочет говорить, когда он вернется во Францию. Потому что его ждет во Франции суд и блокирование счета в банке, а также повышенный «контроль» за налогами.

Я могу сказать, что у меня тоже был такой опыт. Как только началась спецоперация, сразу же обо мне в газетах Бельгии стали писать негативные статьи. После этого через социальные сети я стал получать угрозы, меня обещали найти и убить. Западная пресса говорит о России только негатив, мол, русские убивают и насилуют мирных граждан, детей. Люди стали преследовать меня, ведь я стал «агентом Путина».

Евросоюз для меня — террористическая организация, как и НАТО. Страны ЕС и США помогают Киеву, чтобы он еще больше убивал мирных людей в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Я понимаю, что это война, но когда цель заключается просто в убийстве мирного населения, то это уже терроризм. Еще хочу добавить: я ни в коем случае не поддерживаю Гитлера, но даже он не стрелял в своих. Киев, по сути, стреляет по своим же людям.

В случае моего возвращения в Евросоюз меня ждут проблемы. Я запросил паспорт ДНР и России, чтобы в ЕС не смогли меня задержать. Потому что если я приеду в Евросоюз без российского паспорта, то власти могут забрать у меня бельгийский загранпаспорт, и я останусь в Бельгии. Я знаю девушку из Англии, Роуз Джордан, она была на конференции в Луганске. И в Англии решили, что она больше не сможет уехать. Потом Грэм Филлипс, журналист, ему заблокировали банковские счёта за его журналистскую деятельность. Алина Липп, немецкая журналистка, которая сейчас находится в Донбассе, если она вернется в Германию, то ее могут отправить в заключение. То же с Томасом Рёпером. Подобного и мы ожидаем при возвращении. В Латвии Руслан Панкратов в тюрьме уже три месяца — он просто сделал репортаж о том, что он видел в Донбассе, ни больше ни меньше.

Я был на похоронах Дарьи Дугиной, мы знали друг друга лично, и русские дипломаты меня предупредили, что меня могут взорвать так же, как и её. Вспомните, когда США объявили войну Японии, они поместили 300 000 японцев в лагеря. Представьте себе, что это возможно и в Евросоюзе. Аушвиц, Берген-Бельзен и Равенсбрюк до сих пор не уничтожены и готовы в случае необходимости принять неугодных.

Может быть, это фантастика. Я надеюсь, что я ошибаюсь, но мы сейчас живем в эпоху беззакония. Это значит, что суд может принимать любые решения, всё, что захочет. Есть пример русских беженцев, которые не хотят воевать на фронте и бегут из России — Бельгия решила, что они не могут находиться в Бельгии, поэтому въезд в нее закрыт. Русские не получают визу в Бельгии, не могут ни работать там, ни посещать её в качестве туристов.

80 лет назад Гитлер объявил Европу «judenfrei», сейчас Евросоюз решил, что Европа должна быть «russenfrei» — без русских.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Я уверен, что люди, которые, как и я, 20 лет сражаются за дружбу между Европой и Россией, будут вынуждены жить в России, потому что находиться в Европе им просто будет опасно. Я жалею, что до установления дружеских отношений между Европой и Россией очень далеко.

То есть, исходя из того, что Вы сказали, и из того, как действуют страны Евросоюза, можно сказать, что железный занавес в этот раз опустился со стороны Запада?

Что я вижу — так это то, что железный занавес будет еще хуже, чем во время холодной войны. Ведь я жил в то время. Даже Финляндия закрыла границы для русских, чего ранее не было.

Западные страны полностью делают то, что говорят им из США, а США уничтожают экономику Евросоюза. Урсула фон дер Ляйен и ее соратники абсолютно некомпетентны как политики. Они не могут встать на один уровень ни с политиками, что были на политическом Олимпе Европы 20 лет назад, ни с такими, как Ангела Меркель. Я, конечно, не сторонник Меркель, но она была настоящим политиком. На Западе очень много политиков сейчас показали, что не имеет никакого значения, как народ думает и за что он голосует, — «мы все равно будем помогать киевскому режиму».

Я уверен, что спецоперация не окончится раньше, чем произойдет демилитаризация НАТО. Если российская армия этого не сделает, то угроза будет существовать всегда.

Мы все уверены в том, что Россия победит, но цена этой победы будет очень высокой. Америка не будет сдаваться просто так. Доллар и евро на грани обвала. Я думаю, что в один момент всё сведется к ядерному конфликту. Разумеется, последствия этого конфликта будут ужасными, но после этого Россия станет центром мира и самой лучшей страной для жизни.