Наталья Оганова
Последние публикации
Армянская диаспора осталась без связи с Родиной
В конце нынешнего июля премьер-министр РА Никол Пашинян подписал указ об увольнении более десяти ведущих чиновников из офиса комиссара по делам диаспоры. Среди них главы управлений армянских общин Европы и ближнего зарубежья, начальники отделов по Западной Европе, Южной Америке, Австралии, Ближнему...
9 сентября 2020
Кому мешает российское телевидение в Армении
16 июля парламент Армении во втором и окончательном чтении подавляющим числом голосов принял законопроект «Об аудиовизуальных медиа», призванный регламентировать вещание иностранных телеканалов в местном эфире. А это значит, что с января следующего года из общественного мультиплекса будут выведены...
7 августа 2020
Розалия Абгарян: 9 мая – самый счастливый день в моей жизни
В Армении трудно найти человека, который не слышал бы о ветеране Великой Отечественной войны, заслуженной учительнице Армении Розалии Сергеевне Абгарян, которая в свои 97 лет продолжает активно участвовать в различных общественных мероприятиях. Не случайно на параде в честь 70-летия Великой Победы...
11 марта 2020
Кто «крышует» активистов ЛГБТ в Армении?
В один из теплых майских дней в крупнейшем книжном магазине Еревана должна была состояться презентация книжки-раскраски «Мое тело — это личное», предназначенной для детей в возрасте от трех до шести лет. И если титульное название скандальной брошюрки интригующе обрывалось на середине недосказанной...
14 июня 2019
Кто хочет вытеснить российские телеканалы из армянского эфира?
Когда года полтора назад директор Дома-музея Ованеса Туманяна Нарине Тухикян-Хачатурян призывала к «самолюстрации» тех, кто был против инициативы блока «Елк» по поводу исторического переименования улиц Еревана, ее пассаж остался без внимания. И хотя противников своей идеи она называла жертвами...
7 мая 2019
Бессмертный полк в Ереване готовится к маршу в четвертый раз
Седовласым ветеранам трудно было поверить, что этот праздник со слезами на глазах предан забвению. Впрочем, через несколько лет справедливость всё же восторжествовала. И в праздничных торжествах теперь традиционно принимают участие не только бывшие фронтовики, но также жители и гости нашей столицы...
6 мая 2019
Иван Волынкин: я покидаю Армению с незабываемыми яркими воспоминаниями
Господин Волынкин, подходит к концу срок Вашей дипломатической службы в Армении. Какие важные события Вы можете назвать в российско-армянском сотрудничестве, которые произошли за эти годы? Важнейшим компонентом всего комплекса российско-армянского сотрудничества был и остается доверительный диалог...
2 апреля 2018
Ратмир Льянов снимает фильм о героях Малгобека
Он погиб 10 февраля 1943 года при защите города Малгобек, который называют «воротами Кавказа». По свидетельству очевидцев, «днем там было темно от дыма, ночью же светло от пожарищ, а бои шли за каждую улицу и каждый дом». О подвиге Малгобека, вручая в ноябре 2007 года почетную грамоту «Город...
13 мая 2016