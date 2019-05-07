Когда года полтора назад директор Дома-музея Ованеса Туманяна Нарине Тухикян-Хачатурян призывала к «самолюстрации» тех, кто был против инициативы блока «Елк» по поводу исторического переименования улиц Еревана, ее пассаж остался без внимания. И хотя противников своей идеи она называла жертвами пропаганды с ограниченным мышлением, адекватного ответа не последовало, поскольку подспудно назревали переломные политические события.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но недавний призыв Нарине Тухикян-Хачатурян, уже в статусе депутата Национального собрания РА от фракции «Мой шаг», связанный с ограничением трансляции ряда российских телеканалов на территории Армении, вызвал серьезный резонанс в армянском обществе. Ведь заявленная тема претендовала на официальность, поскольку дискутировали по ней не в кулуарах законодательной власти, а во время обсуждения отчета «О деятельности Национальной комиссии по телевидению и радио за 2018 год» непосредственно на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта РА.

Кстати, первой ласточкой в этом вопросе для жителей Армении стал переход локальной версии популярной игры «Что? Где? Когда?» с русского на армянский язык, о чем в прошлом декабре на своей странице в соцсети Facebook сообщил исполняющий на тот момент обязанности министра образования и науки Араик Арутюнян.

«В свое время я раскритиковал организаторов викторины «Что? Где? Когда?» за ее проведение на русском языке. Хочу проинформировать, что до внедрения данного проекта я встретился с ведущим Кареном Кочаряном и сообщил, что с 2019 года передача будет проводиться исключительно на государственном языке», — написал он.

Несмотря на то, что мнения участников и организаторов интеллектуального шоу сильно разнились, тем не менее вскоре все сошлись во мнении о доминантном коэффициенте рентабельности, необходимом современному телевидению.

Хотя известный блогер и председатель Армянской ассоциации знатоков Тигран Кочарян отмечал, что здесь желателен разумный баланс между русскоязычной и армяноязычной версиями. А господдержка неармяноязычных передач и неформальных движений должна находиться для властной вертикали в рамках общего понимания внешних государственных приоритетов страны, а не личных симпатий министра или премьера.

Что касается телевещания на иностранных языках, то разговоры об этом не стихают еще с начала нулевых годов, когда парламент РА принял закон «О телевидении и радио», значительно ограничивающий эфирное время иноязычных передач. По словам тогдашнего руководства, это было сделано для поддержания творческой интеллигенции, занятой созданием теле‑ и радиопродукта собственного производства. Хотя качество, например, отечественных сериалов, где обычно раскручивается преступно-уголовный сюжет, совершенно не соответствует той высокой планке, о которой постоянно говорят представители от искусства. Кстати, несколько лет назад генерал-лейтенант Алик Саркисян в бытность свою начальником полиции РА заметил, что криминогенная обстановка в республике напрямую зависит от криминальных сериалов, которые массово тиражируются в период прайм-тайма на каждом армянском телеканале. То есть на отечественном ТВ бизнес и рейтинги сумели-таки отвоевать себе главенствующие позиции, потеснив при этом художественно-этические нормы и моральную значимость общественно-социальных передач.

Между тем и сегодня жители нашей страны продолжают жаловаться на засилье отечественной и индийской продукции сомнительного качества на местных телеэкранах, о чем свидетельствует проведенный недавно на улицах столицы опрос.

«Я давно не смотрю низкопробный ширпотреб по армянскому телевидению. Потому что через одну-две серии добрая старая Армения почему-то превращается в Чикаго 20-х годов, где каждый второй сосед по подъезду становится, образно говоря, гангстером, мечтающим пристрелить тебя из своего пистолета, — говорит преподаватель истории из Котайка Ерванд Залибекян. — И это при том, что Армения настолько мала, что мы все тут или знаем друг друга, или приходимся родственниками друг другу. То есть у нас даже теоретически не может быть такого количества преступников. Остается только удивляться больной фантазии режиссеров и сценаристов, придумывающих этот бред по заселению нашей страны садистами, убийцами, ворами и подонками. А потом возмущаемся росту преступности в стране. Меня интересует вопрос: для какой аудитории снимают армянские сериалы? Кто диктует производителю свои вкусы и предпочтения?»

Не менее категоричны в высказываниях и столичные горожане, отмечающие, что сначала надо навести порядок на собственном телевидении, а уж потом анализировать деятельность иностранных телеканалов.

«Я совершенно не против разнообразия. Наряду с армянскими мне интересно смотреть в том числе и российские каналы, а также BBC, Euronews, CNN, Bloomberg TV, где я узнаю новости зачастую в альтернативной интерпретации. Правда, о ликвидации последних, как я поняла, речи нет. В то время как российские каналы предлагают закрыть из-за их якобы враждебного отношения к Армении, — говорит старший экономист одного из банков Еревана Лилит Оганесян. — Вместе с тем нелишне заметить, что угрозу нашей вековой культуре нужно ждать с другой стороны. Во всяком случае мой десятилетний сын выучил армянский блатной жаргон не из российских сериалов. И мне, как матери, теперь приходится с этим бороться, вычищая из его детского сознания чей-то далеко не литературный лексический кикс. Лучше бы прикрыли производство «армянской фабрики грез» вместо предложения закрыть российские телеканалы».

Это не первая попытка отлучить армянского зрителя от российского телевидения. Так, в январе 2001 года на привычной «кнопке» вместо передач ОРТ уже появлялась черно-белая рябь, но сей факт объяснили тогда техническими проблемами и финансовыми задолженностями. Помнится, даже пресс-секретарь президента РА выступил со специальным комментарием, где подчеркнул, что прекращение ретрансляции не обусловлено какими-либо политическими причинами. Однако известный писатель, лауреат Госпремии СССР Зорий Балаян в те дни отмечал: «Я к этому отношусь, как к очередному нонсенсу, нелепости какой-то. А то, что интеграционные нити оборвались по известным причинам, еще не означает, что прекратилась интеграция сердец». Сегодня эти слова в какой-то мере перекликаются с тем, что происходит в нынешней реальности.

«В некоторых программах российских телеканалов, с которыми у Армении есть контракты (а это ОРТ, «Росcия-1», «Мир»), прослеживаются политические призывы антиармянского содержания. Возможно ли ограничить или отключать транслирование этих каналов в период показа антиармянских программ, вызывающих враждебность по отношению к армянам?» — озаботилась вопросом Нарине Тухикян-Хачатурян, показав тем самым уровень своего инженерного дилетантизма.

Ведь в принципе современные технические средства легко позволяют обойти данную проблему, поскольку, кроме телебашни, существуют спутниковые антенны, кабельное телевидение, интернет. Если, конечно, депутат не предложит сделать Армению страной, закрытой для всех видов коммуникаций во внешний мир. Но, по всей видимости, до этого дело не дойдет. Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян хотя и подтвердил, что это политический вопрос, тем не менее ответил пока отказом.

«Я с вами согласен, что иные материалы создают определенную угрозу для информационной безопасности Армении, — подчеркнул он, одновременно отметив, что такие страны, как Украина и Грузия, уже реализовали подобную идею, за что им пришлось поплатиться частью своих территорий. — Вопрос в том, готовы ли мы пойти на это и заплатить такую же высокую цену, что и названные государства? Возможно, придет время, когда мы окажемся в более благоприятном положении и тогда сможем реализовать данную идею. А пока должны умело балансировать, так как в настоящий момент у нас предостаточно других проблем. Поэтому поддержание статус-кво при трансляции указанных программ считаю наименьшим из зол».

Конечно, это не бог весть какие серьезные гарантии для сотрудничества с нашим стратегическим партнером. Первыми шуткой разрядили обстановку пользователи «Фейсбука», во-первых, назвав предложение отключить нежелательные телеканалы страусиной политикой, а во-вторых, направив через ФБ председателю НС РА Арарату Мирзояну открытое письмо, где с юмором попросили уточнить вопросы территориальной целостности Армении в случае отказа от российского телерынка. В первую очередь сетевую аудиторию интересовало: какие территории будут потеряны; на основании какого документа будут закреплены данные потери; а также существует ли реальная угроза того, что 102-я российская база в Гюмри прибегнет к агрессивным действиям против Армении, если будет ограничена или прекращена трансляция «вредоносного» российского телевещания на Армению? В общем, было бы смешно, если бы не было так грустно, поскольку в сложившейся ситуации самыми трезвомыслящими оказались не политики-законотворцы, а обычные блогеры и активисты, для которых, кстати, закрытие российских каналов не представляет особой головной боли. Ведь всю информацию они давно черпают не из «зомбоящика», а из интернета, где им намного комфортней и привычней. В отличие от представителей старшего поколения, которые по-прежнему читают бумажные газеты и смотрят телевизор.

Впрочем, шутки шутками, но данный вопрос следует рассматривать гораздо шире: кто и на основании какого документа манипулирует сознанием своих сограждан, которые имеют право на свободу выбора интересующей их информации? Почему претензии, связанные с угрозами информационной безопасности Армении, предъявляются только российским телеканалам, а не их западным и заокеанским собратьям по медиацеху — BBC, Euronews, CNN… Кстати, чуть позже директор межгосударственной телерадиокомпании «Мир», акционером которой является правительство РА, Меружан Саркисян отметил, что разговаривал с депутатом Тухикян-Хачатурян после ее резонансного заявления и попросил уточнить конкретные программы телекомпании, где она усмотрела антиармянскую пропаганду. Ответ был схож с конспирологической версией: подобных передач депутат на данном канале не видела, но считает необходимым говорить «об ограничениях с перспективой на будущее, при возможных случаях». Комментарии в данной ситуации, думается, излишни. Хотя если проблема ставится в такой плоскости, то впору вводить цензуру. Например, хорошо известный старшему поколению журналистов «Перечень Главлита», регламентирующий любые информационные нюансы, вплоть до температуры воды на конкретном участке озера Севан в разгар летнего сезона. Вместе с тем не стоит забывать и о самом главном: вопросы национальной безопасности страны в первую очередь находятся в компетенции органов СНБ, а не в прожектерстве новоявленных скаутов из прописавшегося в Ереване Американского университета. И, конечно, господдержка иноязычного телевещания должна рассматриваться в комплексе общего понимания внешних государственных приоритетов и задач страны, а не личных интересов того или иного депутата к определенной теме. Между тем спустя всего несколько дней после резонансных обсуждений в парламенте Армении вопроса по ограничению вещания российских телеканалов на территории нашей страны премьер-министр РА отметил, что он против этого.

«Никто не собирается ущемлять чье-либо право на выражение мнения. Но вместе с тем любая телекомпания и любое государство должны четко осознавать, что есть некоторые грани корректности. И эти грани нужно соблюдать», — прокомментировал Никол Пашинян свое видение ситуации.

«Ноев Ковчег»