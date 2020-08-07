16 июля парламент Армении во втором и окончательном чтении подавляющим числом голосов принял законопроект «Об аудиовизуальных медиа», призванный регламентировать вещание иностранных телеканалов в местном эфире. А это значит, что с января следующего года из общественного мультиплекса будут выведены три российских канала — ОРТ, РТР, «Культура» и американский CNN, рейтинг которого на территории нашей страны не особенно высок. В то время как российские каналы, согласно отчету Национальной комиссии по телевидению и радио, имеют в Армении достаточно солидную и давно устоявшуюся аудиторию.

Российское ТВ в Армении

Эта история началась более года назад, когда депутат Национального собрания РА от фракции «Мой шаг» Нарине Тухикян-Хачатурян заявила о необходимости ограничения трансляций российских телеканалов на территории Армении, поскольку они «показывают антиармянские программы, вызывающие враждебность по отношению к нашему народу». В нынешнем январе идея обрела более конкретные очертания после выступления по той же теме председателя Национальной комиссии по телевидению и радио Тиграна Акопяна, отметившего необходимость ограничения доступа к эфирной сетке иностранным телеканалам, несущим угрозу национальной безопасности Армении.

Правда, чуть позже Акопян скажет, что его слова были искажены, так как он настаивал лишь на преобладании местных телеканалов в социальном пакете общественных медиа. А вещание иностранных «собратьев» теперь будет возможно только по межгосударственным договорам. Спустя еще какое-то время, отвечая на вопрос независимого депутата Тиграна Уриханяна, он заговорил о введении понятия «языковой безопасности», благодаря чему иноязычные передачи и фильмы должны сопровождаться дубляжом или субтитрами на армянском языке, что относится в основном к русскоязычным программам и фильмам. При этом никакой антироссийской позиции, конечно, нет. А вопрос ограничения иностранного телевизионного контента является, по его мнению, предметом политических спекуляций для отдельных групп людей.

Vardan Kocharyan Уриханян Тигран Хачатурович

Видя нарастающее напряжение, свое мнение высказал и секретарь СНБ РА Армен Григорян, отметив, что в новой стратегии национальной безопасности Армении вопросы, связанные с телевидением и радиовещанием, не рассматриваются как угроза ее собственным интересам.

Впрочем, как оказалось потом, весьма успешно манипулировать гражданским сознанием могут не только иностранные каналы, но и Общественное телевидение Армении, когда выпускает в эфир, к примеру, российского оппозиционного деятеля. «Не было никакой причины показывать Алексея Навального по ОТА в связи с конституционным референдумом, который проходил в эти дни в России, — написал на своей странице в ФБ политолог Агаси Енокян. — Если бы транслировалось эксклюзивное интервью с ним, то в принципе это могло бы стать примером журналистского профессионализма, независимо от политических мотивов и взглядов. Однако были показаны какие-то фрагменты из видеоблога, где оппозиционер резко критикует кремлевское руководство и призывает бойкотировать всенародное голосование». В данном случае на государственном телевидении была искусственно создана ситуация скрытой угрозы интересам партнерских отношений двух стран. Подобную «телешалость» вряд ли можно всерьез причислить к угрозам национальной безопасности, но не в случае, когда речь заходит о главном информационном ресурсе, озвучивающем государственную политику страны.

Несмотря на то, что законотворцы отрицали и отрицают принудительный характер закрытия иностранных каналов, тем не менее этот факт в российских СМИ уже окрестили «черной меткой», выданной нежелательным медиа. Правда, местные депутаты не раз подчеркивали, что в республике все-таки останется единственный русскоязычный канал МТРК «Мир», который долгие годы работает на основе межгосударственных соглашений. Остальное вещание должно уйти в коммерческие сети, эфирную сетку которых сегодня составляют примерно 70 процентов российских каналов. В частности, по итогам прошлого года из 188 телеканалов крупнейшего кабельного оператора Армении UCOM лишь 22 были армянскими, 87 — российскими и 79 программ транслировались из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Причем, преимущественно на русском языке. Исходя из этих данных, авторы проекта вынесли свое резюме: кабельные сети полностью обеспечивают интересы русскоязычной аудитории.

Sondakika.com Телевидение

Но если ранее в иновещании виделась вероятность нежелательного пропагандистского компонента, то сегодня невольно возникает вопрос: а кто и как будет цензурировать предполагаемый «вражеский» контент сетевого телевидения? Ведь совершенно очевидно, что платные телеканалы и иже с ними абсолютно неконтролируемый интернет могут выдать любую информацию, нацеленную в том числе на подрыв устоев нашей государственности. Но этот вопрос так и остался открытым. Хотя, судя по коммерческой заинтересованности, здесь на первый план выходит не столько национальная идея, сколько монетизация предоставляемого сервиса. «Мы отнюдь не претендуем на вмешательство в законодательный процесс вашей страны. Но, учитывая новые инициативы, невольно возникает вопрос доступности кабельных пакетов для населения. Если человек посчитает, что набор каналов общественного мультиплекса не удовлетворяет его информационные потребности, то, естественно, он будет вынужден сделать выбор в пользу кабельного телевидения. Однако, согласитесь, что в Армении сегодня не каждый может себе это позволить», — отмечалось в июньском заявлении российского посольства. Последний довод носит отнюдь не риторический характер, поскольку наиболее активными поклонниками телевизионной трансляции остаются люди старшего поколения, совершенно не владеющие компьютерными технологиями. А это значит, что даже минимальный тариф в 10 долларов поставит пенсионеров перед жестким выбором: хлеба или телевизионных зрелищ. Одновременно оба удовольствия их кошелек не потянет.

По мнению политологов, не исключено, что свою лепту в формирование отечественного телемедийного пространства внесла небезызвестная миссия USAID. Это так называемая «мягкая сила», которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую политику и деловые связи в той или иной стране. Коснувшись воздействия российской пропаганды на местное население, глава ереванского офиса Агентства США по международному развитию Дебора Гризер подчеркнула, что доминирование на армянском медиарынке российских телевизионных ресурсов затрудняет распространение альтернативных источников оповещения и информации в целом. «Сложившаяся ситуация заставляет нас работать усерднее, чтобы сделать наши позиции более доступными для общественности», — заявила она в интервью радиостанции «Голос Америки» буквально за несколько дней до принятия закона. Как ни странно, подобное усердие американских представителей на армянской земле не вызвало никакой обеспокоенности ни у Национальной комиссии по телевидению и радио, ни у армянских парламентариев, ни у тех, кто по долгу службы обязан оберегать национальные интересы своей страны.

Justice.am Министр Юстиции Армении Рустам Бадасян и Дебора Гризер

Тем временем по возвращении из Москвы господин Акопян рассказал журналистам, что беседовал с российскими коллегами. Имеющиеся разногласия и различные подходы будут постепенно нивелироваться для формирования совместной информационной модели. Но как это будет выглядеть на практике, пока неизвестно. Также он заметил, что в любой стране проблема языковой и информационной безопасности становится аксиомой, если количество иностранных вещателей доминирует в бюджетной сетке. В сложившейся ситуации первое, что приходит на ум — это вопрос: по каким арифметическим законам из 27 телекомпаний государственного мультиплекса пять (CNN, ОРТ, РТР, «Культура», «Мир») составляют большинство? Но ответа на этот вопрос снова не последовало. Между тем в конце июня стало известно о том, что отечественное внешнеполитическое ведомство ведет переговоры о вещании российских каналов в прежнем формате. В свою очередь посольство РФ в РА также выразило готовность рассмотреть варианты сотрудничества в армянском эфире: «Мы готовы к диалогу и ждем ответа армянских партнеров. Тем более новый закон определенно окажет существенное влияние на информационную политику, которая является значимой частью общего комплекса отношений между двумя странами и народами. Он прямо повлияет на вещание российских телеканалов в вашей стране. Конечно, политика теле‑ и радиовещания — это внутреннее дело Армении как суверенного государства. Армянские парламентарии будут голосовать, исходя из собственного понимания интересов своего государства и народа. Россия безусловно уважает любые решения на этот счет». Однако итоги переговоров МИД, аудиенции сотрудников российской дипмиссии, встречи с депутатами вновь скрыты за семью печатями для широкой общественности. Но зато теперь точно известно, что на основании принятого Национальным собранием «Закона об аудиовизуальных медиа» из цифровой сетки армянского телевещания с января следующего года уйдут четыре зарубежных канала: американский CNN и российские ОРТ, РТР, «Культура».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»