Седовласым ветеранам трудно было поверить, что этот праздник со слезами на глазах предан забвению. Впрочем, через несколько лет справедливость всё же восторжествовала. И в праздничных торжествах теперь традиционно принимают участие не только бывшие фронтовики, но также жители и гости нашей столицы, руководство страны, политики, военные, представители общественных организаций, аккредитованные в Армении дипломатические работники, духовенство ААЦ, артисты, журналисты, курсанты военных вузов, студенты, школьники из Армении и Арцаха.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

По непостижимой закономерности май для Армении стал месяцем блестящих побед. И если конец весны завершается Днем Первой Республики, то на 9 мая приходится сразу три главных праздника: День Победы в Великой Отечественной войне, освобождение города Шуши в 1992 году и формирование Армии обороны НКР. Наследники Великой Победы продолжили славные традиции своих отцов и дедов, проявив не меньший героизм в годы карабахской войны. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится всё меньше и меньше. Их забирает безжалостное время. Как считает президент общественной организации «Клуб историков «Виктория» Лилит Асоян, для жителей нашей страны участие в майских мероприятиях имеет очень важное значение, поскольку при населении Армении по предвоенной переписи в 1,2 млн человек в армию были призваны 600 тысяч воинов, в том числе из диаспоры. С фронта не вернулись домой более двухсот тысяч человек. Для небольшой республики это были очень ощутимые цифры, а потому боль военных потерь затронула почти каждую армянскую семью, где свято чтут память о своих героях.

В этот майский день Ереван живет только Победой, его улицы расцвечиваются множеством флагов, воздушных шаров и георгиевских ленточек. Праздник выливается в народные гулянья, где со всех театральных подмостков в исполнении самодеятельных творческих коллективов звучат нестареющие песни военных лет — «Катюша», «Смуглянка», «В лесу прифронтовом», «Синий платочек», армянские победные гимны народу-победителю. А в Доме Москвы в Ереване с особой теплотой чествуют героев, которые в этот день выглядят особенно красивыми. На их гимнастерках и кителях во всю грудь блестят ордена, медали, памятные нагрудные знаки. Но главное действо происходит у монумента «Мать Армения», где возлагаются венки к Вечному огню, проходит парад, военное дефиле роты почетного караула МО РА, пролет военной техники. Около больших походных палаток разворачивается полевая кухня, где основное меню — каша, ломтик серого хлеба и фронтовые сто грамм за тех, кого уже нет с нами. Много лет подряд по традиции в палатки приходят руководители страны, чтобы посидеть за одним столом с ветеранами и поздравить их с праздником. А поздно вечером в честь воинов-освободителей ночное небо высвечивается гирляндами красочного салюта.

Впрочем, тематические мероприятия начинаются задолго до официальных торжеств. Во многих городах, общественных и научных центрах с участием ветеранов войны проводятся семинары и круглые столы, где выступают историки, политики, ученые, эксперты, преподаватели, студенты. В частности, недавно в РЦНК в Ереване был организован круглый стол на тему «Историческая память о Великой Отечественной войне и преемственность поколений». В нем приняли участие известные в стране герои — Розалия Сергеевна Абгарян иПетрос Арташесович Петросян, которые прошли войну от первых до последних дней. Докладчики отмечали, что вклад армян в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне хорошо известен: это 107 Героев Советского Союза, дважды Герой Советского Союза летчик Нельсон Степанян, 27 полных кавалеров ордена Славы, четыре маршала и один адмирал флота СССР. За годы войны было сформировано шесть армянских дивизий, из которых 89-я Таманская дошла до Берлина, где у стен Рейхстага ее воины отметили День Победы национальным танцем «Кочари». И всё же, несмотря на «армянский акцент» в докладах, участники подчеркивали важность общей Победы, которая ковалась, в первую очередь, дружбой. Когда плечом к плечу в бой шли воины, не делая различий ни по национальным, ни по религиозным признакам.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Не менее символично и посещение самого большого в Закавказье памятника Воину-освободителю, который установлен в Дилижане. Идея его создания относится к началу 80-х годов. В 1983 году были изваяны из гипса 150 деталей будущей скульптуры. А затем, после одобрения руководства республики и худсовета, памятник отлили из алюминия на Ереванском алюминиевом заводе. По замыслу автора Хорена Ватиняна, мемориал напоминает крест из фигур двух солдат, один из которых несет на себе раненого товарища. Открытие мемориала состоялось в год 40-летия Победы над фашизмом. И хотя вскоре наступили смутные времена, памятник удалось сохранить от вандалов, охотившихся в годы перестройки и развала Союза за цветными металлами. Однако за четверть века скульптурной истории памятнику всё же потребовалась реставрация. Нашлись спонсоры, и в 2011 году состоялось его второе рождение.

«В мемориальный комплекс входит также братское захоронение 22 участников Великой Отечественной войны (армян, русских, азербайджанцев, грузин и осетин), скончавшихся от ран в годы войны в местном гарнизонном госпитале, а также памятные плиты с указанием имен 404 дилижанцев, погибших на войне, — рассказывает экс-глава районного исполкома города госпожа Нанагулян. — Сегодня это не только архитектурная гордость, но и память сердца, дань уважения к тем, кто ковал нашу Победу, кто ценой своей жизни остановил коричневую чуму».

Обычно старт праздничным мероприятиям начинался с акции «Георгиевская ленточка». Молодежные и общественные организации раздавали ленточки всем желающим на улицах армянских городов. Но несколько лет назад традиционный регламент был несколько изменен. Впервые в 2016 году в Ереване состоялась многотысячная акция «Бессмертный полк», организованная Компартией Армении, Объединением ветеранов войны РА, общественной организацией «Российско-армянское молодежное единство», международным центром русской культуры «Гармония» и Союзом советских офицеров Армении. По словам устроителей, было важно не только отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной, но и подчеркнуть идею преемственности поколений. В тот год информация об этой инициативе была распространена через социальную сеть фейсбук без особой надежды на массовость. Но всё оказалось с точностью до наоборот. С утра к памятнику Мартиросу Сарьяну стали подходить не только ветераны, но и сотни людей с портретами своих близких. У каждого из них была собственная фамильная история военных лет. Так, юрист Нарине Рштуни поведала о своем деде Николае Матвееве, который в 16 лет ушел на войну, воевал в знаменитой Ленинградской партизанской бригаде под командованием Александра Германа. Коренной ереванец Акоп Арутюнян принес не только снимки отца, но и его многочисленные боевые награды.

«А я хочу рассказать об Анушаване Мовсесовиче Мовсесяне, моем свекре и дедушке моих двух сыновей. Он был скромным человеком. О войне не любил говорить, а если что-то и рассказывал, то без пафоса. Он дошел до Берлина. У нас дома до сих пор хранится фотография ТАСС, где отчетливо видна его подпись с инициалами на Рейхстаге. Мой младший сын с гордостью носит имя дедушки. Старший пошел по стопам своего деда. Он воевал в период национально-освободительного движения Арцаха. Сегодня верой и правдой служит Родине в звании полковника, — рассказывает экс-министр культуры НКР Нелли Восканян, которая пришла на марш со всей семьей. — Мы очень гордимся нашим дедом, гордимся тем, что он внес свою скромную лепту в нашу общую Победу. А теперь наша задача — сохранить, не дать никому запачкать священную память».

В тот день колонна демонстрантов растянулась на несколько километров, полностью перекрыв в центре города движение автотранспорта. Впрочем, те, кто застрял в пробке, не только не возмущались, но и сами присоединялись к маршу. Кстати, в этот день впервые за годы независимости Армении участники общественной акции пронесли по улицам Еревана Знамя Победы. По признанию самих организаторов, они не ожидали такого народного отклика: «Пришли люди разных национальностей: армяне, русские, белорусы, грузины, украинцы, евреи. Это и понятно. Ведь Великую Победу ковали все народы одной тогда огромной страны под общим названием СССР». На следующий год у памятника известному армянскому живописцу собралось почти вдвое больше людей. А в 2018 году к маршу присоединился президент РА Армен Саркисян.

«Сегодня у нас большой праздник: День победы в Арцахской освободительной борьбе и героический вклад нашего народа в Победу в Великой Отечественной войне», — отметил он, вливаясь в семитысячную колонну демонстрантов, которая непрерывным потоком двигалась через весь город к Вечному огню.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

В нынешнем мае предполагается, что акция будет беспрецедентно масштабной. По предварительным подсчетам, в ней примут участие не менее десяти тысяч человек из всех регионов Армении. А это значит, что никто не забыт, ничто не забыто. «Бессмертный полк Армении» станет заслоном на пути фальсификации истории, когда в рамках «нового прочтения» Второй мировой войны и на основе двойных стандартов демонстративно принижаются заслуги советского народа в Великой Отечественной войне и в целом роль СССР в разгроме фашизма. По словам организаторов, представляющих патриотическую общественную организацию «Бессмертный полк Армении» и министерство обороны РА, делается всё, чтобы правда восторжествовала. Несколько месяцев назад они обратились к родственникам ветеранов ВОВ с просьбой прислать фотографии своих героических предков для галереи «Дорога памяти», которая откроется в подмосковном парке «Патриот». Теперь организационный штаб ежедневно получает сотни фотографий от семей фронтовиков из разных уголков Армении. Их бесплатно оцифровывают, ретушируют, оформляют в рамки для того, чтобы демонстранты могли взять эти портреты с собой на марш. По мнению председателя общественной организации «Бессмертный полк Армении» Гоар Гумашян, экспозиция призвана увековечить память об участии братских народов в борьбе с фашизмом и способствовать воспитанию в молодом поколении чувства гражданской гордости и патриотизма.

«Кроме того, важно отметить, что главная цель шествия — сделать 9 мая не только днем памяти, но и красивым праздником. Народным торжеством, когда все граждане нашей страны, от мала до велика, могут выйти на улицу и гордо пронести фотографии своих близких, воевавших и в Великую Отечественную войну, и в Арцахскую освободительную войну. Это еще одна возможность благодарных потомков склонить перед ними головы», — говорит собеседница.

Действительно, сегодня это важно не только для ушедших, но и для последующих поколений: не забывать свои родовые корни и историю своей Родины.

«Ноев Ковчег»