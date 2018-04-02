Ереван, 2 апреля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Господин Волынкин, подходит к концу срок Вашей дипломатической службы в Армении. Какие важные события Вы можете назвать в российско-армянском сотрудничестве, которые произошли за эти годы?

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Волынкин

Важнейшим компонентом всего комплекса российско-армянского сотрудничества был и остается доверительный диалог на высшем и высоком политическом уровнях. Естественно, среди множества событий, произошедших за пять лет, запомнились визиты в Армению президента России В.В. Путина и председателя правительства России Д.А. Медведева. Президент России посетил Армению трижды за этот период: в 2013, 2015 и 2016 годах. Только в течение 2017 года президенты и премьер-министры двух стран встречались и обменивались визитами более 10 раз. В русле российско-армянского союзнического взаимодействия динамично развивались межпарламентские связи. Два раза в год поочередно в России и в Армении проходили заседания Российско-Армянской межпарламентской комиссии. Регулярный характер носили встречи министров иностранных дел двух государств (опять же только в 2017 году министр ИД РФ С.В. Лавров встречался со своим армянским коллегой 9 раз. Это официальные визиты и встречи в различных форматах).

Вступление Армении в Таможенный, а затем и в Евразийский экономический союз открыло широкие возможности и перспективы взаимовыгодного многопланового сотрудничества, в том числе и между регионами и отдельными городами. Межрегиональное сотрудничество России с Арменией сейчас находится на достаточно высоком уровне, активно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между субъектами двух стран, осуществляется обмен делегациями, проводятся форумы, выставки и конференции.

Межрегиональные и побратимские связи с Арменией и ее административно-территориальными единицами в различной степени поддерживают около 70 российских регионов. В январе 2017 года была подписана Межправительственная программа межрегионального сотрудничества на 2016−2021 годы. На основе предложений российских регионов и марзов Армении подготовлен план мероприятий по ее реализации Это конкретные проекты, направленные на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Так, в ряде приграничных общин Тавушского марза Армении с 2016 года при финансировании со стороны правительства России и квалифицированной работе офиса ПРООН в Ереване реализуется проект «Комплексная поддержка развития сельских районов: повышение устойчивости общества».

Из знаковых событий можно вспомнить открытие в ноябре 2014 года в Гюмри на территории 102-й ордена Александра Невского российской военной базы Мемориального комплекса военной славы и Военно-исторического музея. А в 2015 году в Ереване произошло сразу два важных события: открытие филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, а также школы фигурного катания и ледового дворца И. Родниной.

Кроме того, начиная с 2014 года на конкурсной основе проводится набор абитуриентов для обучения в российских вузах за счет бюджета России. Важным аспектом двустороннего сотрудничества стала популяризация русского языка. Исключительно востребованными стали курсы русского языка при Российском центре науки и культуры Еревана. Вместе с тем следует отметить, что за эти годы Россия закрепилась в статусе ведущего партнера Армении в сфере туризма и обеспечивает на сегодняшний день основной туристический поток в Армению.

Весьма ощутимыми точками соприкосновения в развитии армяно-российских отношений можно назвать литературные вечера русской культуры, которые проводила Ваша супруга Светлана Мерабовна Рамишвили в стенах российского посольства и на которых часто присутствовала первая леди Рита Саргсян. Это входило в круг обязанностей посольства, или всё делалось просто из искренних чувств и побуждений для развития двусторонних отношений?

Российско-армянские отношения базируются на многовековой дружбе, взаимной поддержке, культурном и духовном родстве. Поэтому неудивительно, что потребность в проведении в посольстве вечеров русской культуры исходит из искренних человеческих побуждений совместного приобщения к нашим общим ценностям. Я благодарен моей супруге за ее неутомимое желание как можно шире распространять российскую культуру, вовлекать в этот круг людей разных поколений. Также я очень признателен бессменной ведущей наших вечеров — актрисе, чтецу-декламатору Анне Микаэлян, чей глубокий талант не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Эти теплые вечера в российском посольстве, надеюсь, останутся в памяти у многих.

Beshr Abdulhadi Сирия

Иван Кириллович, 16 января сирийские армяне провели акцию благодарности перед посольством России в Армении. Можно об этом узнать подробнее?

Акция была организована армянским филиалом Национального союза сирийских студентов при поддержке шести армянских общественных организаций. Молодежь с флагами России и Армении, плакатами «Спасибо, Россия!» выразила благодарность России за нашу твердую и решительную позицию по вопросу борьбы с терроризмом на территории Сирии. Глава Национального союза сирийских студентов в Армении Джулия Пампалян тогда отметила следующее: «На протяжении последних лет Российская Федерация постоянно находилась рядом с жителями Сирии и доказала свой статус великой державы не словом, а делом, выполняя благородную миссию поддержки сирийского народа». Мы высоко ценим такую поддержку. Нам и дальше необходимо проводить политику по стабилизации ситуации в Сирии, укреплять связи с дружественным сирийским народом, в том числе и в Армении.

С другой стороны, якобы обострились антироссийские настроения среди местного населения. Хотя эта информация распространяется в основном определенными информационными площадками с соответствующим финансированием из известных источников. На Ваш взгляд, соответствует ли подобное мнение действительности?

Как я уже неоднократно подчеркивал, связи между Арменией и Россией всегда развивались на основе исторических традиций дружбы и сотрудничества, и вместе мы смогли вывести их на высший уровень — союзнических отношений. Россия и Армения являются активными участниками евразийских интеграционных процессов, вносят солидный вклад в упрочение взаимодействия по линии ОДКБ. С членством Армении в ЕАЭС двустороннее взаимодействие получило свежий приток сил, наметились альтернативные вехи сотрудничества. Особо подчеркну, что благодаря участию в ЕАЭС Армения смогла пройти активную фазу мирового экономического кризиса с минимальными потерями, а затем быстро «наверстать упущенное». Например, согласно январским статистическим данным, экономический рост в Армении по итогам 2017 г. составил рекордные за последнее десятилетие 7,5 процентов, внешнеторговый оборот увеличился на 26,9 процента (с Россией — на 26,1 процента), а экспорт армянских товаров — на 44,6 процента. Большинство населения страны понимает, что Россия — близкий и надежный друг, который желает видеть Армению стабильной и процветающей. А глобальных антироссийских настроений нет, они могут быть лишь следствием конъюнктурной позиции определенных политических сил.

В Армении достаточно большой выбор СМИ. Это и местные издания, и зарубежные. Присутствует российская пресса. Как Вы оцениваете информационную составляющую в развитии наших двусторонних отношений?

Работа СМИ, вне всякого сомнения, имеет влияние на восприятие обществом событий в стране и в мире. В этой связи большая часть журналистского сообщества Армении вносит свой существенный и конструктивный вклад в развитие российско-армянских отношений, объективно освещая происходящие события, следуя этическим нормам и стремясь к высоким профессиональным стандартам. Конечно, хотелось бы видеть больше информации о совместных экономических и гуманитарных проектах. Им, к сожалению, не всегда находится место в сетках телевещания или на полосах газет, в отличие от сиюминутных политических событий, происшествий или светской хроники. Однако стремиться к более широкому освещению наших общих дел необходимо, поскольку это помогает понять и показать читателю и телезрителю глубину и разнообразие наших отношений, их уникальность и особенность. Могу отметить, что за последнее время в армянских и российских СМИ появилось больше материалов, позволяющих общественности наших стран ближе знакомиться друг с другом.

«Ноев Ковчег» — популярная газета о жизни Армении и армянской диаспоры. Красноречивым показателем эффективности ее информационно-аналитической деятельности является то, что она служит источником актуальной и интересной информации не только для Армении и России, но и ряда других стран СНГ и дальнего зарубежья. Хотел бы выразить свою признательность за проделанную вашим талантливым коллективом работу, которая оказывает серьезную поддержку развитию добрых отношений между Россией и Арменией. Уверен, ваши творческие успехи будут приумножаться с каждым годом с новой силой!

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ереване. 9 мая 2016 года

9 мая — это «праздник со слезами на глазах» для всех бывших республик Союза. Дважды в Армении прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие и взрослые, и маленькие жители Армении. Независимо от национальности людей объединяло чувство искренней солидарности. Кстати, это же нам довелось пережить и в период ликвидации катастрофического спитакского землетрясения. Неужели должны быть великие потрясения и трагедии, чтобы забывались национальные распри?

Как Вы правильно сказали, 9 мая — это «праздник со слезами на глазах» для большинства жителей бывших республик Советского Союза. Это наше общее прошлое и наше историческое наследие, которое связывает разные народы. Мы всегда должны помнить, что братская дружба наших народов, закаленная в годы суровых военных испытаний, составляет незыблемую основу партнерства, устремленного в будущее. Светлая память о героических страницах нашего прошлого должна передаваться из поколения в поколение, а уроки войны — служить нам в этом ориентиром. Я думаю, что межнациональным распрям не место на земле вообще, а тем более в XXI веке.

Армения переходит на новую парламентскую форму правления. Что бы Вы, как дипломатический работник, пожелали Армении в связи с переменами, ожидающими нашу страну?

Парламентская модель правления — это весьма сложная система со своими особенностями и нюансами. Поэтому хотелось бы пожелать в первую очередь, чтобы в рамках происходящих изменений страна процветала, наращивала свой потенциал во всех сферах политики, экономики и культуры. Также желаю армянскому народу и руководству оставаться единым — на мой взгляд, это залог успешного развития государства.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

18 марта в России прошли выборы президента. За рубежом было открыто около 400 избирательных участков, один из которых был организован в посольстве России в Армении. Пресса уже назвала эти выборы беспрецедентными по количеству россиян, принявших в них участие. Как Вы оцениваете данную ситуацию?

В Ереване избирательный участок №8026 при посольстве России в Армении был открыт с восьми часов утра до восьми часов вечера. Одновременно избирательный участок был открыт в генконсульстве в Гюмри. Для соотечественников из Гориса, Капана и Сисиана было организовано досрочное выездное голосование в первую декаду марта. Для организации голосования военнослужащих и членов их семей были также образованы четыре дополнительных избирательных участка в местах дислокации воинских частей на территории Армении. Явка избирателей действительно была беспрецедентной. Голосовать пришли не только сотрудники российских учреждений, но и проживающие в Армении россияне, достигшие 18-летнего возраста, военнослужащие, а также российские туристы, визит которых в Армению совпал с днем выборов. В общей сложности свой гражданский долг выполнили более десяти тысяч человек, что говорит о высокой активности наших соотечественников. Мы — будущее России. Мы проголосовали во имя будущего наших детей и внуков, так что такая активность понятна. Ведь народ заинтересован в том, чтобы сделать страну лучше. Президент России Владимир Путин набрал около 90 процентов голосов в Армении на двух основных избирательных участках: в российском посольстве в Ереване и в генконсульстве в Гюмри.

Как человек, который достаточно ощутимый отрезок жизни прожил в нашей стране, что бы Вы пожелали Армении и армянскому народу?

Я очень рад, что у меня была возможность работать в Армении, где живут замечательные люди. Я покидаю эту страну с незабываемыми яркими воспоминаниями. Конечно же, мы будем скучать и по стране, и по людям, тем более что приобрели здесь много друзей. Армения — страна с древней историей и огромным туристическим потенциалом. И мне есть о чем рассказать моим друзьям из России, чтобы они захотели посмотреть всё своими глазами. Желаю Армении и армянскому народу мира, добра, счастья и благополучия!

Ноев Ковчег