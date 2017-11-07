Наталья Кажан
Последние публикации
Импровизация мышления
VI Международный фестиваль GG Jazz прошел с 3 по 5 ноября в Краснодаре. Поклонников джазовой музыки и лучших исполнителей со всего мира объединил Музыкальный театр. В 2017 году хедлайнером фестиваля стал квинтет Артуро О’Фэррилла (США). Джазовый пианист является пятикратным обладателем премии...
7 ноября 2017
Рыбный культ: в Новороссийске начали отмечать День хамсы
В Новороссийске 4 ноября 2017 года стартовал первый на Кубани фестиваль хамсы. Маленькая черноморская рыбка является одним из символов города. В самые трудные годы — в периоды Гражданской войны и Великой Отечественной — десятки тысяч людей благодаря хамсе спаслись от голода. В первый день праздника...
4 ноября 2017
На Кубани ударили этнодиктантом по этнобезграмотности
«Большой этнографический диктант» написали сегодня краснодарские кадеты. Десять курсантов Кубанского казачьего кадетского корпуса имени М.П. Бабыча прошли тестирование в городском Центре национальных культур. Вместе с ними свои знания проверил и заместитель губернатора Краснодарского края Алексей...
4 ноября 2017
Качеством и количеством. В Краснодаре отметили День урожая
28 октября в Краснодаре отметили День урожая. В 2017 году общий урожай зерновых и зернобобовых на Кубани достиг 14,7 млн т в бункерном весе. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, поздравляя аграриев. Он также добавил, что впервые в 2017 году в промышленных объемах...
28 октября 2017
PhotoVisa: Портрет века и черты нового времени
Работы победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина представили в Краснодаре. Выставка открылась в рамках IX Международного фестиваля фотографии PhotoVisa, который проходит в регионе с 18 октября по 1 ноября. Экспозиция является одной из трех наиболее значимых выставок...
25 октября 2017
Адыгея облачилась в традицию: фоторепортаж
28 сентября Республика Адыгея отметила День национального черкесского костюма. В рамках празднования на сцене Государственной филармонии в Майкопе состоялся модный показ коллекций адыгских модельеров и дефиле в традиционных костюмах. По словам руководителя творческого объединения «Ошад» Виктории...
29 сентября 2017
В Краснодаре прошел фестиваль казачьей культуры – фоторепортаж
Ежегодный фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий» прошел в Краснодаре сегодня, 24 сентября, на территории бульвара Платановый. Проведение фестиваля в День города уже стало традиционным. 224-я годовщина со дня образования Екатеринодара — Краснодара не стала исключением. Однако в этом году...
25 сентября 2017
Что общего у мерседеса и запорожца? — краснодарская версия. Фоторепортаж
В Краснодаре, сегодня, 17 сентября, на площади у торгового центра «МЕГА Адыгея — Кубань» завершается Международный фестиваль автотюнинга ЮгМоторШоу. Участники представили 245 оригинальных автомобилей и мотоциклов, подвергшихся технической переработке. В мероприятии приняли участие автомобилисты из...
17 сентября 2017
В Новороссийске со дна моря подняли капсулу из 1967 года — фоторепортаж
В Новороссийске со дна Чёрного моря 13 сентября подняли капсулу времени из 1967 года с обращениями школьников молодёжного объединения «Шхуна ровесников» к потомкам. Фотокорреспондент ИА REGNUM посетил событие и пообщался с членами объединения, которые присутствовали при закладке капсулы в 1967 году...
14 сентября 2017
Лети выше солнца: фестиваль воздушных змеев в Новороссийске — фоторепортаж
10 сентября в Новороссийске на набережной имени адмирала Серебрякова прошел фестиваль воздушных змеев «Летящая мечта». Мероприятие приурочено к празднованию 179-й годовщины со дня основания города-героя. Главным событием фестиваля стала конкурсная программа. Победителей определили в группах среди...
12 сентября 2017