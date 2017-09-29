Майкоп, 29 сентября, 2017, 13:15 — ИА Регнум. 28 сентября Республика Адыгея отметила День национального черкесского костюма. В рамках празднования на сцене Государственной филармонии в Майкопе состоялся модный показ коллекций адыгских модельеров и дефиле в традиционных костюмах. По словам руководителя творческого объединения «Ошад» Виктории Едиджи, мероприятие проводится уже давно, но как государственный праздник отмечается с 2011 года. Дата приурочена ко дню рождения Юрия Сташа, художника — модельера и первого кутюрье Адыгеи, чьи работы демонстрировались не только в России, но и в Сирии, Иордании, Турции и США.

Наталья Кажан ИА REGNUM День национального черкесского костюма

Наталья Кажан ИА REGNUM День национального черкесского костюма

На сцене Госфилармонии свадебную коллекцию представили модельеры из Майкопа: Зара Алибертова, Фатима Акушева и Рузанна Чермит. Также в показе приняли участие победители конкурса молодых дизайнеров Международного фестиваля «ЭтноМода»: студентка Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа АГУ Милана Туарова с коллекцией «Аромат долины яблонь» и Театр костюма «Дилайт» Глазовского государственного педагогического института им. Короленко (Удмуртия) с коллекцией «Надышаться можно только ветром».

«Костюмы я придумала давно. Лука Боффи, модельер из Италии, выбрал мои эскизы и прислал ткань евроджерси. В начале сентября я пошила из нее пять женских моделей. Это костюмы, которые можно надеть как на торжественный случай, так и носить повседневно», — рассказала Милана Туарова.

Она также добавила, что национальная одежда становится в Адыгее все более популярной.

Наталья Кажан ИА REGNUM День национального черкесского костюма

С этим согласна и Галина Зафесова, заместитель генерального директора Государственной филармонии Республики Адыгея по концертной деятельности. По ее мнению, черкесский костюм является своего рода культурным наследием и достоянием республики, интерес к которому сильно вырос за последние десять лет.

«Даже собираясь на национальные танцы — джегу — молодежь старается украсить свою одежду элементами или орнаментами адыгской культуры. Мы хотим передать национальный колорит, национальные традиции молодежи и развивать эти традиции в современном культурном русле. Не зря День национального костюма считается праздником адыгской культуры, праздником целой нации. К нам прибыли делегации соотечественников из Иордании, Сирии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов. Это история наших предков и она не должна забываться», — подчеркнула замдиректора.

Наталья Кажан ИА REGNUM День национального черкесского костюма

Как сообщила Фаина Афашагова, автор сценария концертной программы мероприятия, адыгский костюм — один из самых древних национальных костюмов (весь Кавказ носит черкеску), поэтому имеет для народа большое значение. Интерес к костюму она связывает с растущим национальным самосознанием.

«В дальнейшем мы планируем привлечь к празднованию и другие республики (Кавказа — прим.ред.) — это имиджевая вещь, чтобы о Кавказе шли не только отрицательные новости как о горячих точках, но и чтобы в других регионах узнали, какая богатая у нас культура, какая она красивая», — сказала Афашагова.

Наталья Кажан ИА REGNUM День национального черкесского костюма

Аслан Тлебзу, заслуженный артист Карачаево-Черкессии и Республики Адыгея считает, что как национальный праздник День адыгского костюма важен для всех адыгов, не зависимо от того, в какой стране они проживают.

«Традиции состоят из определенных элементов — костюм, свадебный обряд, поклонение старшим или национальная еда. Имея такое достояние, как черкесский костюм — а он не только красив, но и многофункционален, потому что изначально каждый элемент в нем имел свое практическое назначение, — отметил музыкант, — мы не должны забывать об этом, и, как минимум, среди своего народа пропагандировать и делать из этого целый праздник».

День завершился адыгэ джегу, национальными танцами с элементами игры и пения.