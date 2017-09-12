Новороссийск, Краснодарский край, 12 сентября, 2017, 08:43 — ИА Регнум. 10 сентября в Новороссийске на набережной имени адмирала Серебрякова прошел фестиваль воздушных змеев «Летящая мечта». Мероприятие приурочено к празднованию 179-й годовщины со дня основания города-героя.

Наталья Кажан ИА REGNUM Фестиваль воздушных змеев «Летящая мечта»

Наталья Кажан ИА REGNUM Фестиваль воздушных змеев «Летящая мечта»

Главным событием фестиваля стала конкурсная программа. Победителей определили в группах среди предприятий, общеобразовательных учреждений и в личном зачете. Конкурсанты соревновались в нескольких номинациях: «Чудо-змей» (изготовленный своими руками), «Титан воздуха» (самый большой змей), «Летящая мечта» (самый оригинальный змей), «Лучшая легенда» (лучшая презентация змея), «Иноземный змей» (лучший змей гостей фестиваля) и «Праздничный змей» (лучшее соответствие тематике фестиваля).

Конкурсная комиссия фестиваля оценивала такие показатели, как оригинальность конструкции, визуальное исполнение, стабильность, маневренность, высота и долгота полёта и легенда о змее, которую конкурсанты рассказывали во время презентации.

Глава муниципалитета Игорь Дяченко заметил, что такие события способствуют туристической привлекательности города и популяризации нетрадиционных, зрелищных видов спорта.

Наталья Кажан ИА REGNUM Фестиваль воздушных змеев «Летящая мечта»

Фестиваль воздушных змеев впервые состоялся в Новороссийске в 2016 году. Мероприятие организовано Новороссийской городской спортивно-оздоровительной общественной организацией «Здоровый город» совместно с администрацией города.