Краснодар, 17 сентября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. В Краснодаре, сегодня, 17 сентября, на площади у торгового центра «МЕГА Адыгея — Кубань» завершается Международный фестиваль автотюнинга ЮгМоторШоу. Участники представили 245 оригинальных автомобилей и мотоциклов, подвергшихся технической переработке.

Наталья Кажан ИА REGNUM Международный фестиваль автотюнинга ЮгМоторШоу

Наталья Кажан ИА REGNUM Международный фестиваль автотюнинга ЮгМоторШоу

В мероприятии приняли участие автомобилисты из России и других стран. Российскую Федерацию представили участники из Якутии, Сибири, Урала, Центральной России, Крыма, южных регионов и Северного Кавказа.

Основной частью фестиваля стала конкурсная программа — участники боролись за победу в пятнадцати номинациях: инженерия, внедорожник, стайлинг, ретроавтомобиль, мотоцикл, проект, Стенс Статик, Стенс Пневмо, Лада-стайл, ретромотоцикл, юное дарование, приз зрительских симпатий, выбор организаторов, группа поддержки и выбор пользователей Drom.ru.

Большое количество автомобилей и мотоциклов, представленных на фестивале, полностью переделаны своими владельцами. Особым вниманием зрителей пользовался гибрид представительского седана Mercedes-Benz S-Class и военного грузовика ГАЗ-66. Ранее автомобиль уже получил ряд наград на выставках и автошоу. Без внимания не обошелся кастом-проект из Кабардино-Балкарии на базе седана Opel Admiral 1938 года выпуска. Опытные автомобилисты обратили внимание на пикап (рэт-род) Redneck из Тюмени, в котором угадываются черты среднетоннажного грузовика ГАЗ-52 и грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-157.

В рамках фестиваля прошел I чемпионат Юга России по гонкам на педальных автомобилях, в котором приняли участие юные водители.

Наталья Кажан ИА REGNUM Международный фестиваль автотюнинга ЮгМоторШоу

Помимо конкурсной программы, организаторы фестиваля представили на главной сцене шоу групп поддержки и самые яркие проекты ЮгМоторШоу — 2017. В развлекательной части фестиваля также приняли участие танцевальные коллективы «Тодес» и «NN dance», экстрим-шоу «Велотриал», шоу-балет «Венеция», арт-проект «Провокация» и рыцарское шоу.

Международный фестиваль тюнинга ЮгМоторШоу проходит в Краснодаре с 2015 года.