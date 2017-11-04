Краснодар, 4 ноября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. «Большой этнографический диктант» написали сегодня краснодарские кадеты. Десять курсантов Кубанского казачьего кадетского корпуса имени М.П. Бабыча прошли тестирование в городском Центре национальных культур. Вместе с ними свои знания проверил и заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский. Этнодиктант включал в себя 30 вопросов: 10 — на знание своего региона и 20 федеральных. На выполнение задания участникам отводилось 45 минут. Вопросы носили обучающий характер, к большинству из них предлагалось четыре варианта ответов.

Наталья Кажан ИА REGNUM Большой этнографический диктант в Краснодаре

Общероссийская культурно-просветительская акция впервые прошла в 2016 году. По данным официального сайта мероприятия www.miretno.ru, «Большой этнографический диктант» проводится для того, чтобы понять — насколько хорошо люди знают историю, обычаи, традиции, культуру народов, живущих в России. Проверить уровень этнографической грамотности сегодня могли не только жители России, но и все желающие, владеющие русским языком. Участие в акции подтвердили Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия. Известно, что переговоры о проведении Большого этнодиктанта велись даже с Бельгией и Францией.

В Краснодарском крае тестирование проводилось на 11 площадках, в акции принял участие 1451 человек. Как рассказала Оксана Шамалова, ведущий консультант регионального министерства образования, науки и молодежной политики, этнодиктант писали в Армавире, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, а также в Абинском и Северском районах. В Краснодаре тестирование проводилось на базе четырех площадок: Торгово-промышленной палаты, Кубанского Государственного университета, Центра национальных культур и в Институте развития образования Краснодарского края, где участие в акции принял заместитель главы региона, войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Итоги Большого этнографического диктанта будут подведены к 12 декабря 2017 года.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в 2016 году диктант написали почти 90 тысяч человек, из них более 50 тысяч — онлайн. Самым молодым участником оказалась 12-летняя девочка, а самым старшим — 80-летний мужчина.