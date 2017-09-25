Краснодар, 25 сентября, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Ежегодный фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий» прошел в Краснодаре сегодня, 24 сентября, на территории бульвара Платановый.

Наталья Кажан ИА REGNUM Традиционные костюмы

Проведение фестиваля в День города уже стало традиционным. 224-я годовщина со дня образования Екатеринодара — Краснодара не стала исключением. Однако в этом году масштаб праздника превзошел программы предыдущих лет.

Наталья Кажан ИА REGNUM «На коне!»

Открыл фестиваль праздничный молебен у Мемориально-храмового комплекса св. Дмитрия Солунского.

Большой популярностью у посетителей пользовалась экспозиция подворья, воссозданного по казачьим традициям. С казачьим бытом познакомила также интерактивная музейная выставка старинных угольных утюгов и других предметов.

Наталья Кажан ИА REGNUM «Казачий мастеровой»

На площадке казачьего кордона казаки продемонстрировали умения езды верхом. Здесь же все желающие могли прокатиться на лошади или в бричке. На отдельной площадке развернули полевую кухню, на которой готовили настоящую казачью кашу.

Наталья Кажан ИА REGNUM Полевая кухня

В рамках фестиваля была организована выставка-продажа изделий из дерева и сувенирной продукции «Казачий мастеровой» и выставка-продажа изделий из металла кубанского мастера-кузнеца. Здесь же мастера представили изделия из льна, предметы одежды и обмундирования казаков.

На сельскохозяйственной ярмарке представили экологически чистую фермерскую продукцию, выращенную и произведённую казаками Екатеринодарского районного казачьего общества.

В концертной программе «Казачий круг» приняли участие творческие коллективы хуторских и станичных казачьих обществ краевого центра. Мастера продемонстрировали основы владения традиционным казачьим оружием и провели мастер-класс.

Наталья Кажан ИА REGNUM Екатеринодар казачий

Завершился фестиваль праздничным фейерверком.

Открытый городской фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий» впервые прошел в Краснодаре в 2003 году. Фестиваль проводится Администрацией муниципального образования Краснодара, Управлением культуры Администрации муниципального образования и МБУК «ЦК города Краснодара».