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Надежда Дурова
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Последние публикации
Питомцы городских «животноводов»: улицы оккупируют свиньи, козы и коровы
Уже семь лет жители уральского города Ревда жалуются на местного фермера Анатолия Луткова: хозяин стада свиней выпускает их на самовыгул прямо на городские улицы. Почти сорок здоровенных особей, среди которых хряки весом в триста килограммов, бесконтрольно ходят по Ревде: ведут себя агрессивно и...
26 июня 2025
Растерзанный босс сафари-парка «Тайган» любил, когда лев подставлял брюшко
Со вчерашнего вечера Олег Зубков, основатель и владелец сафари-парка «Тайган», находился в Белогорской больнице (Крым) «между жизнью и смертью»: на него напал один из его питомцев — лев. После трехчасовой операции состояние предпринимателя стабилизировалось. Находясь на аппарате ИВЛ, Олег...
23 июня 2025
В больницу с кастетом: нападения на врачей продолжаются
В Тюмени 16 июня несколько агрессивных мужчин избили врача-травматолога областной клинической больницы №2. Причиной нападения на медика стал отказ немедленно принять некоего уважаемого аксакала, который пришёл в сопровождении родственников. В это время в кабинете истекал кровью другой пациент, но...
20 июня 2025
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