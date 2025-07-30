В Петербурге с 1 октября мигрантам будет запрещено работать таксистами. Вместо приезжих таксопаркам предписано «привлечь новых работников», под которыми подразумеваются прежде всего россияне.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Однако на поверку это грозное решение оказалось не таким уж и грозным. А на практике может и вовсе обернуться очередным пшиком, каковых в Северной столице было уже немало.

Дом для гастарбайтера

Асланбек, крутящий баранку в питерском такси, на заработанные деньги построил дом для своей большой семьи. Работая в родной Киргизии, он точно не смог бы осилить эту «стройку века», потому что зарплат таких там нет и не предвидится.

Однако с нынешним курсом рубля таксовать днем и ночью стало уже не так выгодно, и Асланбек уехал обратно, планируя открыть на родине небольшой бизнес.

Эту историю ИА Регнум рассказал петербургский таксист-блогер Денис ExtraSPB Ершов, рисуя распространенный портрет приезжих коллег.

Для Асланбека курс рубля действительно имеет значение, поскольку деньги он отправляет за границу. Но вот россиян, которые живут в рублевой зоне (а таких подавляющее большинство), размер доходов городских таксистов порой поражает.

Водители, работающие в элитном сегменте, зарабатывают до 600 тысяч рублей в месяц. Понятно, что среди таковых гастарбайтеров — минимум. Но у тех, кто работает по хорошо известному плану «Комфорт» в популярном агрегаторе, доход тоже гораздо выше среднего — в районе 200 тысяч.

Причем раньше приезжие, которые плохо знакомы с городом, неважно говорят по-русски и служат живой иллюстрацией к мему «А дорогу покажешь?», по «Комфорту» работали крайне редко, довольствуясь «Экономом» на маленьких машинках с выключенными кондиционерами. Но времена меняются.

Да только ли в Петербурге такое? Можно тыкать в карту пальцем наугад — везде то же самое.

По оценкам Дениса Ершова, гастарбайтеры, доставляющие горожан из точки А в точку Б, составляют примерно 60% от общего числа таксистов, поэтому от запретов «ничего не поменяется: невозможно убрать с улиц такой большой процент».

«Те, кому тут комфортно, всё равно найдут способ остаться в России: у них на родине дети, семьи, их надо содержать», — продолжает Денис, показывая свое скептическое отношение к новому запрету. — С одной стороны, власти будут привлекать нарушителей, но сами мигранты будут искать вариант обхода. И наверняка его уже нашли».

Кроме того, запрет касается лишь тех таксистов, которых можно выявить, то есть тех, кто работает официально. Соответственно, ограничения по определению не затронут граждан четырех стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, поскольку им получать патент вообще не нужно — они могут спокойно и дальше ездить на машинах с шашечками.

И даже такой запрет у питерских властей вышел куцым — это пока лишь эксперимент, по итогам которого планируется «принять взвешенное решение» о продлении на 2026 год. И не нужно питать иллюзий: чиновничье слово «планировать» вовсе не равно «сделать».

О половинчатости решения свидетельствует и тот факт, что проект запрещающего постановления губернатора был впервые опубликован ещё в мае.

Тогдашний вариант предполагал выгнать мигрантов не только из такси, но и из курьерских служб. Но в итоге что-то пошло не так, и упоминание о курьерах из документа исчезло.

Фальшивые братья

Статистика говорит о том, что в сфере перевозок в Питере — водителями и курьерами — работают примерно 13 тысяч мигрантов, 30% от общего их числа. Разделить их по фактическим отраслям учётчики пока не желают, поэтому все оценки в определенной степени субъективны. Как говорится, чем богаты.

При этом, по данным питерских полицейских, за 6 месяцев этого года патентов «водителя автомобиля» в Северной столице было выдано 3,8 тысячи, что ничтожно мало для мегаполиса, в котором проживает 5,6 млн человек. Это говорит о том, что огромное число таксистов (понятно, что преимущественно мигрантов) работают в «серой зоне».

Часть гастарбайтеров работает по патенту, оформленному на имя «брата» или «соседа», то есть пользуется чужими документами. Услуги по поиску «братьев» оказывают так называемые «подключаторы» — конторы, специально организованные для выполнения подобных задач.

Кем они в массе своей контролируются, догадаться нетрудно — теми же «диаспорами», которые намертво привязывают к себе соплеменников, фактически превращая их в крепостных через контролирование и доходов, и самой возможности вообще работать. Знают ли об этом явлении власти, таксопарки и агрегаторы — вопрос риторический.

Единоразовая плата «подключаторам» составляет 10-20 тысяч рублей, а ежемесячно потом таксист или курьер-гастарбайтер отстегивает до 5 тысяч. Можно только догадываться о том, каким образом такой шофер объясняется с патрулями, когда его тормозят для проверки. Но как-то же объясняется, иначе подобный «бизнес» умер бы, еще не родившись.

Еще часть мигрантов-таксистов работает даже не в «серой», а в откровенно «черной» зоне, незаметно для властей, которые не могут их посчитать и, соответственно, запретить. Это неистребимые с советских времен «бомбилы».

Теперь они в духе времени находят клиентов через Telegram-каналы, завлекая словами «дешевле» и «надежно». Но вместе с тем используют и старые проверенные способы, например кучкуются около станций метро или подбирают тех, кто голосует «от бордюра» в людных местах.

«Питер — не Москва, где всё более-менее утрясено. В Питере многие водители работают через фирмы-«подключашки», когда оплата проезда идёт на карту третьего человека, гражданина России», — подтверждает в разговоре с ИА Регнум схему жульничества Николай Кодолов, лидер профсоюза такси «Добро».

Инициативу Смольного он считает заурядным пиар-ходом: «Всё это затевается, чтобы показать: смотрите, как мы боремся с засильем мигрантов в сфере такси», — говорит собеседник. Причем те, кто работает по «серым» и «черным» схемам, имеют преимущество перед теми, кто работает официально, и зарабатывает больше, подчеркивает он, — ведь нелегалы не платят налоги.

А заодно поднимем цены на трамвай

С другой стороны, писатель Станислав Кочетков, водитель-перевозчик, автор книги «Такси за линию фронта», решение питерских властей приветствует.

«Давайте откровенно скажем: мигранты — это совершенно другой уровень сервиса, гораздо ниже. Им нужны только деньги. Не сервис, а эрзац: дорог не знают, машину убивают, людей, которых везут, не понимают, потому что плохо говорят по-русски. Работая «по-серому», они постоянно перегружены, сидят на энергетиках, чтобы не уснуть за рулем, — а это просто опасно для пассажира», — рассказывает он ИА Регнум.

Соображения эти, безусловно, верные, но половинчатость решений питерских властей они никак не отменяют.

Между тем многие регионы закрыли для гастарбайтеров возможность работать в такси не временно и не «экспериментально», а насовсем. В течение последнего года так поступили восемь субъектов: Липецкая, Курская, Новосибирская, Тульская, Калужская и Челябинская области, а также Крым и Якутия.

Параллельно с 2023 года по всей России запретили заниматься перевозками обладателям иностранных прав. Фирмы-агрегаторы, правда, увидели в этом лишь плохую сторону, заявив о провоцировании дефицита шоферов и росте цен на такси.

По совпадению, наутро после выхода питерского постановления-запрета мэрия объявила о другом новшестве — в городе подорожал общественный транспорт. Поездка в метро — с 81 до 86 рублей, а автобусы, троллейбусы и трамваи — с 75 до 80 рублей. Связано ли одно решение с другим, неизвестно.