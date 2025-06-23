Со вчерашнего вечера Олег Зубков, основатель и владелец сафари-парка «Тайган», находился в Белогорской больнице (Крым) «между жизнью и смертью»: на него напал один из его питомцев — лев.

Иван Шилов ИА Регнум

После трехчасовой операции состояние предпринимателя стабилизировалось. Находясь на аппарате ИВЛ, Олег Алексеевич даже смог общаться — правда, с помощью записок. Сегодня его перевезли в Республиканский многопрофильный медицинский центр им. Семашко в Симферополе.

«Тайган» — один из крупнейших в Европе частных сафари-парков. Территория парка составляет больше 32 га, там обитают около шести десятков львов, четыре десятка тигров и сотни других животных.

С момента открытия парка в 2012 году это уже четвертое нападение хищников на людей.

Вытащил за ремень

Нападение было, как всегда, внезапным и внешне беспричинным. Зубков кормил львов мясом в вольере, один из львов напал на него. Зубков сумел выбраться из вольера и потерял сознание. Но лев набросился снова и потащил окровавленное тело предпринимателя под мост.

Как сообщает ТГ-канал «Сафари Парк Тайган», Зубков обязан жизнью своему пресс-секретарю Татьяне Алексагиной и посетителю парка Алексею из Ростовской области, который отважился спуститься в вольер с моста по трубе и вытащил истекающего кровью предпринимателя за ремень.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3972504" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Лев напал на директора парка «Тайган»

Сам Алексей сказал журналистам, что героем себя не считает — «настоящие храбрецы сейчас на СВО», а он просто гулял по сафари с коллегами.

Редкую самоотверженность проявила и пресс-секретарь: «Когда огромный кот напал на хозяина «Тайгана», на помощь мужчине поспешила Татьяна Алексагина — она протаранила льва на электрокаре. Это не помогло: зверь обошел машинку и снова вцепился в шею Зубкову, оттаскивая его под мост. Алексагина поехала следом, но заглохла — тогда вооружилась ведром, пластиковым совком и пошла в рукопашную. Ей удалось отогнать животное».

Первое из известных нападений на посетителей «Тайгана» произошло в 2018 году. Туристка из Кировской области Ольга Соломина зашла в вольер покормить животных (тогда это еще дозволялось за дополнительную — и немалую — плату), и лев схватил ее за руку. Владелец был оштрафован на 400 тыс. рублей. Сам он утверждал, что пострадавшая была нетрезва и начала трепать льва за гриву.

Через три года, в 2021-м, лев откусил палец у младенца, которого мать слишком близко поднесла к клетке, намереваясь сделать эффектное фото. Предприниматель был приговорен к двум годам лишения свободы условно, но после серии судов пострадавшая семья отказалась от претензий.

В октябре 2024 года в сафари-парке львами была растерзана управляющая Леокадия Перевалова — известная в Крыму «мама Ляля». Львы были привезены из Мариупольского зоопарка. Леокадия работала с Зубковым около 18 лет и считалась самой опытной сотрудницей. Через два часа после трагедии Зубков объявил, что Леокадия совершила ошибку — не заперла дополнительную дверь, а «львы ошибок не прощают».

Впрочем, был еще один смертельный случай: в 2017 году прямо в подсобке на территории парка умер 29-летний рабочий Максим Яковлев. Причиной смерти стал сепсис, вызванный укусами нижних конечностей. Тогда следствие удовлетворилось не очень убедительным объяснением: Максима искусали собаки по дороге на работу, от госпитализации он отказался. Родные Максима до сих пор подозревают, что он стал жертвой нападения шимпанзе или кого-то еще из крупных животных.

Отучил макаку от алкоголизма

Говорят, что и напавший вчера на Зубкова лев был одним из тех мариупольских, которые растерзали Леокадию Перевалову.

Но знаменитый дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный в этом сомневается.

«Эти слухи не имеют сегодня никакой доказательной базы. На сегодняшний день очень много спекуляций на тему, что льва или львов, которые напали на Олега, обязательно усыпят или застрелят. Я считаю, что ни один профессионал не возьмет на себя ответственность и такой грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории».

У Зубкова много знаменитых защитников — как и противников. Его иногда называют «русским Джо Экзотиком» — сравнивая с героем нетфликсовского документального проекта «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Это, конечно, преувеличение, Зубкову далеко до криминальной экстравагантности Джо Экзотика — но тем не менее он считается одним из самых ярких и харизматичных предпринимателей Крыма (а в прошлые десятилетия был еще и региональным политиком), обаятельным скандалистом и гением самопрезентации.

Уроженец курской деревни Вторая Моква, он начинал свой путь матросом Керченского пароходства, после окончания Киевского высшего военно-морского политического училища работал экономистом, понемногу занимался бизнесом, а в 1995 году выкупил в Ялте зооуголок «Сказка», выросший, в свою очередь, из кооперативного зооуголка «Поляна сказок» (1990 год).

Животных там было немного: камерунские козы, гривистый баран, медведь, павлин и белки. Покупка обошлась ему в половину стоимости трехкомнатной квартиры.

За 10 лет Зубков превратил зооуголок, размещавшийся на трех сотках, в полноформатный зоопарк на территории в 3 га. Его питомцы неоднократно становились яркими медийными персонажами, как, собственно, и сам Зубков.

Например, в одном из ресторанов Ялты он выкупил макаку Джона (обезьяна развлекала там публику, выпивая рюмку водки и выкуривая сигарету) и положил много сил на отучение его от водочного алкоголизма, постепенно приучая к культурному винопитию. Именно в «Сказке» жила и знаменитая белая тигрица Тигрюля — подарок Юлии Тимошенко и лицо ее же предвыборной президентской кампании 2010 года. А в кабинете у Зубкова часто лежал его преданный друг — ручная (или во всяком случае прирученная) гиена.

«Сказка», в соответствии с духом эпохи, прошла через драматические бизнес-конфликты (делили, например, доходнейшую стоянку возле «Поляны сказок»). Одно из противостояний в 2009 году завершилось массовым отравлением 11 крупных животных: погибли рыси, пума, гималайские медведи, лиса и шимпанзе Чарлик.

Именно Чарлик отметился нападением на Зубкова, о котором сам предприниматель рассказывал весело и охотно. В какой-то момент шимпанзе кинул в него тяжелым пнём (спилом) так, что тот упал, а потом прокусил ему лицо. Вид крови, по словам Зубкова, отрезвил шимпанзе, и он убежал.

В другой раз Олег Алексеевич пострадал, выгуливая на поводке гималайского медвежонка Максика. Один раз Максик, сорвавшись с поводка, протащил его по бетонной набережной так, что места живого не было, в другой раз наградил объятием, от которого едва не переломился позвоночник.

«Страх нельзя испытывать, иначе я буду побежден. Я действительно часто захожу в клетки к своим хищникам. Есть, безусловно, не самые оптимистичные примеры с семьей Берберовых, которых разодрал «домашний лев». Но я по сей день считаю, что умею чувствовать животных», — говорил Зубков еще в 2003 году.

Но особенную нежность всегда вызывали у Олега Алексеевича львы и тигры.

«Я горжусь, когда лев ложится на спину и подставляет мне свое брюшко. Когда я обнимаюсь со львом, то испытываю самое благоговейное чувство», — признавался он.

Это было частью зрелища?

По своим должностным обязанностям и Леокадия Перевалова, и Олег Зубков не должны были кормить животных. Это обязанность киперов — так теперь называют служителей зоопарка, отвечающих за кормление. Киперы, как правило, работают вдвоем, особенно если речь идет о хищных животных, живущих в клетках со сложной системой запоров и переходных тамбуров.

На одном из видео Леокадия загоняет львов в другое помещение вместе с двумя помощниками, один из них открывает шибер (заслонку) сверху, сидя на крыше — то есть процедура достаточно сложная. Почему «мама Ляля» в день своей ужасной гибели оказалась одна — ответа нет до сих пор.

Киперов всегда не хватает. На сайте «Тайгана» есть такие вакансии (как и вакансии уборщиков, сварщиков, электриков и сантехников), По отзывам в Сети, текучесть кадров в парке большая, в отличие от зарплаты — в среднем около 1000 руб. в день. На «Авито» можно найти вакансию кипера в «Тайгане» с заплатой от 800 рублей в день.

И это притом что «Тайган» — совсем не филантропическое предприятие. Взрослый билет стоит 2500 рублей, детский — 1000 руб. Один час сафари на электрокаре с тремя пассажирами — 3800 руб. Посетители жалуются на дороговизну: воды, буфета, сувениров. Кажется, наиболее прибыльны фотозоны: фото с тигрятами, львятами и другими зверятами пользуются бешеной популярностью. Как и львиные бои в саванне, на которые посетители смотрят с не очень высокого мостика. Говорят, что бои были спровоцированы теснотой саванны: слишком много львов.

Но, возможно, вчерашний визит Зубкова ко львам был вызван не дефицитом персонала. «Человек-лев», как он сам себя называет в своем сверхпопулярном блоге на YouTube (1,05 млн подписчиков), мог совершать обычное шоу-кормление: в воскресный день посетителей много. И ему ли, не боявшемуся разнимать дерущихся львов, бояться рутинного ритуала?

«Это тоже было частью зрелища в парке, как мы поняли. Все посетители смотрели, как животному бросают мясо. Но лев просто бросился на Зубкова, и какое-то время ему даже удалось устоять на ногах, но после он схватил его за горло и повалил на землю», — сообщила одна из свидетельниц вчерашней трагедии.

По словам Юрия Корецких, председателя Альянса защитников животных, за последние годы в надзорные органы поступили тысячи жалоб на работу парка: «В «Тайгане», такое впечатление, законы никогда не соблюдались. Несмотря на запрет, там работает фотозона с маленькими тигрятами, а Зубков каждый день выходил ко львам. Более того, раньше он водил к хищникам посетителей и даже, по слухам, предоставлял услугу «львенок в номер». Там умерло уже несколько человек. Мне бы хотелось надеяться, что этот случай повлияет на работу «Тайгана» и крымские надзорные органы наведут там порядок, но я в это не верю».

Учреждения повышенной опасности

По самой свежей версии, выдвинутой сегодня сотрудниками «Тайгана», причиной агрессии стал звук резко закрывшейся двери. Версия звучит довольно странно с учетом того, что сафари-парк — место довольно шумное и к разнообразию звуков звери должны были давно привыкнуть.

«Что спровоцировало конкретно этих львов? Это может быть что угодно: не та интонация, дурное настроение, болит что-то. Или запах резкий неприятный. Или просто накипело у зверя — терпел-терпел и сорвался. У людей такое бывает, что уж про зверей говорить», — сказал ИА Регнум Андрей Коткин, зоолог, исследователь зоопарков.

«Зоопарки, тем более сафари-парки, — учреждения повышенной опасности. В них можно ожидать чего угодно. В Англии есть знаменитый зоопарк, там тигрица убила служителя: всё позволяла делать, даже новорожденных детёнышей трогать, а потом разорвала. Поэтому повторю: как бы ни казалось, что дикие животные — ваши друзья, фамильярничать с ними нельзя, — напоминает А. Коткин.

Когда я работал в сафари-парке в Геленджике, там предпринимались тройные меры безопасности: у клеток было три замка, ключи — у разных людей. И безопасность обеспечивали бывшие сотрудники МВД, а стоило раз нарушить инструкцию — каралось очень строго, вплоть до увольнения. И если это перестраховка, то она не одну жизнь спасла».