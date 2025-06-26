Уже семь лет жители уральского города Ревда жалуются на местного фермера Анатолия Луткова: хозяин стада свиней выпускает их на самовыгул прямо на городские улицы.

Иван Шилов ИА Регнум

Почти сорок здоровенных особей, среди которых хряки весом в триста килограммов, бесконтрольно ходят по Ревде: ведут себя агрессивно и дерзко, переворачивают мусорные баки, блокируют движение на дороге. Помёт стекает в устье реки.

Зато приплод — дважды в году.

Фермер-самозванец

«Мне кажется, он не понимает, в чём проблема, хотя в прошлом году одна фирма предлагала ему поставить забор», — рассказывает местный житель.

Были случаи, когда свиньи набрасывались на людей, отстаивая свою территорию. Пока никого не покусали, говорят местные. Но это только пока.

Город Ревда небольшой — меньше 60 тыс. населения. И те, кто живёт на окраине, такой особенностью Ревды пользуются: заводят частное хозяйство. Вот и самозваный фермер Лутков держит десять коров, стадо свиней, пятнадцать овец и разную мелкую птицу. Закон не запрещает: держи, если соблюдаешь правила. А вот с этим у Анатолия трудности.

Двор, в котором обитают свиньи, ничем не огорожен, и потому гуляют они где вздумается. Лутков (известный ревдинцам по прозвищу Ташкент) признаётся, что контролировать и численность, и поведение свиней ему не под силу: стоимость одного метра забора — три тысячи рублей. А чтобы огородить площадь, на которой может обитать всё немалое стадо, потребуется примерно миллион.

— Самовыгул домашних животных в неконтролируемых местах запрещён. Есть решение суда, и в данном случае решение суда не исполняется, — говорит юрист Юрий Матвеев. — Существует несколько способов воздействовать на собственника животных. Это обращение в службу судебных приставов — они должны заниматься исполнением решения суда.

Если собственник злостно уклоняется от исполнения, поясняет юрист, может быть возбуждено уголовное дело. Жителям следует обратиться к администрации: именно она должна принять меры в отношении этого гражданина, чтобы избежать нарушения прав остальных.

Если администрация не принимает никаких мер, а служба судебных приставов не реагирует, надо обратиться в прокуратуру с жалобой на бездействие. Кроме прочего, граждане могут самостоятельно оценить ущерб от самовыгула — потравы, вред здоровью, порча имущества, моральный ущерб — и подать иск с требованием компенсации.

В ревдинском случае владелец свиней понесёт административное наказание: не первое в его практике и, судя по всему, не последнее. Это сработали местные власти. Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области также планирует обратиться в суд с иском.

Мусор, болезни и паразиты

Свиньи — вовсе не добрые и милые животные. Ветеринар Татьяна Городкова рассказала, что они довольно часто съедают не только мелких животных и птиц, которые находятся рядом, например кур, но придавливают и съедают собственных поросят. В 2013 г. в Юрюзани Челябинской области свинья убила 47-летнюю хозяйку.

Пятью годами ранее 70-летнего тульского пенсионера Валентина Белоусова хватил удар: к несчастью, это произошло в загоне для свиней — и когда через неделю сотрудники полиции зашли в дом, они обнаружили только череп и разбросанные клочья одежды. В 2022 г. в Иркутской области мужчина погиб от клыков кабана, сбежавшего от хозяина.

И случаев таких — десятки. Специалисты говорят, что сами по себе свиньи не злокозненны и нападают на человека не потому, что им нравится вкус человеческого мяса. Но они постоянно голодны и при этом всеядны. Потому и не делают разницы между овощами, человечиной и беконом, сделанным из их же собратьев.

Ветврач Наталья Ахромкина из Орловской области считает, что самовыгул свиней в городе представляет серьёзную санитарно-эпидемиологическую угрозу. Мусор из помоек разносится по городу, помёт может содержать паразитов, вдобавок свиньи переносят заболевания, опасные для человека. Как, впрочем, и любое другое сельскохозяйственное животное.

— Содержание коз, свиней, овец и домашней птицы в городских квартирах и в черте города я не рекомендую, — говорит ИА Регнум Наталья Ахромкина. — В первую очередь может быть опасность глистной инвазии, то есть заражения паразитами. От птиц можно заразиться пситтакозом — это инфекционное заболевание дыхательных путей, протекающее порой очень тяжело, с лихорадкой и интоксикацией.

Другие зооны (заболевания, передающиеся от животных людям) ещё опаснее: ящур, сибирская язва, бешенство, бруцеллёз, лептоспироз. Любое животное надо прививать, обследовать на ветстанции, регистрировать. Держать животных не запрещено, но надо это делать не во вред себе и окружающим.

Особую опасность несет африканская чума свиней. Хотя человек напрямую ею не заражается, болезнь может выкосить всё поголовье скота в округе и нанести значительный экономический ущерб. А распространяется она молниеносно и крайне заразна. А вот лептоспироз и трихинеллез можно получить, войдя в контакт с водой, в которой купалось заражённое животное, землёй, по которой оно ходило, продуктами питания и, конечно, отходами жизнедеятельности.

Гигантские крысы

Два года назад стадо свиней перепахало Никольское кладбище под Екатеринбургом: хряк, по словам свидетельницы, «страшно рычал», и убрать животных с могил не было никакой возможности. В красноярском Ачинске по улицам одно время гуляло стадо коров, регулярно перегораживая дорогу автомашинам, не говоря уже о том, что было зафиксировано несколько случаев агрессии в отношении людей. Да и чистоплотностью коровы не отличаются.

В Москве в Южном Бутове пасётся стадо из пятнадцати коз и козлят в сопровождении огромного, рогатого и мохнатого, козла-патриарха Алёшки. Хозяин бутовских рогатых, 76-летний пенсионер Валерий Аникеев, отравляет жизнь многим своим соседям: к их просьбам убрать животных в загон он остаётся глух. Козы оставляют свой помёт в самых неожиданных местах, скачут по крышам автомобилей и детским площадкам, объедают деревья и угрожающе себя ведут.

Больше того, хозяин стада будто бы провоцирует соседей: в полном противоречии с законом, который предписывает отнести загон на 40 метров от соседского забора, Валерий Борисович свалил козий помёт кучей прямо под забором — одновременно предоставив животным трамплин для прыжков в соседский сад. И хотя Зюзинский суд запретил фермеру выгуливать коз до устранения нарушений — воз и ныне там.

Бутовские козы умиляют только тех, кто в Бутове не живёт: владельцам помятых машин не до смеха, как и работникам жилищного хозяйства, которые регулярно обнаруживают кусты поломанными, а клумбы — обглоданными. Недовольны и родители, чьим детям приходится конкурировать с козами за детские площадки.

Пока сами соседи не будут стучаться во все инстанции — от Росприроднадзора и санэпидемстанции до префектуры, полиции, суда и прокуратуры, пока не будут требовать исполнения закона — всё останется по-прежнему.

Пункт 5 статьи 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» гласит, что хозяин должен не только обеспечить безопасность окружающих граждан и их имущества от порчи, но и убирать за животными продукты их жизнедеятельности. А также не допускать выгул вне мест, разрешенных органом местного самоуправления, и соблюдать иные требования к его выгулу. Но факты нарушения нужно зафиксировать и предоставить правоохранительным органам и местным властям.

Другой закон, №221-ФЗ от 28.06.2022 г. «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии», детально описывает требования к регистрации и биркованию животных, требования к выгулу и содержанию. В частности, запрещает содержание животных в домовладении, если рядом расположены школа, детский сад, больница, парк, другое общественное пространство или социальное учреждение.

На владельце стада также лежит обязанность по дезинсекции и дератизации: навоз домашних животных привлекает мух, а корм — крыс. Что подтверждают и ревдинцы: «Вот такие крысы бегают, — разводит руками местный житель. — Дыры в заборах прогрызли!»

Гуси и капибары

Содержание животных в городе — дело не только опасное, но и трудоемкое. А в ряде случаев перед хозяином стоит выбор: идти на конфликт с обществом ради стакана молока или всё-таки соблюдать закон.

Хозяйка козьей фермы под Калугой, ветеринарный специалист Лора Моисеева рассказала ИА Регнум о случае из своей практики:

— Позвонила мне как-то незнакомая женщина и попросила забрать её козу — соседи потребовали. Оказалось, что козу она держала в квартире, привязанную к батарее. Убирала за ней, но запашком характерным тянуло, и соседи начали подозревать неладное.

Потом спросили, зачем женщина таскает домой сено охапками, а она возьми и скажи: «Есть буду!» С рук сошла бы и грубость, но коза — громкая, и вот это непреодолимо. Люди от постоянных воплей раздражаются и начинают жаловаться.

Во Франции, например, петухам разрешили кричать даже в городах, потому что суд постановил, что это неотделимая часть французского колорита. Но у нас блеяние козы в три ночи в квартире над головой никому не понравится. Козу я, конечно, забрала — живёт теперь в загоне с остальными».

Но есть у любителей-животноводов и защитники: ведь это так мило и необычно — завести необычную козу или минипига. В прошлом году в Москве модны стали живые гуси, в нынешнем — капибары. И никогда не прекращалась мода на «кур на балконе».

В столице, причём в историческом центре, регулярно замечают на выгуле свиней, правда, на поводке.

Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, тоже подала пример любителям экзотики, заведя в доме камерунскую козочку Мими. Кстати, именно она пообещала оказать помощь бутовскому «коллеге»-козоводу Виктору Аникееву, построив для его коз питомник. Но пенсионер немедленно потребовал 4–5 миллионов рублей для начала, поделился проектом бесконтактного зоопарка, при встрече произвел впечатление «слишком эксцентричного», и желание помогать улетучилось.