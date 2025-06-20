В Тюмени 16 июня несколько агрессивных мужчин избили врача-травматолога областной клинической больницы №2. Причиной нападения на медика стал отказ немедленно принять некоего уважаемого аксакала, который пришёл в сопровождении родственников.

Иван Шилов ИА Регнум

В это время в кабинете истекал кровью другой пациент, но для нападавших его здоровье не имело никакого значения. Кроме травматолога пострадали ещё несколько врачей и пациентов, которые пришли на помощь врачу.

Натоптали нам тут!

Избитый медик, 33-летний Руслан Толемишов, госпитализирован — у него многочисленные ушибы, ссадины, подозрение на сотрясение мозга. Тюменцы сочувствуют врачу и негодуют: сотрудники больниц и так работают на износ, а выход из строя опытного травматолога означает, что помощи ждать придётся дольше.

По словам участвовавших в потасовке пациентов, нападавшие были изрядно пьяны. На видео с камер слежения видно, что среди хулиганов были и девушки — правда, они сами не дрались, а только пытались прекратить драку. Но им это не удалось.

Тюменское нападение — вовсе не единичный случай. Буквально полгода назад в Ростове агрессивный пациент чуть не убил врача. Абвел Авакян оторвал от койки металлический прут, ударил им врача не менее 15 раз, потом этим же прутом разбил стекло и изрезал им шею потерпевшей. Охранник прибежал вовремя — врача удалось спасти.

А вот иркутского фельдшера «Скорой» Александра Печелатова не спасли. Нетрезвый 53-летний пациент, которого транспортировали в больницу с территории вахтового поселка, ударил фельдшера ножом в грудь. Позже он пояснил, что «просто хотел ехать рядом с водителем, а ему не разрешили».

Часто претензии к медикам заключаются в том, что они проходят в квартиру без бахил: во Владивостоке врачей избили за отказ надеть бахилы при входе в квартиру, а в Барнауле пациент, нецензурно выражаясь, потребовал от медиков вымыть ему полы в квартире, потому что они «натоптали и бацилл нанесли».

В конце 2022 года Минздравом РФ была создана специальная рабочая группа «по вопросам снижения рисков применения насилия в отношении медицинских работников при выполнении ими должностных обязанностей».

Мониторинг случаев агрессии ведётся по трём параметрам: психическое насилие, физическое насилие, а также иные виды насильственных действий, к которым относятся крики и оскорбления, выхватывание предметов из рук либо повреждение имущества, а также другие действия с признаками явного неуважения.

По данным Минздрава, в 2023 году в стране было совершено более 1,7 тыс. нападений на медработников. Самыми агрессивными регионами стали Омская область, Санкт-Петербург, Москва, Кемеровская и Саратовская области.

Медицинское сообщество неоднократно обращало внимание законодателей на проблему насилия в отношении врачей. В 2019 году в УК и КоАП были внесены поправки (определены правила поведения граждан в медицинских организация, утвержден штраф за воспрепятствование оказанию медицинской помощи). В 2021 году Гражданский Кодекс подтвердили право медиков на защиту чести и деловой репутации в суде.

Сегодня бригады «Скорой помощи» снабжены тревожными кнопками, а коридоры больниц и кабинеты поликлиник — видеокамерами.

Но и сами медики настроены довольно решительно.

— Надо сделать три вещи: повесить на врачей «Скорой» камеры, как это сделано для полицейских, чтобы никто не смог сказать, что «врач первый начал». Создать «чёрный список» тех, кто нападал или угрожал медикам, чтобы они не могли вызвать врача на дом, только лично приходить в поликлинику, — говорит ИА Регнум фельдшер «Скорой помощи» и блогер-двухсоттысячник Евгения Комарова. — И, конечно, увеличить штрафы — не полторы-две тысячи, а 150-200, и реальный тюремный срок. Раз по телевидению на всю страну покажут — — и все эти дебоширы поостерегутся поднимать руку.

Служение vs обслуживание

Врач неотложной помощи, писатель, автор книг «Пока едет скорая», «Скорая помощь», «О чём говорят врачи» Андрей Звонков считает, что корень зла — — в отношении к медицине как к услуговой сфере.

— Нападают чаще всего по двум мотивам — поиск какой-то выгоды либо неприязнь. Есть у человека что-то негативное в отношении медработников: например, один пенсионер избил терапевта палкой за то, что тот не выписал ему лекарственный препарат. Потом выяснилось, что это был другой врач, который пришёл на смену первому. Как трактовать такую ситуацию? Как общую неприязнь, не личную, — говорит А. Звонков ИА Регнум.

Бывает, что медикам угрожают оружием с требованием, например, «срочно госпитализируйте маму». Или «оживите её», или ещё что-нибудь. Поведение опасное, неадекватное, мотив — понятен. И вера во всемогущество медиков, которые якобы «могут», но «не хотят». А значит, надо заставить.

Звонков также напоминает, что врачей избивали и при ограблении «Скорой»: в укладке врача есть наркотические анальгетики для обезболивания при травмах, при инфарктах, тяжёлых болевых ситуациях.

— Я, например, работал в «неотложке» вообще без наркотических препаратов. Кроме реланиума и баралгина — никаких обезболивающих. Кетанов, кеторол — больше ничего нам не давали. А вот на «Скорой помощи» в 90-е был промедол, морфин по пять ампул, и работать с таким арсеналом было опасно: банды наркоманов на «Скорые» нападали именно с целью отъёма наркотиков. У руководства на этот счёт мнения расходились: одни говорили «стойте насмерть», другие — «отдайте, жизнь дороже».

Но в целом, считает Андрей Звонков, проблема кроется в отношении к медицине как к сфере услуг, вроде химчистки или овощной палатки.

— Помните эту пресловутую историю с бахилами? Слава Богу, Министерство здравоохранения издало приказ, что «Скорая помощь» не только не обязана иметь бахилы, она не имеет права заниматься, так сказать, переобуванием вообще на вызове, потому что ее задача оказывать неотложную медицинскую помощь, не следить за чистотой в чужих квартирах. Это удел хозяев, которые вызвали себе в помощь бригаду.

Суть проблемы в этом — медики оказывают помощь, а не услуги. И этот факт надо донести до населения, ровно так же, как надо пересмотреть статус учителя: он тоже не должен восприниматься как обслуживающий персонал.

Каждый из нас рано или поздно будет вынужден обратиться к врачу. И каждый должен понимать — на примерах из уголовного судопроизводства — чем может закончиться дебош в кабинете врача или удар, нанесённый фельдшеру.

Который приехал вас спасать.