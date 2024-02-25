Надежда Урумова
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Последние публикации
«Не говори с идиотом». Как белгородец вернул советские награды из Эстонии
Белгородский депутат нашел в таллинском магазине советские награды и после приключений возвратил их на родину. Эта удивительная история произошла еще до СВО, когда друг пригласил Сергея Попова в короткую развлекательную турпоездку по Прибалтике. «Поехали, говорит, посмотрим. Ты был в Эстонии, в...
25 февраля 2024
Уехавший от СВО релокант гонит из приюта кошек за то, что они из Донбасса
В Московской области, в городе Подольске, есть приют для животных «Просто Муся», в котором были спасены 600 кошек, 20 собак и даже один кролик. Все животные были вывезены Юлией Горбачевой из Донецка, Мариуполя, Волновахи и других городов ДНР и ЛНР. Теперь хозяин помещения, известный адвокат...
9 февраля 2024
Издательства АСТ направили на экспертизу нашумевшую книгу «Наследие»
Пресс-служба издательской группы АСТ сообщила ИА Регнум, что вызвавшую широкий резонанс книгу писателя Владимира Сорокина «Наследие» (2023) решено направить на экспертизу. 22 января стало известно, что ряд общественников и писателей возмутились содержанием нового романа Сорокина. В книге усмотрели...
новость часа
22 января 2024
Губернатор Гладков: «Когда враг будет повержен, вернёмся и всё восстановим»
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные сёла Белгородской области более 30 раз, сообщил 24 ноября в своём Telegram -канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Десятки вражеских атак ежедневно — это уже почти рутина, в четверг и пятницу прилетело «примерно столько же, сколько...
24 ноября 2023