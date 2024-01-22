Москва, 22 января, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Пресс-служба издательской группы АСТ сообщила ИА Регнум, что вызвавшую широкий резонанс книгу писателя Владимира Сорокина «Наследие» (2023) решено направить на экспертизу.

22 января стало известно, что ряд общественников и писателей возмутились содержанием нового романа Сорокина. В книге усмотрели пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Как сообщил Mash, проверять попросили и АСТ, которое, опубликовав роман, по сути, нарушило закон о запрете ЛГБТ (экстремистское движение, запрещено в РФ).

В издательстве ИА Регнум сообщили, что книга имеет маркировку 18+ и не может быть продана несовершеннолетним, что якобы исключает её распространение среди детей и подростков.

«В связи с тем, что контент книги вызвал вопросы у ряда читателей и представителей общественных организаций, произведение решено направить на независимую экспертизу», — добавили в АСТ.

В свою очередь, известный адвокат Сталина Гуревич в разговоре с редакцией рассказала, что ответ издательства ожидаем, так как не их «епархия» заниматься экспертизой. Сорокин же уже подпадал под проверки. В 2022 году его заподозрили в распространении порно, но как с гуся вода, указала адвокат.

«Он сказал: «Писал, пишу и буду писать». «Голубой лёд» произведение называлось. Доказать приченение морального вреда за прочтение такого произведения — это трудоёмкий процесс, в котором вы выиграете 3000 рублей. Сорокина нет в школьной программе, и это хорошо. Хочу заметить, что пропаганда педофилии — это создание привлекательного образа педофилии. Сорокин привлекательный образ не создаёт, но смакует. Необходимо делать экспертизу», — заявила Гуревич.

При этом она уточнила, что если в книге создаётся негативный образ педофилии, то это уже не попадает под понятие пропаганда, хотя в самом процессе описания, конечно, есть признаки порнографии.

«Наследие» — третья и заключительная часть трилогии о докторе Гарине. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, пережившем ядерную войну, где насилие стало нормой.