В Московской области, в городе Подольске, есть приют для животных «Просто Муся», в котором были спасены 600 кошек, 20 собак и даже один кролик. Все животные были вывезены Юлией Горбачевой из Донецка, Мариуполя, Волновахи и других городов ДНР и ЛНР.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь хозяин помещения, известный адвокат, переехавший в Таиланд из-за неприятия СВО, угрожает приюту выселением. Единственная причина — нежелание видеть в своем помещении животных именно из ДНР. При этом против московских кошек он ничего не имеет.

Юлия рассказывает, что долго дружила с хозяином. Они вместе и задумали делать приют для животных, но потом разошлись во взглядах. Юлия с командой приняли близко к сердцу не только СВО, но и судьбу донецких животных, а хозяин просто убежал в теплые края.

«Я ему ответила, что Москве животным есть кому помочь, а там уже некому. Там мало кто спасает этих животных, а они в основном домашние. Их хозяева или погибли, или бросили, уезжая. — рассказывает Юлия. — А дальше он стал открыто просить туда не ездить. И сейчас в любой момент он может выгнать нас с животными на мороз».

Когда приют только создавался, его нежилое помещение было абсолютно пустым. С помощью добровольцев и благотворителей собрали деньги — только первоначальные траты составили около миллиона рублей.

«Моя одноклассница организовала сбор в одной соцсети, мы — в другой. Подруга вообще взяла кредит. И вот так с миру по нитке. А потом мы два с половиной года постоянно в это помещение вкладывали деньги», — рассказывает Юлия историю «Просто Муси».

А вначале была поездка в Донецк на помощь свекрови, сломавшей ногу. И знакомая семьи решила показать, как несладко живется бывшим домашним кошкам и собакам в Мариуполе и Волновахе. Так приют и превратился в место, где животных спасают от войны.

Юлия с командой постоянно ездят на Донбасс с гуманитарной помощью, а обратно в Подмосковье привозят животных. Сейчас в «Просто Мусе» живут 60 кошек, остальных пушистых удалось отдать в добрые руки.

Это очень большая работа — пристроить кошку, рассказывает Юлия. Всем привезенным зверькам делают анализы, а потом лечат на деньги жертвователей. И после того, как животные приходят в норму, начинается поиск хозяина. По словам Юлии, у каждой третьей кошки шансов найти семью нет — это животные с неизлечимым лейкозом и имуннодефицитом.

Ухаживают за зверями беженцы с Донбасса, живущие в одной пригодной комнате приюта — мама и дочь-школьница. Ремонт специально делали так, чтобы там была жилая комната, где можно спать, смотреть телевизор и есть. Значит, и эти люди тоже потеряют жилье.

Именно этим грозит хозяин-адвокат. Он продолжает платить за воду и электричество и не требует денег за аренду, но категорически не приемлет ни донецких кошек, ни донецких людей, видя в этом «политику», а не сострадание и доброе сердце.

«Он против того, чтобы мы помогали людям из ДНР и ЛНР, и ясно дал это понять. Пару месяцев назад про наш приют вышел сюжет на телевидении. Я была уверена, что будет много внимания к кошкам, их станут активно разбирать по семьям, а нас поддерживать. — делится с нами Юлия. — В итоге собственник помещения посмотрел этот сюжет и написал мне сообщение с предложением распрощаться. Написал, что приют — это не политическая площадка и попросил меня «на выход». Он против, что я езжу на Донбасс, везу людям помощь и подбираю там бездомных животных.»

Владелец помещения уже перешел к угрозам и пообещал в случае обращения в СМИ немедленно выселить приют. В любом случае, с 1-го июня ни кошек, ни людей с Донбасса видеть он не хочет.

Юлия просила адвоката-релоканта продать им помещение, но тот отказал, и приюту нужно куда-то переезжать и заново налаживать жизнь. Команда уже открыла сбор на постройку нового «котодома», стоит в планах и покупка земли. Продавать Юлии нечего, поэтому ее муж решил взять ипотеку.

А что касается адвоката, то общение с ним Юлия прекратила. «Больше мы не друзья. Я что, должна у него прощения просить за то, что поддерживаю СВО? Мне не за что извиняться!», — говорит она.