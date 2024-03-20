Окончив Суворовское училище, Артём, по его словам, был растерян: кем стать, куда идти учиться? Но однокурсники напомнили, что ему всегда хотелось в «Вышку». Этот вуз даже числился в списке желаний парня, которые так любят составлять молодые люди.

Сергей Коньков/ТАСС

Отец Артёма участвует в специальной военной операции на Украине, и для детей участников предусмотрены особые льготы при поступлении. О них будущий студент узнал только тогда, когда изучил список документов.

Однако форму документа, дающего право претендовать на льготу, ни у кого найти не смог.

«Соответствующий указ был, но как им руководствоваться, никто не знал, — рассказывает Артём. — Неделю я прослонялся по Москве, пытаясь во всех вузах узнать, какой всё-таки документ нужен. Надо уже поступать, а никто ничего не знает! И я сам придумал форму этого документа — шапка, место для гербовой печати, текст заявления, подпись и звание. Смоделировал, как, на мой взгляд, это должно выглядеть и отправил отцу. Папа сказал, что начальника своего прямо у вертолёта встретил и попросил подписать».

Об отце — военном вертолётчике — Артём говорит с большой любовью, но тщательно подбирает слова, понимая, что некоторые известные ему подробности раскрывать нельзя:

«У меня как раз был день окончания учебы, «последний звонок», позвонил отец, поздравил, пожелал удачи на экзаменах. И мимоходом на фоне всего позитива сказал, что едет по военным делам. Я спросил — куда, он не ответил. Стало понятно, что на СВО».

Артём во время начала специальной военной операции учился в 11-м классе. В этот день суворовцев подняли пораньше и на построении рассказали об обращении президента к народу.

«Все офицеры у нас были боевые, с наградами, они посоветовали принять эту новость спокойно и сказали, что будут обо всём информировать. Семь лет мы в училище прожили без родителей, это учит стойкости и спокойствию. Вот так я и воспринял эту новость», — вспоминает Артём.

Сейчас отец ежедневно шлёт сыну СМС. Вертолётчики всегда находятся в самой гуще военных событий, поэтому «сам факт прихода сообщения от него — уже огромное счастье», говорит Артём.

«Если я получаю сообщение в день — я спокоен. Если же у него написать не получается, очень волнуюсь. Один раз такое случилось — три дня не было весточки. В его сообщениях нет ничего конкретного, главное, что они приходят», — поясняет парень.

Когда отец звонит, они с сыном разговаривают об учёбе, о военном быте. Сейчас вертолётчика отправили на повышение квалификации. За последнее время они виделись дважды.

В октябре Артём показывал папе Москву, где тот никогда не был. А 22 февраля, накануне праздника, повёл его на концерт «Любэ». Билеты — «дорогущие», как говорит Артём — подарила его девушка, которой он привил любовь к этой группе и рассказал, что «Любэ» пользуется большой популярностью у военных.

ИА Регнум Здание Высшей школы экономики

«У нас с отцом на концерте на пару сияли глаза, мы все песни знали наизусть. В конце, по традиции, была песня «Атас». Весь зал её орал! И хотя мы, конечно, хотели больше послушать оригинал, но тоже не удержались и кричали что есть силы», — смеется Артём.

Понимание традиций, в том числе воинских, в этой семье — очень сильное. У отца Артёма много братьев и сестёр, а недавно его маму, бабушку Артёма, наградили медалью ордена «Родительская слава».

Дед нашего героя также служил, во внутренних войсках. В детстве Артём надевал его фуражку, китель и отправлялся играть в «казаки-разбойники». Поэтому неудивительно, что после четвёртого класса он отправился прямиком в кадетскую школу, а затем и в Суворовское училище.

«Педагоги были прекрасные, а знания там давали на высшем уровне. И Путин к нам приезжал. Я стоял в первой шеренге и когда увидел его, сильно обрадовался, даже начал улыбаться. Чувства гордости и радости были такие же, как на параде», — делится Артём.

В Суворовском училище он был командиром отделения, получил звание сержанта. Сейчас в Высшей школе экономики студент раз в неделю посещает военную кафедру.

«Я же этим семь лет в училище занимался — уставы, специфика военной сферы, знание определённых действий. Офицеры на кафедре всегда интересовались, откуда я. У меня есть даже медали, например, за юбилейный парад. И через полгода мне разрешили носить погоны», — рассказывает парень.

В «Вышке» студент не только учится, но и работает ассистентом, получая за это зарплату — помогает преподавателю проверять работы, готовиться к лекциям и семинарам.

Помимо прочего, Артём усиленно изучает китайский язык. После окончания первого года обучения, получив «отлично», он решил отправить документы организаторам международной стажировки в Китай. И выиграл одно из пяти мест — с оплатой участия за счёт принимающей стороны.

Но выиграть конкурс — это половина дела, до Китая еще нужно как-то добраться.

«Я обратился в службу по работе со льготниками-студентами при Высшей школе экономики. Они периодически пишут, спрашивают, как наши дела, как учёба, как сессия — и я вот обмолвился, что билеты нужны. Рассказал, что выиграть-то я выиграл, но надо туда как-то добраться, а там ещё прокормиться, прожить надо — по деньгам я точно не потяну. И родной вуз пообещал помочь», — рассказывает нам Артём.

Наград у студента много — и золотая медаль, и победы в многочисленных олимпиадах по технологии, физике, математике… Но самой большой наградой по-прежнему остаются встречи и звонки отца, который может вернуться только после победы.

Только близкие приятели знают, что отец Артёма — военнослужащий. А еще более ограниченный круг людей в курсе, что он на СВО. Эту тему с сыном они не обсуждают.

«Я не заставляю, а он не хочет рассказывать. И я его понимаю. Моё поколение ещё застало живых ветеранов Великой Отечественной. Те, кто побывали на фронте, никогда не станут такое обсуждать. Обсудим победу», — говорит Артём.