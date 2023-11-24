Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные сёла Белгородской области более 30 раз, сообщил 24 ноября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Десятки вражеских атак ежедневно — это уже почти рутина, в четверг и пятницу прилетело «примерно столько же, сколько и за предыдущие дни».

Иван Шилов ИА Регнум Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

В условиях этой фоновой угрозы руководство прифронтового региона ведёт свою ежедневную работу: укрепляет тероборону (24 ноября стало известно — добровольные защитники Белгородчины получили от «Ростеха» новейшие бронежилеты «Оберег»), помогает обустроиться на новом месте эвакуированным жителям приграничных посёлков и сёл. С начала лета губернатор Гладков вручал ключи от новых квартир людям, потерявшим свои дома из-за обстрелов с украинской стороны.

Интервью с руководителем Белгородчины ИА Регнум решило начать с сугубо «мирных» вопросов, но с учётом нынешних непростых обстоятельств, ставших для команды губернатора проверкой на прочность.

ИА Регнум: Вячеслав Владимирович, в 2021-м вы говорили о своей команде — её «нужно мало хвалить и больше ругать». Нынешняя ситуация как-то повлияла на этот тезис?

Вячеслав Гладков: Как говорится, «не ругать — добра не видать». Если мы будем хвалить друг друга — это будет неправильно и непонятно, и люди, я думаю, дадут только отрицательную оценку.

К нам же приходят не с благодарностями. К нам же приходят всегда с проблемами.

Начинаем разбираться — например, с министерством строительства. Где-то ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) не достроили, где-то они повторно выносятся на конкурсы. Мы вытаскиваем проблему наверх, начинаем разбираться, и иногда это происходит эмоционально. Приходится ругаться, взыскания объявлять, с должностей снимать.

Но зачастую мы забываем сказать, что уже выполнено. Когда слишком много критики в отношении подчиненных, я сам себя стараюсь остановить.

Нужно показывать общую картину работы: что планировали сделать, что уже сделано, что сделано хорошо, и какие возникли проблемы.

Если постоянно только ругаться — это ещё хуже, потому что в стрессовой ситуации и под гнётом негативной оценки люди просто выдерживать не будут. Действительно, напряжение у нас достаточно большое. И объемы большие, и по мирной повестке, и по военной повестке. Выдержать такое напряжение удаётся не всем.

Поэтому ответ простой: не ругать — добра не видать. Но хотелось бы все-таки — когда оценивается работа органов власти — подходить объективно. Это касается и оценки со стороны руководителя (то есть с моей), так и со стороны жителей.

ИА Регнум: Сейчас вы довольны своей командой?

В. Г.: Конечно нет. Но при этом… Понимаете, когда подходят жители и говорят «спасибо» — спасибо-то не мне. Я же не строю, я же не укладываю асфальт. Это работа тысяч людей. Поэтому я очень благодарен своей команде, благодарен тем, кто рядом, — за то, что они выдерживают этот бешеный темп работ. И мы пытаемся ещё его даже увеличить.

ИА Регнум: Ранее были сообщения о том, что люди, которые покинули опасную зону, получат жильё в других регионах. А к себе они вернутся?

В. Г.: А мы их не отпускаем. Я имею в виду, что мы строим жильё на территории Белгородской области, в 15 населённых пунктах в безопасных районах.

И надо сказать, что мы пошли по самому сложному — для нас — пути. Как я должен был поступить по «букве закона»? Объявить на рынке конкурс, купить такое-то количество квадратных метров, дальше, нравится — не нравится — раздать всем ключи, и всё.

Но из-за того, что мы хотим, чтобы люди остались здесь, мы ищем безопасное и комфортное место для жизни.

Поэтому я против выдачи жилищных сертификатов и говорил об этом всегда. Кто-то меня ругает за это, но если мы сейчас всё раздадим, люди разъедутся — а я не хочу, чтобы люди уезжали.

Поэтому мы с жителями выбираем место, выбираем планировку, выбираем даже цвет обоев. Мы хотим, чтобы семьи остались здесь, чтобы люди остались жить на этой земле, чтобы земля наша развивалась.

Строительство, ещё раз подчеркну, идёт на территории региона. Но есть места, откуда людей отселили, туда зайти невозможно, и там мы ничего не строим и ничего не восстанавливаем.

ИА Регнум: И люди туда уже никогда не вернутся?

В. Г.: Что значит — никогда? Когда мы победим, когда враг будет повержен, когда у нас там будет спокойно, конечно, мы все вернемся и восстановим всё.

ИА Регнум: Восстановление пострадавших сёл и посёлков — будет ли оно толчком для дальнейшего их развития?

В. Г.: Белгородская область — одна из самых благоустроенных в нашей стране, одна из самых чистых. И конечно, когда люди вернутся в свои сёла — мы наведем порядок, уберём, почистим, высадим цветы, восстановим бюджетные учреждения.

Я надеюсь, что к этому времени люди уже заселят те жилые дома, которые остались целы. Что же касается сильно пострадавших домов — будем решать в зависимости от их состояния. Или будем восстанавливать, или — если дом разрушен — вычистим и выставим земельные участки на торги, чтобы пришли новые собственники и начали развитие. Я уверен: все будет ещё лучше.

Как пример — одно из решений, которые уже приняты. У нас есть село Середа, оно входит в Фурмановское сельское поселение. Это одно из сёл, в которых возникло движение «Солдатский привал» (волонтёрская инициатива жителей Белгорода и приграничных районов по поддержке бойцов СВО на передовой: белгородцы помогают военным денежными переводами, собирают тёплые вещи, передают продукты и лекарства. — Прим. ИА Регнум).

Мы обязательно построим в Середе новую школу. А в старой школе, которая, по-моему, 1940-х годов постройки, мы сделаем музей — музей СВО. Это то, о чём мы уже договорись с жителями.

ИА Регнум: Белгород и Харьков всегда находились в добрососедских, дружеских, родственных отношениях. Как теперь изменилась ситуация?

В. Г.: Сейчас, конечно, все очень болезненно. Но болезненно не со стороны жителей Белгородской области, а со стороны харьковчан. Очень много, к сожалению, ненависти и угроз. Ещё раз подчеркну — к сожалению. Потому что у многих там остались родственники.

Но я думаю, что всё это закончится, когда мы победим, когда все увидят изменения, которые после окончания боевых действий произойдут. Когда начнется восстановление, возврат к мирной жизни.

Люди должны увидеть, как живёт Россия, так же, как это уже увидели жители наших новых территорий.

Например, мы встречались с директорами школ бывшей Луганской области. Вот реально — у них там была ситуация на уровне конца 60-х годов: с точки зрения ремонта, оборудования, методики. Всё это — 60-е годы XX века. Когда беседовали с директорами этих школ из ЛНР, они говорили: мы не знаем, как будем интегрироваться в образовательную систему России. Мол, украинская система же сильней была во многом. Я смотрю и говорю: вы серьезно?!

Но смысла не было даже спорить. Мы просто пригнали автобусы, посадили всех и привезли к нам. Повозили. Они поездили, посмотрели, как у нас дети учатся в школах, как с детьми занимаются в детских садах. И у луганских гостей просто шок! Люди просто не могли остановить слезы, потому что они увидели — давно уже используется другой подход, другое мировоззрение. И одно дело рассказывать о каких-то вещах теоретически. И другое дело — когда заходишь в такую школу, как у нас.

Поэтому я уверен, что после окончания боевых действий тот тренд на созидание, на развитие, который у нас есть в стране, затронет и соседей — и люди вернутся к правильному восприятию действительности. И тогда негатив, который сейчас охватил всю Украину, всё-таки уйдёт в сторону. Главное — победить.

ИА Регнум: Вам пора бы написать методичку для других губернаторов, как организовывать отряды территориальной обороны, как восстанавливать населённые пункты после разрушений. Это было бы сейчас очень востребовано. Что думаете на этот счет?

В. Г.: Встаю без десяти четыре утра, прихожу домой часов в девять вечера, поэтому планов написать методичку нет. Если начну писать методички — не буду выполнять те обязанности, которые поставил передо мной президент. Ну просто физически сил не хватит. Если у других регионах есть потребности, оттуда просто звонят, мы показываем — как и что сделано. Как мы готовим укрытия, как мы работаем с населением, как работаем с первой помощью. Мы абсолютно открыты.

ИА Регнум: Тогда, если можно, небольшой пример — что нужно сделать белгородцу, чтобы вступить в отряд теробороны?

В. Г.: Нужно прийти к командиру батальона или к главе поселения. Мы посмотрим, откуда вы, зачем вы хотите вступить. И если увидим, что у вас честные намерения по защите своей земли, своего дома, своей семьи, то вы приступите к тренировкам. Есть индивидуальные тренировки, есть учения повзводно и отделениями, ротные, полковые учения. У нас выстроена система практически ежедневной подготовки.

При этом надо учесть, что в тероборону люди приходят без отрыва от работы. Они приходят с работы, переодеваются, надевают военную форму и идут готовиться и занимаются — тактической медициной или сапёрным делом, тактической или огневой подготовкой… Мы используем навыки, которые есть в силовых структурах. Все силовые структуры нам помогают.

ИА Регнум: Вам удалось купировать проникновение украинских ДРГ? Эта проблема решена?

В. Г.: Первое: это полномочия ФСБ, погранслужбы и Министерства обороны. С моей точки зрения, наши силовые структуры очень хорошо работают. Меры предпринимаются очень серьёзные. Риски и угрозы, безусловно, есть. Они всегда есть. Поэтому наша самооборона, полиция, Росгвардия — мы все, эти элементы работают сообща. Можно сказать, увеличиваем плотность защиты нашей земли.