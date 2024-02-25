Белгородский депутат нашел в таллинском магазине советские награды и после приключений возвратил их на родину. Эта удивительная история произошла еще до СВО, когда друг пригласил Сергея Попова в короткую развлекательную турпоездку по Прибалтике.

фото из личного архива Сергея Попова Сергей Попов

«Поехали, говорит, посмотрим. Ты был в Эстонии, в Таллине? Я говорю: ни разу не был, — рассказывает нам Сергей. — Так и решили съездить посмотреть старинные города — Ригу, Таллин. Когда туда приехали, сразу пошли гулять».

По приезде Сергей с женой Светланой отправились в поход по небольшим антикварным магазинам. Мелкие европейские лавочки со стариной — это всегда особая атмосфера, они напоминают одновременно и музей, и блошиный рынок. Взыскательный покупатель откровений там не найдет, однако симпатичные вещицы «в возрасте» в качестве сувенира привезти домой оттуда можно.

Светлана радовалась поездке, удивлялась обилию красивой старой посуды. А Сергей радовался тому, что радуется она. Пара с восторгом посетила два магазина, пришла очередь и третьего — такой же среднестатистической лавочки, приютившейся рядом со старым замком.

Именно там, в шкатулке, укрытой в стеклянной витрине, Сергей с удивлением обнаружил три советские награды — орден Красной Звезды, орден Отечественной войны и орден Славы. Они лежали вперемешку с немецкими вещами — железными крестами, губной гармошкой, перстнем, лычками…

«Не думал, что когда-то смогу увидеть, как всё вместе это лежит, — говорит Сергей. — Я очень возмутился, подумал о местной склонности к «толерантности» и говорю продавцу: разве так можно делать, всё в одну кучу смешивать? Ты понимаешь, что это неприемлемо? Понимаешь, что награды победителей лежат рядом с наградами побежденных?».

Ответ торгаша, как и можно было предположить, прозвучал на чистейшем русском языке: вещи эти — моего деда. «А что ж ты дедовы награды с фашистскими смешал? Покажи, что конкретно твоему деду принадлежало. Или их у тебя двое было — один в советской армии воевал, а другой в нацистской?» — удивился Сергей. Ответ лавочника убил наповал: «Так мой дед и служил в СС!».

Считая, что Советский Союз «забрал свободу», а немцы ее «принесли», он ушел в фашистский легион, а в 1944-м комиссовался по ранению и принес с собой советские награды как трофеи.

фото из личного архива Сергея Попова

«У меня случился взрыв в голове! Сразу представилась картина: то ли он снял их с убитых, то ли с раненых, то ли с пленных. Тут же подумалось: может, люди их ищут. Подожди, говорю, получается, дед твой снял ордена с беззащитных людей? Смотри, на них есть номера, за каждой наградой — человеческая судьба. Ты же учился в советской школе, знаешь это», — рассказывает о своих чувствах Сергей.

Около пятидесяти лет в обычной семье в Эстонской Советской Социалистической Республике в дальнем углу пылились снятые эсэсовцем с советских воинов награды. Эта обычная семья гордилась своим родственником и называла трофеи мародера «семейными реликвиями».

В легионе СС, по словам продавца, считалось похвальным снимать награды с убитых. Где этому деду встретились наши солдаты — в уже освобожденной Белоруссии, или в блиндаже каком он нашел ордена и присвоил — узнать сложно. Но улечься в голове нашего героя такое никак не могло.

Несмотря на уговоры жены «перестать разговаривать с идиотом», у Сергея моментально созрел план — добыть ордена любой ценой. И первое, что он предложил хозяину лавки — выкупить их, на что получил отказ. Дескать, сначала надо с родственниками поговорить, но вряд ли это возможно. Так и закончился разговор ничем.

Возможно, эти ордена принадлежали воинам, пропавшим без вести, а по номерам можно и судьбу красноармейцев установить, и родственников найти. А если они сняты с убитых, нужно установить, где это произошло, и, возможно, удастся разыскать останки и по-человечески с почестями захоронить. Дело нужно было доводить до конца. Что нельзя купить за деньги, то можно купить за большие деньги, рассудил Сергей Попов, всё больше и больше убеждаясь в том, что без наград он домой не уедет.

«На второй день пошли мы гулять с приятелем Олегом. И меня эта мысль не отпускала, только ещё сильнее стала. Как я эти награды мог оставить в Таллине? Как можно спокойно уехать, когда есть возможность их достать? В общем, я загорелся любыми путями их забрать, только об этом и думал», — говорит Сергей.

Прогулка не задалась, потому что развлечения уже отступили на второй план. Маршрут, еще не начавшись, практически сразу закончился у той же лавки. Внук нациста успел к тому времени поговорить со своей матерью, и вместе они пришли к выводу, что ордена Сергею «ни к чему»: личные вещи деда не продаются, памятью, дескать, не торгуем.

фото из личного архива Сергея Попова

«Личные вещи, говорю, это фашистские награды твоего деда, гармошка, перстень с черепом, но не награды советских военных. Это — вещи людей, которые могли пропасть без вести. И потом, я всё-таки надеялся найти этих людей. Разговор уже велся на повышенных тонах, и лавочник просто ушел», — так описывает Сергей Попов очередную встречу.

Он уже, грешным делом, начал подумывать о том, чтобы просто силой отобрать ордена, но жена с другом попросили: без криминала, предлагай, торгуйся.

«Я когда в руки награды брал, говорю: смотри, вот номер, за ним числится человек. Получается, твой дед украл чей-то подвиг, а ты это выставил вместе с крестами СС. Называй любую цену, вам они радости не принесут», — вспоминает Сергей.

В последний визит в антикварный магазин пошла в ход тяжелая артиллерия — продемонстрированная стопка наличных. После ссылок продавца на отказ матери Сергею все же выставили запредельный счет — 500 евро за каждый орден.

Именно такая сумма помогла потомкам нациста покладисто продать «семейные реликвии». Мать хозяина, дочь того самого эсэсовца, сама вышла из подсобки и брезгливо швырнула на награды на прилавок: «пусть забирает свои железки».

Для потомков нацистов — «железки», а для нас — память и подвиг предков.

Сейчас три ордена из Таллина находятся в России, и уже удалось установить тех, кто был ими награжден. Сергей занят поисками живых родственников красноармейцев, а наше агентство ему в этом помогает. Поэтому продолжение истории непременно последует.