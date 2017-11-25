Мария Шевченко
Последние публикации
Ассистент могильщика СССР советует России лечиться от «имперскости»
В Екатеринбурге снова заговорили о «советской имперскости». 23 ноября на территории «Ельцин-центра» состоялось очередное заседание «народной трибуны», которую ведёт ближайший соратник Бориса Ельцина в 1990—1992 годах Геннадий Бурбулис. Напомним, «народная трибуна» — это регулярные публичные...
25 ноября 2017
Президентский грант получил фонд, помогающий секс-работницам
22 ноября стали известны результаты конкурса на предоставление грантов президента России некоммерческим организациям для развития гражданского общества. По Свердловской области таких организаций оказалось несколько десятков с разными профилями работы. Как правило, подобными денежными призами...
23 ноября 2017
Сочувствие школьника оккупанту: чем обернулась борьба за примирение
Речь русского мальчика из Нового Уренгоя о немецком солдате стала предметом национального осуждения и негодования. Совершенно очевидно, что сожалеть о том, что солдат армии вермахта стал военнопленным после Сталинградской битвы, невежественно и кощунственно перед павшими предками. Напомним, 19...
21 ноября 2017
Революция «не есть государственный переворот или смута»
В Екатеринбурге в эти выходные, 18 ноября, прошли два мероприятия, приуроченные к столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Музей советского быта «Сделано в СССР» стал площадкой для выставки «Октябрьская революция: Право на новый мир» и местом, где студенты обсудили предпосылки и...
20 ноября 2017
«Это против оппозиции»: лишат ли думу Екатеринбурга партсписков?
В Екатеринбурге намерены отказаться от выборов депутатов городской думы по партийным спискам. Соответствующее решение может быть принято уже в ближайшее время, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сейчас дума избирается по смешанной системе. 36 депутатских мест поровну распределяются по одномандатным...
17 ноября 2017
Долгострои в Челябинске: Путин услышал дольщиков, но будут ли квартиры?
В Челябинске власти озвучили график ввода в эксплуатацию домов на территории микрорайона «Чурилово Лейк Сити». Правда, удовлетворил он не всех. Этому предшествовал звонок президента России Владимира Путина представителям обманутых дольщиков компании «Речелстрой», которая является основным...
16 ноября 2017