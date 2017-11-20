Екатеринбург, 20 ноября, 2017, 21:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в эти выходные, 18 ноября, прошли два мероприятия, приуроченные к столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Музей советского быта «Сделано в СССР» стал площадкой для выставки «Октябрьская революция: Право на новый мир» и местом, где студенты обсудили предпосылки и результаты революции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Изучают выставку

Выставка была подготовлена уральским отделением общероссийского движения «Суть времени». Общественники использовали в ней ключевые моменты, отражающие целую революционную эпоху. Это состояние Российской империи накануне революционных событий, это специфика Февральской революции, которую авторы назвали попыткой реализации проекта «Модерн» западного образца. Это переход от Февраля к Октябрю и, конечно, сама Октябрьская революция.

Создатели выставки также не прошли мимо Гражданской войны и первых мероприятий большевиков в уже Советской России.

Хочется отметить, что авторы не просто представили исторический материал, но также показали и свой подход к пониманию Октябрьской революции и революции как таковой. Так, был опровергнут тезис о том, что любая революция — это есть государственный переворот или смута, как это обычно думают. Госпереворот — это силовая смена одних правящих элитных групп на другие без смены формации. Смута в основе своей имеет только протестный потенциал, без потенциала на конструктивный план разрешения противоречий. А Революция — это всегда проект, который решает противоречия, возникшие на эволюционном пути.

В этом смысле для общественников революция не является чем-то противоположным эволюции, а, наоборот, представляется её частью.

Другое мероприятие было подготовлено студенческим клубом «Победа» при объединенном совете обучающихся УрФУ. Студенческий коллектив решил провести дискуссию на тему «Октябрьская революция: благо или зло».

Для студентов было важно не допустить рассмотрения революции в неисторическом контексте, так как в публичных обсуждениях можно встретить такие логические ошибки, на базе которых результат большевиков оценивается общеизвестным тезисом «Россия, которую мы потеряли». Поэтому члены клуба затронули факты, позволяющие приблизиться к формированию целостной исторической картины XX века: экономический и финансовый потенциал Российской империи, Первая мировая война, Февральская революция.

«На тот момент, не обладая собственным экономическим потенциалом, Российская империя была вынуждена «играть» по чужим внешнеэкономическим правилам и встраиваться в мировую капиталистическую систему», — отметил руководитель клуба Дмитрий Красноухов.

А для передачи общенародных военных настроений очень точно была приведена цитата военачальника, участника Первой мировой войны — А .А. Брусилова.

«Даже после объявления войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это война свалилась им на голову, как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз спрашивал я в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрц-герцог (Франц Фердинанд — ИА REGNUM ) с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы — не знал почти никто, что такое славяне — было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать — было совершенно неизвестно».

Про Февральскую революцию было сказано, что её лидеры не использовали своего исторического шанса перевести народ на свою сторону, говоря научным языком, не утвердили свою легитимность. Хотя возможности для этого были.

Говоря о заслугах Октябрьской революции, Дмитрий Красноухов сравнил результаты государственной деятельности советского постреволюционного строя и нынешнего 26-летнего постсоветского режима. Он напомнил, что советской власти к 40 годам удалось развить до должного уровня производственные и экономические сферы. Чего нельзя сказать о нашем времени, когда происходит развал серьёзных предприятий и коррупционный произвол на местах.

В заключение руководитель клуба добавил, что тот шанс, который был дан большевикам, и то право, которое им делегировало народное большинство, было реализовано.

Патриотический клуб образовался в 2015 году на вполне скандала с закрытием антифашистской выставки «Вторая мировая война: уроки истории и вызовы современности». Экспонаты были согласованы и размещены в стенах Уральского федерального университета. Но сторонникам какой-то другой позиции не понравился стенд с изображением Бессмертного полка, который знаменовал собой народную память о предках, сражавшихся против нацизма. Стенд был изуродован матерной надписью. Руководство университета, не разобравшись, приказало выставку снять. В результате студенчество вступило в настоящую информационную войну. Отметим, что данное событие было предметом интереса не только пользователей социальных сетей, но также федеральных каналов и общественных деятелей.

Этот пример показал, на какие импульсы и сигналы люди готовы давать гражданский ответ. Ребята не просто сетовали на злобных не патриотов, а осуществили самостоятельную организационную работу «снизу».

Сравнивая такой подход образования молодежных патриотических коллективов, невольно вспоминается практика директивного способа организации патриотических движений. Стоит не забывать, что молодым людям такие организации всегда будут казаться формальными и непривлекательными.

О том, что с данным направлением не справляется государство, говорили этой весной на площадке ИА REGNUM. Так, политолог Александр Лучин критически оценил нынешние патриотические движения и отметил, что «молодёжь себя в них абсолютно не видит».